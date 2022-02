Rusko na Ukrajinu zřejmě zaútočí, chystáme se na nejhorší scénář, tvrdí Británie

Mezitím Elysejský palác prohlásil, že je možné uskutečnit summit mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, který se snaží dojednat francouzský prezident Emmanuel Macron.

"Musíme usilovat o diplomacii, ale ruská invaze na Ukrajinu se jeví jako velmi pravděpodobná. Británie a spojenci stupňují přípravy na nejhorší možný scénář," uvedla šéfka britské diplomacie na twitteru po jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem v Bruselu. "Musíme učinit náklady pro Rusko nepřijatelně vysokými," dodala Trussová. V parlamentu se má dnes v 16:30 SEČ k ukrajinské krizi vyjádřit i britský ministr obrany Ben Wallace.

Met @jensstoltenberg @NATO. Diplomacy must be pursued but a Russian invasion of Ukraine looks highly likely. The UK and allies are stepping up preparations for the worst case scenario. We must make the cost for Russia intolerably high. pic.twitter.com/RNXGSaQBAQ