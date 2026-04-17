Počasí: Příští týden se ochladí, do Česka se vrátí noční mrazy

Začátek příštího pracovního týdne přinese do Česka citelné ochlazení a návrat sychravého počasí. Po víkendu, který ještě místy nabízí jarní teploty, se musíme připravit na převážně zataženou oblohu, častý déšť a ve vyšších polohách dokonce i na sněhové vločky.
Pondělí se ponese ve znamení velké oblačnosti. Na většině území se bude během dne vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky, přičemž v polohách nad 900 metrů nad mořem budou srážky přecházet v deště se sněhem nebo přímo v sněžení. Celkové srážkové úhrny mohou dosáhnout až 15 milimetrů.
Teplotní rozdíly mezi západem a východem republiky budou v pondělí stále patrné. Zatímco v Čechách se denní maxima udrží v rozmezí 7 až 12 stupňů Celsia, na Moravě se rtuť teploměru může vyšplhat až k 16 stupňům. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 stupně. Foukat bude mírný severozápadní vítr, který se k večeru stočí na severovýchodní.
Úterní předpověď naznačuje pokračování chladného trendu. Obloha zůstane oblačná až zatažená s místními přeháňkami, které si nad hranicí 900 metrů nadále udrží zimní charakter. Denní teploty se budou pohybovat mezi 8 a 13 stupni Celsia.
V noci na úterý je třeba počítat s mrazíky. Teploty klesnou na +5 až 0 stupňů, ale při dočasném zmenšení oblačnosti může mrznout i v nižších polohách, a to až k -2 stupňům. Pocitovou teplotu bude navíc snižovat mírný severovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
Výhled na druhou polovinu týdne, tedy od středy do pátku, neslibuje žádný zásadní zlom směrem k teplému jaru. Počasí bude i nadále proměnlivé, zpočátku sice může být přechodně polojasno jen s ojedinělými přeháňkami, postupně však bude opět přibývat mraků i deště.
Hory se budou i nadále potýkat se sněhovými srážkami. Teploty v noci se budou držet nízko, nejčastěji mezi 6 a 1 stupněm, přičemž při vyjasnění hrozí opět poklesy k -2 stupňům. Přes den se pak rtuť teploměru dostane maximálně na 10 až 15 stupňů Celsia.
Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.
Zdroj: Libor Novák