Ruské jednotky na Ukrajině spáchaly válečné zločiny, tvrdí USA

Blinken uvedl, že Spojené státy budou i nadále sledovat zprávy o válečných zločinech. Informace hodlají sdílet se spojenci a mezinárodními institucemi. "Jsme odhodláni vyvodit odpovědnost a použijeme všechny dostupné nástroje, včetně trestního stíhání," prohlásil šéf americké diplomacie.

"Jsme svědky mnoha věrohodných zpráv o nevybíravých útocích a útocích cíleně zaměřených na civilisty, jakož i o dalších zvěrstvech. Ruské síly zničily obytné domy, školy, nemocnice, kritickou infrastrukturu, civilní vozidla, nákupní centra a sanitky a nechaly za sebou tisíce zraněných nebo zabitých nevinných civilistů," dodal Blinken. Jako příklad uvedl strádající město Mariupol, které obléhají ruské jednotky.

Americký prezident Joe Biden minulý týden označil ruského prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince.

Rusko ani USA neuznávají pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Spojené státy by i tak mohly asistovat při stíhání před soudem, který již zahájil vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině, tím, že by pomohly shromáždit důkazy proti ruským ozbrojeným silám. USA by rovněž mohly poskytnout podporu a zázemí vyšetřovací komisi zřízené Radou OSN pro lidská práva.

Někteří odborníci na válečné zločiny navrhli, aby byly ruské jednotky a vládní představitelé stíháni také v zemích, jako je Španělsko a Německo, kde právní řády uznávají univerzální jurisdikci. Obvinění by podle nich také mohly vznést Spojené státy.

Podle amerického práva by mezi oběťmi musel být americký občan, aby bylo možné vznést obvinění podle stávajících zákonů. Dva demokratičtí poslanci dnes vyzvali ministra spravedlnosti Merricka Garlanda, aby zahájil vyšetřování válečných zločinů kvůli smrti dvou Američanů na Ukrajině; novináře Brenta Renauda a Jimmyho Hilla, který byl zabit při čekání ve frontě na chleba. Ministerstvo spravedlnosti se k jejich výzvě zatím nevyjádřilo.

Moskvě se během invaze, která začala 24. února, zatím nepodařilo dobýt žádné z největších ukrajinských měst, což na Západě vyvolává obavy z širšího konfliktu. Kreml vpád na Ukrajinu obhajuje potřebou sousední zemi demilitarizovat, "denacifikovat" a zabránit údajné genocidě ruskojazyčného obyvatelstva. Z Ukrajiny už před válkou uprchlo přes 3,5 milionu lidí.