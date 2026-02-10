Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě

Evropská komise plánuje v březnu představit nová bezpečnostní opatření, která mají omezit přístup čínských firem k lukrativním veřejným zakázkám v Evropské unii. Podle informací od unijních představitelů hodlá Brusel upravit rozpočtová pravidla tak, aby v budoucnu zvýhodňovala evropské podniky před zahraničními konkurenty. Tato strategie se má týkat nejen současného rozpočtu, ale především dlouhodobého finančního rámce pro období po roce 2028.
Součástí chystaného zásahu jsou dodatečné bezpečnostní požadavky na zahraniční společnosti, které se ucházejí o veřejné finance. Pravidla by mohla například omezit čínské firmy v dodávkách střídačů pro solární panely nebo v jiných strategických sektorech. Opatření se mají vztahovat i na projekty financované Evropskou investiční bankou. Cílem je snížit vliv Číny v Evropě a podpořit oživení domácího průmyslu.
Tento postup silně prosazuje Francie, která usiluje o zavedení doložky o „evropské preferenci“ napříč celým rozpočtem EU. Francouzský ministr financí Roland Lescure v této souvislosti poznamenal, že USA i Čína již podobná ochranářská opatření uplatňují a Evropa by neměla zůstat pozadu. Brusel se snaží propojit své strategické priority s tím, jakým způsobem jsou vynakládány unijní prostředky.
Nová pravidla by mohla výrazně zúžit přístup zahraničních firem k Evropskému fondu pro konkurenceschopnost, který disponuje 410 miliardami eur, i k fondu Global Europe určenému pro pomoc rozvojovým zemím. Kritici však varují, že přílišné omezování konkurence může vést k nárůstu nákladů a vyvolat odvetná obchodní opatření. Rovněž panují obavy, že by to mohlo znevýhodnit chudší země závislé na rozvojové pomoci.
Proti plánu se staví také skupina zemí ze severní a východní Evropy, včetně Estonska, Finska, Lotyšska, Litvy, Nizozemska a Švédska. Tyto státy v dopise Komisi varovaly, že upřednostňování evropského zboží a služeb může ohrozit snahy o zjednodušení pravidel a odradit investory od unijního trhu. Podle nich existuje riziko, že se evropské firmy nedostanou k nejmodernějším světovým technologiím.
O návrhu budou 18. února jednat komisaři odpovědní za hospodářskou bezpečnost, rozpočet a obchod, tedy Piotr Serafin, Valdis Dombrovskis a Maroš Šefčovič. Přestože Brusel zatím neuvádí konkrétní země, které by měly být od veřejných peněz odříznuty, je zřejmé, že hlavní ambicí je omezení čínského vlivu. Celý proces je součástí širšího úsilí o posílení průmyslové suverenity Evropy.
Změny vycházejí z doložky o bezpečnostních požadavcích zavedené v roce 2024. Příští měsíc by pak měly být zveřejněny přesné instrukce definující strategická aktiva a sektory, jichž se nová omezení dotknou.
