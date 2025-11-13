Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Libor Novák

13. listopadu 2025 14:10

Evropský parlament
Evropský parlament Foto: Pixabay

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili návrh na stanovení závazného cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Hlasování dopadlo ve prospěch kontroverzního cíle, kdy pro bylo 379 poslanců, proti 248 a 10 se zdrželo. Tento text, který je nyní stanoviskem Parlamentu, se do značné míry shoduje s pozicí, kterou členské státy EU schválily 5. listopadu.

Klíčový kompromis, a zároveň nejvíce sporný bod, spočívá v tom, že cíl umožňuje dosáhnout části snížení emisí prostřednictvím mezinárodních uhlíkových kompenzací (carbon offsets). Text navrhuje snížit domácí emise o 85 % oproti roku 1990 a zbývajících 5 procentních bodů má EU možnost outsourcovat do zahraničí nákupem těchto kreditů.

Tento přístup budí silnou kritiku, protože by snížil potřebu snižovat emise přímo v rámci Unie. Poslanci však schválili doplňující pozměňovací návrhy, které požadují, aby veškeré použité uhlíkové kredity byly řádně regulovány, aby přinášely skutečné snížení emisí, nepoškozovaly životní prostředí a zároveň chránily investice do čistých technologií přímo v Evropě.

Cíl pro rok 2040 podpořila většina proevropských frakcí, včetně středolevicových Socialistů a Demokratů, liberální frakce Obnovme Evropu, Zelených a krajně levicových skupin, a také část středopravicové Evropské lidové strany.

Proti přijetí se postavily frakce Evropští konzervativci a reformisté a krajně pravicové skupiny Vlastenci pro Evropu a Evropa suverénních národů.

Legislativa nyní zamíří do interinstitucionálních jednání mezi Evropským parlamentem a Radou EU. Teprve po dosažení shody v rámci těchto jednání se návrh může stát platným právním předpisem EU.

před 2 hodinami

Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší

Ilustrační fotografie.

Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nově povede Čech Petr Klement, dosavadní náměstek evropské nejvyšší žalobkyně. O jeho jmenování rozhodla Evropská komise. Jde o historicky první případ, kdy se do čela tohoto prestižního protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.

EU (Evropská unie)

před 23 minutami

Zdroj: Libor Novák

