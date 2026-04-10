Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Libor Novák

10. dubna 2026 16:28

Letadla, ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

Organizace ACI Europe, zastupující evropská letiště, již v této věci odeslala naléhavý dopis evropskému komisaři pro dopravu Apostolosi Tzitzikostasovi. V dopise, na který poprvé upozornil list Financial Times, letiště varují, že blokáda klíčové námořní cesty v Perském zálivu vystavila evropské zásobování kritickému tlaku. Bez rychlého obnovení provozu v úžině se nedostatek paliva stane nevyhnutelnou realitou.

Situace je důsledkem eskalace napětí z počátku března, kdy Írán v odvetě za útoky na své území efektivně uzavřel Hormuzský průliv. Touto cestou přitom běžně prochází pětina světové produkce ropy a plynu. I když americký prezident Donald Trump tento týden oznámil křehké příměří, cena ropy Brent se v pátek stále držela vysoko kolem 96 dolarů za barel, protože trhy pochybují o stabilitě mírových dohod.

Ceny leteckého paliva v důsledku konfliktu doslova raketově vzrostly. Podle údajů sdružení Iata se celosvětová cena paliva ke konci minulého týdne více než zdvojnásobila oproti loňsku a dosáhla 1 650 dolarů za tunu. Nejhůře zasaženým regionem je sice Asie s nárůstem o 163 %, Evropa však se svými 138 % příliš nezaostává a čelí obrovskému konkurenčnímu boji o zbývající zásoby.

Energetický šok se však neomezuje pouze na leteckou dopravu, ale tvrdě dopadá na celou americkou ekonomiku. Čerstvá data z března ukazují, že inflace v USA vyskočila na 3,3 %. Jde o nejprudší nárůst za poslední dva roky a první oficiální potvrzení toho, jak ničivý dopad má válka s Íránem na peněženky spotřebitelů. Ještě v únoru se přitom inflace držela na relativně stabilní úrovni 2,4 %.

Hlavním tahounem amerického zdražování jsou právě energie, které v březnu meziměsíčně vzrostly o téměř 11 %. Index cen benzínu pro motoristy vyskočil o více než 21 % a podle statistiků se právě drahé pohonné hmoty postaraly o téměř tři čtvrtiny celkového březnového nárůstu inflace. Situace je o to vážnější, že ceny topných olejů vzrostly meziročně o více než 44 %.

Pro Donalda Trumpa jsou tato čísla politicky velmi citlivá. Během své kampaně i funkčního období ostře kritizoval svého předchůdce za neschopnost krotit inflaci, a nyní čelí ještě prudšímu výkyvu způsobenému jeho vlastní zahraniční politikou. Prezident nyní upíná veškeré naděje k tomu, že příměří v Pákistánu vydrží, protože jakékoli selhání mírových hovorů by znamenalo další okamžitý nárůst cen.

Finanční analytici upozorňují, že i když ceny ropy po zprávách o příměří mírně poklesly, zůstávají výrazně nad úrovní před začátkem války. I kdyby se podařilo najít diplomatické řešení relativně rychle, poškozená energetická infrastruktura a nejistota ohledně bezpečnosti námořních tras udrží ceny na zvýšené úrovni ještě velmi dlouhou dobu.

Americká centrální banka (Fed) se nyní nachází v režimu vyčkávání. Přestože její šéf Jerome Powell dříve naznačoval, že ropné šoky bývají dočasné, rozsah současného otřesu je tak masivní, že jej bankéři nemohou ignorovat. Trhy očekávají, že Fed prozatím úrokové sazby nezmění, ale všichni budou bedlivě sledovat, zda centrální banka nezačne signalizovat tvrdší postup proti nekontrolovanému zdražování.

Navzdory pesimistickým zprávám o inflaci otevřely americké akciové trhy v pátek v mírném plusu. Index S&P 500 i technologický Nasdaq zaznamenaly mírný růst, což naznačuje, že investoři již s vysokou inflací počítali a nyní se soustředí spíše na naději, že se podaří udržet klid zbraní.  

před 4 hodinami

Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?

Robert Fico

Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.
Prezident Trump

BBC: Evropští lídři doufají, že USA z NATO neodejdou. Ví ale, že Trump je toho schopen

Evropští lídři čelí v těchto dnech jedné z největších diplomatických výzev moderní historie. Hlavní zprávy napříč kontinentem plní prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že vážně zvažuje odchod Spojených států z NATO. Přestože jde o naprosto zásadní hrozbu, oficiální politické špičky v evropských metropolích zatím zachovávají neobvyklé mlčení a situaci komentují jen velmi zdrženlivě.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Spojené státy jsou připraveny nabídnout Íránu „otevřenou náruč“, pokud bude při nadcházejících diplomatických jednáních postupovat v dobré víře. Před svým odletem do Pákistánu to prohlásil americký viceprezident JD Vance. Zároveň však Teherán varoval, že pokud se pokusí s Washingtonem manipulovat, Spojené státy na takové jednání nebudou reagovat vstřícně. Vance zdůraznil, že od prezidenta Donalda Trumpa obdržel jasné pokyny pro diskusi, která má za cíl ukončit aktuální konflikt.

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend

Ministerstvo financí přistoupilo k další aktualizaci cenových stropů pro pohonné hmoty, které budou platit na celém území České republiky od soboty 11. dubna až do pondělní půlnoci. Toto opatření vychází z vládního rozhodnutí, jehož hlavním cílem je ochránit řidiče před extrémními cenovými výkyvy na trhu. Stát se tímto krokem snaží tlumit dopady celosvětového růstu cen ropy a zajistit stabilitu u tuzemských čerpacích stanic.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu

Donald Trump nyní sklízí „hořké plody“ svého mylného přesvědčení, že svržení íránského režimu bude stejně snadné jako blesková operace ve Venezuele. Podle Johna Feeleyho, uznávaného bývalého diplomata a někdejšího velvyslance v Panamě, se americký prezident nechal ukolébat lednovým úspěchem, kdy speciální jednotky zajaly Nicoláse Madura. Tento triumf ho vedl k osudnému rozhodnutí zaútočit v únoru na Írán, což uvrhlo Blízký východ do chaosu a zasadilo těžkou ránu globální ekonomice.

Péter Magyar

Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který v čele své strany Tisza (Respekt a svoboda) aktuálně vede předvolební průzkumy v Maďarsku, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Vladimir Putin

Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

Írán, ilustrační foto

Írán zveřejnil seznam požadavků, které jsou pro Trumpa nepřijatelné. USA přišly s vlastním plánem

V pákistánském Islámábádu se tento víkend odehrají klíčová jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která mohou rozhodnout o osudu milionů lidí na Blízkém východě i o stabilitě světové ekonomiky. Město se na příjezd delegací připravilo vyhlášením náhlého dvoudenního státního svátku, čímž vyklidilo ulice a umožnilo zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Jde o první vzájemné rozhovory obou stran od začátku války.

F-16 Israel Defense Forces

Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou“. Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.

Prezident Trump

Politico: Trump se pohádal s Ruttem, pohrozil spojencům odvetnými kroky

Vztahy mezi Spojenými státy a jejich partnery v NATO procházejí těžkou zkouškou. Americký prezident Donald Trump během nedávného setkání s generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem neskrýval svou frustraci z nedostatku vojenské podpory v konfliktu s Íránem. Podle diplomatických zdrojů webu Politico se uzavřené jednání v Bílém domě změnilo v ostrou slovní přestřelku, během níž Trump nešetřil urážkami a pohrozil spojencům blíže nespecifikovanými odvetnými kroky.

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace

Celý svět s napětím sleduje pákistánský Islámábád, kde se tento víkend odehrají zásadní mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Výsledek těchto rozhovorů může ovlivnit životy milionů lidí na celém Blízkém východě a přímo zasáhnout do osudu globální ekonomiky. Pákistánská metropole se na tuto událost připravila vyhlášením mimořádného dvoudenního státního svátku, který vyprázdnil ulice a umožnil zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření pro obě delegace.

Mussolini v roce 1930, pronášející svůj typicky prožívaný projev

Žena spáchala atentát. Před sto lety chtěla zabít Mussoliniho

Benito Mussolini se nechvalně zapsal do dějin jako zakladatel fašismu. Právě tento vůdcovský totalitní politický systém začal velice brzy vadit nejenom obyvatelům Itálie, a tak se proti němu lidé bouřili. Kromě nejrůznějších forem odboje se někteří radikální jedinci rozhodli diktátory fyzicky odstranit. Přesně před 100 lety, sedmého dubnového dne roku 1926, spáchala na Mussoliniho atentát dokonce žena.

Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty

Ministerstvo financí pokračuje v regulaci trhu s palivy a pro pátek 10. dubna 2026 stanovilo nové, citelně nižší cenové stropy pro pohonné hmoty. Na základě aktuálního cenového výměru dochází k plošnému snížení maximálních částek, které si provozovatelé čerpacích stanic mohou za litr základního benzínu a nafty účtovat.

