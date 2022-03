Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem, varoval před třetí světovou válkou

— Autor: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připravený jednat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Současně varoval, jestliže pokusy o vyjednávání selžou, mohlo by to znamenat "třetí světovou válku". Zelenskyj to dnes prohlásil v rozhovoru s americkou CNN.