Ruska, která v televizi protestovala proti válce, je stále zadržená

Agentura TASS mezitím informovala, že Ovsjannikovová je stále zadržená. Místo jejího pobytu neuvedla, ale upozornila, že případ vyšetřuje federální kriminální ústředna.

Ovsjannikovovou podle prvních zpráv policisté odvezli na policejní stanici v moskevské čtvrti Ostankino. Když tam ale advokáti dorazili, policisté jim řekli, že zadržená tam není. Podobně právníci dopadli na strážnici televizního centra Ostankino. Berman serveru Medza potvrdil, že do dnešního rána se Ovsjannikovovou nepodařilo najít ani na jiných policejních stanicích v Moskvě.

Zpravodajský server Meduza ruské úřady označují za "zahraničního agenta", tedy subjekt přijímající podporu ze zahraničí; v Rusku je zablokovaný, stejně jako řada dalších serverů.

Deník Kommersant na svém webu napsal, že s Ovsjannikovovou, která do televizního studia vtrhla s protiválečným plakátem, policisté sepsali protokol podle paragrafu o "diskreditaci" ozbrojených sil a že také televize Pervyj kanal incident vyšetřuje. O místě jejího současného pobytu se list nezmínil.

Státní agentura TASS dnes uvedla, že Ovsjannikovová je zadržená a že vyšetřovací výbor, což je ruská federální kriminální ústředna, prošetřuje, zda se nedopustila trestného činu "veřejného šíření úmyslně lživé informace o použití ozbrojených sil Ruské federace". Správní řízení kvůli přestupku "diskreditace" ozbrojených sil s ní policisté nezahájili a případ předali federálním vyšetřovatelům.

Za "diskreditaci ozbrojených sil" hrozí v Rusku pokuta, pokud se tohoto přestupku dotyčný dopustil poprvé, zatímco za "úmyslné šíření lživých informací" o ruské armádě hrozí až 15 let vězení.

Mladá žena proti válce na Ukrajině protestovala v živém vysílání ruské státní televize. V televizním studiu se objevila během hlavních zpráv s transparentem "žádná válka" (no war), jak ukazuje video zveřejněné na twitteru.

Válku na Ukrajině rozpoutanou Ruskem v únoru, označuje Kreml za "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu. Stejný slovník používá i ruská státní televize.

Žena, která vykřikovala protiválečná hesla, se při svém protestu postavila za moderátorku zpravodajské relace s transparentem, na němž byl vedle anglického nápisu a ruské a ukrajinské vlajky také rusky psaný text: "Zastavte válku. Nevěřte propagandě. Tady vám lžou." Poslední věta byla znovu anglicky: "Rusové proti válce." Po několika vteřinách televize vysílání ze studia přerušila a zařadila další reportáž.

Ruská média protestující označila za Marinu Ovsjannikovovou, která v televizi dosud pracovala. Před svým činem natočila video zveřejněné na twitteru, ve kterém se od televize distancuje. "Stydím se za to, že jsem si dovolila lhát z obrazovky," říká. "Mlčeli jsme v roce 2014, kdy to všechno začínalo. Nevyšli jsme na demonstrace, když Kreml otrávil (opozičního politika Alexeje) Navalného. Jenom jsme mlčky sledovali tento nelidský režim," prohlásila.

Jasně také odsoudila invazi do sousední země. "To, co se nyní děje na Ukrajině, je zločin a Rusko je agresorem. Odpovědnost za tuto agresi nese jediný člověk - Vladimir Putin," uvedla žena, která řekla, že její rodiče jsou Ukrajinec a Ruska a nikdy nebyli nepřátelé. Hanby za bratrovražednou válku se podle ní nezbaví ani další generace Rusů.

Proti válce na Ukrajině se v Rusku o víkendu odvážily veřejně protestovat stovky lidí. Policie je pozatýkala.

Ruští poslanci začátkem března jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě. Přísné tresty hrozí také za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k protiruským sankcím.