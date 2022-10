Jak funguje špinavá bomba? Spíše zastraší, než zabije

Moskva během října obvinila Kyjev z plánovaného použití špinavé bomby. Jde o jednu ze zakázaných zbraní, které na moderním bojišti nemají vůbec co dělat. „Důvodem [ukrajinské] provokace je obvinit Rusko z užívání zbraní hromadného ničení,“ uvedl podle CNN šéf Jednotek radiační, chemické a biologické ochrany Ruské federace Igor Kirillov.

Rusové uvádějí, že se na Ukrajině vyskytují dvě funkční továrny na výrobu těchto zbraní. Před pár dny dokonce kremelský resort zahraničí na Twitteru sdílel fotografii firmy, kde se tato bomba údajně vyrábí.

Na též platformě se proti obvinění ohradila slovinská vláda. „Fotka, kterou použilo ruské ministerstvo zahraničí, je fotografie ARAO z roku 2010,“ napsala vláda v příspěvku. Doplnila, že tato fotografie byla využívaná pro profesionální prezentace pro obecnou společnost a lidi, kteří se o téma zajímají, jako vzdělávací materiál. „Na fotografii jsou detektory kouře, které jsou určené ke všeobecnému použití,“ popíchli Slovinci ve svém příspěvku ruský resort.

„Radioaktivní odpad ve Slovinsku je bezpečně uskladněn a je pod drobnohledem. Není využíván k výrobě nějakých špinavých bomb,“ komentoval zveřejněnou fotografii ředitel Slovinské agentury pro radioaktivní odpad (ARAO) Sandi Viršek pro zpravodajský server Euronews.

Špinavá bomba spíše zastraší, než zabije

Massachusettský Program na kontrolu radiace na svých stránkách uvádí, že špinavá bomba není pro zdraví zasaženého tak nebezpečná jako normální jaderná bomba. „Záleží na množství radioaktivního materiálu, které tělo zasáhne. Je dobré v případě výbuchu trávit v blízkosti místa se zvýšenou radiací co nejméně času a tím se vyvarovat vnějšímu zásahu, stejně tak vdechnutí,“ píší znalci na webu kontrolního programu státu ležícího na jihovýchodním pobřeží USA.

Jak vysvětlil newyorský resort zdravotnictví na svém webu, špinavá bomba je zkrátka běžná výbušnina ‚obohacená‘ o radioaktivní látky. „Tato bomba rozšíří radioaktivní materiál do svého blízkého okolí. Jediný její účel je vystrašit lidi a kontaminovat budovy či půdu. Je zde však jen malé riziko, že by způsobila závažná onemocnění u většího množství lidí,“ vysvětlil resort z New Yorku. Dále upozorňuje na možné znečištění několika bloků v zasaženém městě kvůli počasí a následné velmi nákladné čištění takové radiace.

Ukrajinci samotní pozvali do svých objektů, které Rusové podezírají z výroby této bomby, experty z Mezinárodní agentury pro jadernou energii (IAAE). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obává, že okupanti falešně viní jeho zemi z toho, co sami plánují. „Pokud ruský představitel ve vysoké státní funkci někam volá a vykládá, že Ukrajina něco takového připravuje, znamená to jedno jediné: přesně takovouto akci připravilo samo Rusko,“ varoval Zelenskyj podle serveru iRozhlas.