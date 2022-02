Putin si podle Austina nepřál silnější NATO, ale přesně to se stalo

"To, co pan Putin nechtěl, bylo silnější NATO u jeho hranic, ale to je přesně to, co se stalo," řekl Austin. Při dnešní návštěvy Varšavy také potvrdil, že Spojené státy prodají Polsku 250 bojových tanků Abrams M1A1. Spojené státy v reakci na sílící napětí kolem Ukrajiny už do Polska poslaly 4700 dalších vojáků a bojové letouny F-15, počet příslušníků americké armády v této středoevropské zemi se tak více než zdvojnásobil.

Kolem hranice s Ukrajinou je rozmístěných okolo 150.000 ruských vojáků, Západ se obává případné ruské invaze. Rusko jednotky vyslalo na cvičení i do Běloruska, které s Polskem sousedí. Moskva odmítá, že by se chystala na Ukrajinu vojensky zaútočit.

Polský ministr obrany Blaszczak dnes řekl, že Varšava je připravená pomoci lidem, kteří by v případě konfliktu byli nuceni odejít z Ukrajiny.

Americký prezident Joe Biden vylučuje nasazení amerických vojáků na Ukrajině. Agentura Reuters ovšem podotýká, že někteří experti považují zvyšování počtu amerických vojáků v zemích jako Polsko za riskantní vzhledem k tomu, že znepřátelené armády se dostávají do těsné blízkosti. Varují, že konflikt by se pak mohl snadno přelít přes hranice.