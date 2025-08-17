Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem

Než se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí setká s Donaldem Trumpem, uskuteční se dnes konferenční hovor mezi evropskými lídry. Jedná se o členy Koalice ochotných, která volně sdružuje západní země s cílem podporovat Ukrajinu. Evropští politici se snaží zajistit, aby případná mírová dohoda neodměňovala Rusko za jeho agresi.
Virtuální hovor budou společně vést britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz.
Během pátečního summitu na Aljašce měl ruský prezident Vladimir Putin požadovat stažení Ukrajiny z Doněcké a Luhanské oblasti. Tyto informace pocházejí ze dvou zdrojů, které byly s jednáním seznámeny. Putin Trumpovi výměnou za to nabídl zmrazení bojů na zbývající frontové linii.
Donald Trump údajně podpořil tento plán, který by zajistil Rusku část ukrajinského území, a sdělil evropským lídrům, že mírové řešení lze vyjednat, pokud Zelenskyj bude souhlasit se vzdáním se Donbasu.
Evropští lídři opakovaně zdůrazňují, že Zelenskyj, který byl dosud ve velké části americko-ruské diplomacie opomíjen, musí hrát v budoucích jednáních větší roli. Trvalého míru nelze dosáhnout bez jeho účasti.
Po pátečních jednáních na Aljašce, která neskončila žádným průlomem, Starmer prohlásil, že Trumpovo úsilí přiblížilo ukončení ruské války na Ukrajině více než kdy dříve. Jeho snaha o ukončení zabíjení si prý zaslouží uznání. Starmer ale dodal, že cesta k míru na Ukrajině se nesmí ubírat bez Zelenského.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím uvedl, že neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje snahy o ukončení války. Rusko podle něj odmítá četné výzvy k zastavení palby a zatím nestanovilo, kdy ukončí zabíjení.
Zelenskyj dodal, že pokud Rusové nemají vůli zastavit stávkující útoky, bude vyžadovat mnoho úsilí, aby se jim vštípila vůle k realizaci mnohem větších ústupků. Těmi je myšleno mírové soužití se svými sousedy na desetiletí.
Zelenskyj potvrdil, že se připravuje na pondělní setkání s Trumpem a poděkoval mu za pozvání. Podle něj je důležité, aby se lídři dohodli na rozhovorech, které vyjasní všechny detaily a určí nutné a fungující kroky.
Řekl, že on a jeho partneři společně pracují na míru a bezpečnosti. Uvedl, že klíčovým prvkem pro zastavení války je okamžité ukončení zabíjení.
Zdroj: Lucie Podzimková