Peskov: Summit prezidentů Ruska a USA zaslouží znaménko plus

Podle kremelského mluvčího bylo středeční setkání Vladimira Putina a Joea Bidena v Ženevě úspěšné zejména z toho hlediska, že "lídři měli možnost přímo přednést svá stanoviska, více či méně pochopit, kde mohou spolupracovat a kde v současné době spolupráce nebude fungovat kvůli kvůli kategorickým rozporům v názorech".

Peskov rovněž vyzdvihnul jako "plus" společné prohlášení obou státníků po setkání. Biden s Putinem v komuniké uvedli, že i dobách zvýšeného napětí mezi svými zeměmi jsou schopni spolupracovat na dosažení společných cílů. Vyzdvihli v něm letošní prodloužení dohody nazývané nový START, jejímž cílem je regulovat arzenál jaderných zbraní na obou stranách.

Podle Peskova se Biden s Putinem na summitu rovněž shodli, že je zapotřebí co nejdříve začít jednat o nových úmluvách o kontrole jaderných zbraní. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v rozhovoru s listem Kommersant uvedl, že první bilaterální jednání je "otázka spíše týdnů, a nikoliv měsíců".

Jedním z hmatatelných výsledků vrcholné schůzky je pak oznámení o brzkém návratu ruského a amerického velvyslance do Washingtonu a do Moskvy: ruský ambasador Anatolij Antonov a jeho americký protějšek John Sullivan byli v uplynulých měsících povoláni ke konzultacím v kontextu rostoucího napětí v americko-ruských vztazích. Antonov se podle Peskova vrátí do Washingtonu pravděpodobně během několika dní.

Putin s Bidenem se podle Interfaxu shodli i na tom, že urovnání konfliktu na východoukrajinském Donbasu je možné pouze přes Minské dohody, které uzavřely Kyjev, Moskva, Paříž a Berlín. Zapojení Spojených států do takzvané normanské čtyřky, již tvoří Francie, Německo, Rusko a Ukrajina, podle něj prezidenti v Ženevě neřešili. Kreml dnes podle agentury Reuters rovněž varoval, že vstup Ukrajiny do NATO je pro Moskvu nepřijatelný. "Je to něco, co velmi pozorně sledujeme a je to pro nás skutečně červená čára," nechal se slyšet Peskov v rádiu Echo Moskvy.

Mluvčí ruského prezidenta dále uvedl, že rozdílná stanoviska na summitu přetrvala například v otázce Běloruska nebo role Severoatlantické aliance, podotkla agentura Interfax. "Nezabíhali jsme hluboko do záležitostí NATO (...), ale tady se rovněž držíme různých úhlů pohledů na poslání, roli, kterou hraje," uvedl Peskov podle agentury TASS. S odkazem na Bělorusko pronesl, že Moskva si je vědoma postoje Američanů k nedávnému přistání letadla Ryanair v Minsku, po kterém běloruské bezpečnostní složky zatkly opozičního novináře, jenž byl na palubě. "Věří, že je to neakceptovatelné porušení všeho. Ale my máme vlastní názor, máme informace získané od původního zdroje - od běloruského prezidenta a prezident Putin nemá důvod nevěřit svému běloruskému protějšku," nechal se slyšet Peskov.