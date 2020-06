Výročí encykliky Laudato si'. Vatikán vyzývá věřící, aby neinvestovali do zbraní či ropy

Výzva je součástí příručky o 225 stranách vydané k pátému výročí encykliky Laudato si' (Pochválen buď) papeže Františka, v níž odsoudil drancování životního prostředí a vyslovil se pro lepší péči o přírodu, život a bezbranné lidi.

Dokument podle agentury Reuters obsahuje příklady praktických kroků vedoucí k dosažení cílů encykliky, která podpořila dohody vedoucí k omezování globálního oteplování a varovala před nebezpečími, jaké s sebou nese změna klimatu. V části dokumentu věnované financím se uvádí, že lidé "mohou přispět k přispět k pozitivním změnám, ... když nebudou investovat do společností, která nesplňují určité parametry". Jde o respekt k lidským právům, zákaz dětské práce a ochranu životního prostředí.

Dokument také nabádá katolíky, aby bránili právo místních lidí vyjádřit se k tomu, jestli jejich země může být využita k těžbě ropy nebo jiných surovin a právo postavit se firmám, která způsobují přírodní katastrofy a nadužívají přírodní zdroje, například lesy. Poukazuje na to, že zatímco chudí "jsou nejméně odpovědní za globální oteplování, jsou nejzranitelnější co do jeho následků".

Agentura AP připomíná, že i Vatikán sám přijal některá opatření pro ochranu životního prostředí: voda ve fontánách se recykluje a zaměstnanci Svatého stolce si mají do jídelny nosit vlastní hrnečky, aby omezili využívání jednorázových plastových kelímků. V astronomické observatoři patřící Vatikánu, která leží v americkém státu Arizona, byly instalovány solární panely.