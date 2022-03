MAAE: V Černobylu je možný problém se systémy monitorujícími bezpečnost

Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy agentury spadající pod OSN. Areálu bývalé jaderné elektrárny se na začátku pokračující invaze zmocnili ruští vojáci a od té doby tam podle ukrajinské strany nedošlo k vystřídání pracovníků dohlížejících na zabezpečení objektu.

"Generální ředitel (MAAE Rafael Grossi) naznačil, že dálkový přenos dat z ochranných monitorovacích systémů instalovaných v jaderné elektrárně Černobyl byl ztracen," uvádí tiskové zpráva. Podle agentury Reuters se vyjádření týká systémů, které MAAE posílají údaje o materiálu v objektech, kde je uchováván radioaktivní odpad.

"Agentura prověřuje stav ochranných monitorovacích systémů na dalších místech Ukrajiny a brzy poskytne dodatečné informace," pokračuje prohlášení.

Vyjádření přichází poté, co média a ukrajinský regulační úřad upozornily na to, že na chod odstavené černobylské elektrárny dohlíží od začátku ruské invaze na Ukrajinu stejná skupina pracovníků. Ta údajně v areálu zůstala v podstatě uvězněná poté, co se jej 24. února zmocnily ruské jednotky. Ukrajinští činitelé podle MAAE informují, že je "čím dál naléhavější" v zájmu "bezpečné správy" elektrárny pracovníky vyměnit.

Ačkoliv je černobylská jaderná elektrárna dlouhé roky mimo provoz, lidé ji nikdy zcela neopustili, jelikož stále vyžaduje nepřetržitý dohled, napsal zpravodajský server BBC. Zařízení do vpádu ruských vojáků na směny zaměstnávalo okolo 2400 lidí - vědců, techniků, kuchařů, lékařů a dalších podpůrných pracovníků.