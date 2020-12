Johnson bude s šéfkou EK mluvit o pobrexitových vztazích

Pozastavení rozhovorů kvůli přetrvávajícím "výrazným rozdílům" v pohledu na některé otázky večer oznámili hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier a jeho britský protějšek David Frost.

Frost na twitteru uvedl, že důvodem přerušení rozhovorů jsou přetrvávající neshody v oblasti pravidel hospodářské soutěže, dohledu nad řešením sporů a rybolovu. Vyjednavači se proto rozhodli informovat své nadřízené o současném stavu věcí.

