Podmořské kabely jsou klíčovou infrastrukturou pro moderní svět, protože přenášejí 95 % veškerého globálního datového provozu a denně umožňují finanční transakce v hodnotě odhadovaných 10 bilionů dolarů. Celosvětově jsou na dně oceánů desítky tisíc kilometrů kabelů.
Spojené království spojuje s okolním světem přibližně 60 sad kabelů a potrubí, které zajišťují kritickou civilní a vojenskou komunikaci, elektřinu i plyn. Tyto kabely jsou v blízkosti pobřeží často uloženy v betonových pouzdrech nebo zakopané, aby byly chráněné. V hlubších vodách však jejich ochrana není dostatečná. .
Experti varují, že Rusko má "dost dobrou mapu" britských podmořských kabelů, což by mohlo být zranitelným místem. Pozorovatelé zaznamenali zvýšenou aktivitu ruských plavidel a podmořských dronů v blízkosti této infrastruktury.
Například ruská výzkumná loď Jantar, kterou Británie považuje za špionážní plavidlo, byla několikrát spatřena v blízkosti britských podmořských instalací. Podle odborníků Rusko dlouhodobě tajně mapuje podmořské kabely Západu, a lze proto předpokládat, že má velmi podrobné mapy.
Přerušení podmořských kabelů může mít značné dopady na postižené země. I když je síť navržena s jistou mírou redundancy, což znamená, že by nebylo snadné ji poškodit natolik, aby to mělo zásadní dopad, existují obavy, že by systematická snaha mohla zemi ochromit.
Sabotáže se mohou provádět i zatažením kotvy. V prosinci Finsko zadrželo ropný tanker, u kterého je podezření, že poškodil podmořský kabel Estlink 2 v Baltském moři. Rusko ale jakoukoli zodpovědnost za poškozování podmořské infrastruktury popírá.
Britský parlamentní výbor pro národní bezpečnost zahájil letos vyšetřování, aby prozkoumal, jak je Spojené království schopné bránit svou podmořskou infrastrukturu a jak by bylo odolné v případě dlouhodobého narušení internetového spojení.
Podle předsedy výboru Matta Westerna vypadá internetová kabelová síť jako "stále zranitelnější měkká podbřišní část". Odborníci se domnívají, že plynovodní síť je dokonce ještě zranitelnější, protože je závislá jen na několika klíčových potrubích. .
Rozhodování voličů se v éře silných emocí sdílených na sociálních sítích stále více vzdaluje reálným programům a ideologiím. Kdo dokáže vyvolat strach, hněv či nadšení, má náskok. Opozice toho využívá naplno, zatímco vládní komunikace zůstává sice korektní, ale sterilní. V době, kdy lidé hledají příběhy a identifikaci, nestačí vládnout, ale je třeba umět své úspěchy přesvědčivě a srozumitelně vyprávět.
Zdroj: Jakub Jurek