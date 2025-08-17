Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem

Libor Novák

17. srpna 2025 12:04

Keir Starmer, předseda Labouristické strany
Keir Starmer, předseda Labouristické strany Foto: Flickr/Keir Starmer

Než se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí setká s Donaldem Trumpem, uskuteční se dnes konferenční hovor mezi evropskými lídry. Jedná se o členy Koalice ochotných, která volně sdružuje západní země s cílem podporovat Ukrajinu. Evropští politici se snaží zajistit, aby případná mírová dohoda neodměňovala Rusko za jeho agresi.

Virtuální hovor budou společně vést britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz.

Během pátečního summitu na Aljašce měl ruský prezident Vladimir Putin požadovat stažení Ukrajiny z Doněcké a Luhanské oblasti. Tyto informace pocházejí ze dvou zdrojů, které byly s jednáním seznámeny. Putin Trumpovi výměnou za to nabídl zmrazení bojů na zbývající frontové linii.

Donald Trump údajně podpořil tento plán, který by zajistil Rusku část ukrajinského území, a sdělil evropským lídrům, že mírové řešení lze vyjednat, pokud Zelenskyj bude souhlasit se vzdáním se Donbasu.

Evropští lídři opakovaně zdůrazňují, že Zelenskyj, který byl dosud ve velké části americko-ruské diplomacie opomíjen, musí hrát v budoucích jednáních větší roli. Trvalého míru nelze dosáhnout bez jeho účasti.

Po pátečních jednáních na Aljašce, která neskončila žádným průlomem, Starmer prohlásil, že Trumpovo úsilí přiblížilo ukončení ruské války na Ukrajině více než kdy dříve. Jeho snaha o ukončení zabíjení si prý zaslouží uznání. Starmer ale dodal, že cesta k míru na Ukrajině se nesmí ubírat bez Zelenského.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím uvedl, že neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje snahy o ukončení války. Rusko podle něj odmítá četné výzvy k zastavení palby a zatím nestanovilo, kdy ukončí zabíjení.

Zelenskyj dodal, že pokud Rusové nemají vůli zastavit stávkující útoky, bude vyžadovat mnoho úsilí, aby se jim vštípila vůle k realizaci mnohem větších ústupků. Těmi je myšleno mírové soužití se svými sousedy na desetiletí.

Zelenskyj potvrdil, že se připravuje na pondělní setkání s Trumpem a poděkoval mu za pozvání. Podle něj je důležité, aby se lídři dohodli na rozhovorech, které vyjasní všechny detaily a určí nutné a fungující kroky.

Řekl, že on a jeho partneři společně pracují na míru a bezpečnosti. Uvedl, že klíčovým prvkem pro zastavení války je okamžité ukončení zabíjení. 

před 2 hodinami

Zelenskyj: Neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Friedrich Merz (CDU) Emmanuel Macron Keir Starmer (labouristi)

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 1 hodinou

Izraelská armáda

Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy

Izraelská armáda se chystá na odsun obyvatel z Gazy. Připravuje se na nucený přesun Palestinců z města a tvrdí, že přesidluje obyvatelstvo, aby "zajistila jejich bezpečnost". Armáda oznámila, že od neděle budou obyvatelům Gazy poskytovány stany a další vybavení, které jim pomůže přečkat přesun z bojových zón na jih enklávy. Neuvedla však, kdy k masivnímu přesunu dojde.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Donald Trump (21. února 2025).

Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem

Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou“. Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce“, ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě.“

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku

Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.

včera

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří

Posun od příměří k mírové dohodě je významný, protože před summitem se Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU, vyjádřila, že smysluplná jednání o ukončení války se mohou uskutečnit pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů. Nyní to ale vypadá, že se situace změnila.

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.

včera

včera

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025).

Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.

včera

Bouřka, ilustrační fotografie.

Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde

Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin po téměř tříhodinovém jednání na Aljašce o válce na Ukrajině uspořádali tiskovou konferenci. Oba lídři se navzájem pochválili a schůzku označili za konstruktivní, podrobnosti ale nesdělili. Žádná dohoda neexistuje, dokud není uzavřena, řekl Trump a dodal, že zavolá do NATO a Kyjevu. Podle Putina by se lídři mohli brzy opět setkat, tentokrát však v Moskvě.

15. srpna 2025 22:12

15. srpna 2025 21:34

Trump a Putin si podali ruce a zmizeli za zavřenými dveřmi. Jednání začíná

V Anchorage na Aljašce začala ostře sledovaná schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, která může trvat až sedm hodin. Hlavním tématem jednání bude válka na Ukrajině, jejíž politici nejsou na schůzce zastoupeni. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy