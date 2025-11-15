Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu

Přední evropští představitelé obrany využili setkání v Berlíně v pátek 14. listopadu 2025 k vyslání jednotného signálu podpory Ukrajině. Hlavními body jednání byly závazek k neomezené podpoře Kyjeva, narůstající hybridní hrozby proti Evropě a odhodlání nejsilnějších vojenských mocností kontinentu převzít větší zodpovědnost za vlastní bezpečnost, zatímco válka vstupuje do další náročné zimy.
Německý ministr obrany Boris Pistorius zahájil zasedání zdůrazněním kontinuity. Uvedl, že Německo je připraveno i nadále stát v čele podpory Ukrajiny. Zdůraznil, že Berlín bude udržovat víceleté financování pro americké systémy protiletadlové obrany Patriot a k nim určené střely, a to v rámci mechanismu PURL, který slouží ke koordinaci dodávek amerických zbraní a technologií přes členské státy NATO.
Německo již prostřednictvím tohoto nástroje financovalo balíček protiletadlové obrany v hodnotě 500 milionů eur a přispěje nejméně 150 miliony eur do nového balíčku odsouhlaseného tento týden. Ministr Pistorius dodal, že cílem Berlína je na příštím setkání skupiny ve Varšavě představit „něco podstatného“ ohledně společného zadávání zakázek se Spojeným královstvím.
Francie akcentovala potřebu intenzivnějšího vojenského a ekonomického tlaku na Moskvu v dlouhodobém horizontu. Ministryně ozbrojených sil Catherine Vautrin slíbila, že Paříž bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude potřeba. Zmínila také práci Francie na přípravě bezpečnostních záruk pro Kyjev v rámci francouzsko-britské „koalice ochotných“. Vautrin vyzvala k přísnějšímu vymáhání sankcí. Varovala, že ruská „flotila duchů“, která obchází sankce, financuje značnou část válečného úsilí a je nutné zvýšit tlak na prolomení tohoto ekonomického modelu.
Itálie upozornila na vlastní soubor asistenčních opatření. Ministr obrany Guido Crosetto oznámil, že Itálie doručí 800 milionů eur v rámci civilní podpory, včetně generátorů, které jsou klíčové pro překonání zimního nedostatku energie, a také dodatečnou vojenskou pomoc prostřednictvím čtvrtého a dvanáctého balíčku pomoci. Jeho závazek je jasný: „Náš závazek vůči Kyjevu bude pokračovat – vždy.“
Polský náměstek ministra obrany Paweł Zalewski přímo spojil bezpečnost Evropy s ukrajinskou odolností. Zdůraznil, že Polsko poskytuje Kyjevu vojenské vybavení, finanční podporu i politické krytí, a trval na tom, že „bezpečnostní linie Evropy leží na rusko-ukrajinské frontě“. Varšava plánuje předložit projekty obranného průmyslu v hodnotě přes 40 miliard eur v rámci nového investičního programu EU, včetně společných podniků s ukrajinskými obrannými společnostmi uvnitř Polska, což má posílit dlouhodobou kapacitu Ukrajiny.
Nejostřejší varování z celého setkání zaznělo od šéfky zahraniční politiky EU, Kaji Kallas, která upozornila na nárůst „každodenních“ hybridních útoků. Zmínila sabotáže, kybernetické útoky a narušení pomocí dronů, a naléhavě vyzvala hlavní města, aby tyto akce nebrala jako běžnou realitu. Je zřejmé, že Ukrajina potřebuje více protiletadlové obrany a více munice.
Kallas argumentovala, že EU musí Kyjevu pomoci držet krok s eskalujícími ruskými údery. Zdůraznila, že plánování kapacit EU doplňuje plány NATO a že „nemůžeme toto akceptovat jako nový normál“. Celým setkáním se táhl společný závěr, a sice že Evropa očekává dlouhou válku a připravuje se na ni. Jak řekl Pistorius: „Naše opatření mají účinek – a nesmíme polevit.“
Související
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
válka na Ukrajině , Boris Pistorius , Kaja Kallasová (Estonsko)
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
před 1 hodinou
BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky
před 3 hodinami
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
včera
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
včera
Česko začalo regulovat psychomodulační látky
včera
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
včera
Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let
včera
Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?
včera
Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?
včera
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
včera
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
včera
Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu
včera
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
včera
Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka
včera
Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz
včera
Masivní ruský útok zasáhl všechny čtvrti Kyjeva, vyvolal požáry napříč hlavním městem
včera
BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá
včera
Počasí o víkendu: Bude chladněji, teploty začnou klesat
13. listopadu 2025 21:59
Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku
Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost Čína již nyní dominuje informační válce v tichomořském regionu, zatímco americká armáda zaostává a postrádá potřebné zaměření. Tuto kritiku pronesli experti na konferenci AFCEA TechNet Indo-Pacific v Honolulu.
Zdroj: Libor Novák