Moskva nechce protahovat diskuzi o bezpečnosti zapojením EU, řekl Lavrov

— Autor: ČTK

Moskva nedovolí, aby byly do nekonečna protahovány diskuse o bezpečnostních požadavcích Ruska, prohlásil dnes v ruském parlamentu ministr zahraničí Sergej Lavrov. To je podle něj viditelné ze snah přehodit toto téma na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo v neustálých výzvách Evropské unie, aby byla do diskuzí také zapojena.