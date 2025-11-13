Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili návrh na stanovení závazného cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Hlasování dopadlo ve prospěch kontroverzního cíle, kdy pro bylo 379 poslanců, proti 248 a 10 se zdrželo. Tento text, který je nyní stanoviskem Parlamentu, se do značné míry shoduje s pozicí, kterou členské státy EU schválily 5. listopadu.
Klíčový kompromis, a zároveň nejvíce sporný bod, spočívá v tom, že cíl umožňuje dosáhnout části snížení emisí prostřednictvím mezinárodních uhlíkových kompenzací (carbon offsets). Text navrhuje snížit domácí emise o 85 % oproti roku 1990 a zbývajících 5 procentních bodů má EU možnost outsourcovat do zahraničí nákupem těchto kreditů.
Tento přístup budí silnou kritiku, protože by snížil potřebu snižovat emise přímo v rámci Unie. Poslanci však schválili doplňující pozměňovací návrhy, které požadují, aby veškeré použité uhlíkové kredity byly řádně regulovány, aby přinášely skutečné snížení emisí, nepoškozovaly životní prostředí a zároveň chránily investice do čistých technologií přímo v Evropě.
Cíl pro rok 2040 podpořila většina proevropských frakcí, včetně středolevicových Socialistů a Demokratů, liberální frakce Obnovme Evropu, Zelených a krajně levicových skupin, a také část středopravicové Evropské lidové strany.
Proti přijetí se postavily frakce Evropští konzervativci a reformisté a krajně pravicové skupiny Vlastenci pro Evropu a Evropa suverénních národů.
Legislativa nyní zamíří do interinstitucionálních jednání mezi Evropským parlamentem a Radou EU. Teprve po dosažení shody v rámci těchto jednání se návrh může stát platným právním předpisem EU.
Zdroj: Libor Novák