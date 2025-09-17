Experti: Rusko má mapu podmořských kabelů, pro infrastrukturu jsou klíčové

Libor Novák

17. září 2025 11:33

Podmořský kabel
Podmořský kabel Foto: Vytvořeno pomocí AI modelu ChatGPT from OpenAI

Podmořské kabely jsou klíčovou infrastrukturou pro moderní svět, protože přenášejí 95 % veškerého globálního datového provozu a denně umožňují finanční transakce v hodnotě odhadovaných 10 bilionů dolarů. Celosvětově jsou na dně oceánů desítky tisíc kilometrů kabelů.  

Spojené království spojuje s okolním světem přibližně 60 sad kabelů a potrubí, které zajišťují kritickou civilní a vojenskou komunikaci, elektřinu i plyn. Tyto kabely jsou v blízkosti pobřeží často uloženy v betonových pouzdrech nebo zakopané, aby byly chráněné. V hlubších vodách však jejich ochrana není dostatečná. .

Experti varují, že Rusko má "dost dobrou mapu" britských podmořských kabelů, což by mohlo být zranitelným místem. Pozorovatelé zaznamenali zvýšenou aktivitu ruských plavidel a podmořských dronů v blízkosti této infrastruktury.

Například ruská výzkumná loď Jantar, kterou Británie považuje za špionážní plavidlo, byla několikrát spatřena v blízkosti britských podmořských instalací. Podle odborníků Rusko dlouhodobě tajně mapuje podmořské kabely Západu, a lze proto předpokládat, že má velmi podrobné mapy.

Přerušení podmořských kabelů může mít značné dopady na postižené země. I když je síť navržena s jistou mírou redundancy, což znamená, že by nebylo snadné ji poškodit natolik, aby to mělo zásadní dopad, existují obavy, že by systematická snaha mohla zemi ochromit.

Sabotáže se mohou provádět i zatažením kotvy. V prosinci Finsko zadrželo ropný tanker, u kterého je podezření, že poškodil podmořský kabel Estlink 2 v Baltském moři. Rusko ale jakoukoli zodpovědnost za poškozování podmořské infrastruktury popírá.

Britský parlamentní výbor pro národní bezpečnost zahájil letos vyšetřování, aby prozkoumal, jak je Spojené království schopné bránit svou podmořskou infrastrukturu a jak by bylo odolné v případě dlouhodobého narušení internetového spojení.

Podle předsedy výboru Matta Westerna vypadá internetová kabelová síť jako "stále zranitelnější měkká podbřišní část". Odborníci se domnívají, že plynovodní síť je dokonce ještě zranitelnější, protože je závislá jen na několika klíčových potrubích. .

včera

Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky

Související

Více souvisejících

podmořské kabely Rusko

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 51 minutami

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize

V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.

před 1 hodinou

Evropská unie

Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce

Evropská unie se chystá navrhnout sankce proti dalším čínským společnostem, které jsou podle ní napojené na válečné úsilí Kremlu. Toto diplomatické gesto má za cíl přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyvinul tlak na Rusko a ukončil válku na Ukrajině. Během víkendu Trump uvedl, že se připojí k sankcím proti Vladimiru Putinovi, ale jen pokud NATO zastaví veškerý dovoz ropy z Ruska a uvalí cla na Čínu ve výši 50 až 100 procent.

před 2 hodinami

Tyler Robinson

Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu

Podle prokuratury se muž, který je obviněn ze zastřelení aktivisty Charlieho Kirka, k činu přiznal v tajné zprávě pro svého spolubydlícího, který byl zároveň jeho partnerem. Tyler Robinson je nyní obviněn ze sedmi trestných činů a prokuratura pro něj žádá trest smrti.

před 3 hodinami

Situace v Gaze po izraelských náletech

Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít

Desetitisíce Palestinců se pokouší o přesun na jih Pásma Gazy. Děje se tak po tom, co Izrael oznámil, že začal s pozemní ofenzivou na Gazu, největší městskou oblast v enklávě. Tento útok je reakcí na mezinárodní kritiku, a to i navzdory tomu, že mezinárodní společenství varuje, že takové kroky zhorší už tak hrozivou humanitární situaci. Na území Gazy se podle OSN částečně rozšířil hladomor a humanitární pomoc se k civilistům dostává jen obtížně.

před 4 hodinami

včera

Prezident Trump

Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce

Celý svět, ale zejména Spojené státy americké v úterý rozesmutnila zpráva o smrti slavného herce Roberta Redforda, jedné z hollywoodských legend. Bez komentáře ji nemohl nechat ani americký prezident Donald Trump, který Redforda v krátkém prohlášení ocenil. 

včera

včera

včera

Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem

Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají

Hnutí ANO má nakročeno k jasnému volebnímu vítězství, ale s rostoucím náskokem roste i tlak na odpovědnost. Otázkou zůstává, s kým bude chtít vládnout a jakou cestou se Česká republika vydá v době rostoucí nejistoty doma i v zahraničí. První signály, že si ANO uvědomuje vážnost situace, zazněly z úst jeho místopředsedy Karla Havlíčka. Velmi brzy se ukáže, zda půjde jen o další prázdné populistické sliby, nebo skutečný závazek.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Pavel

Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu

Prezident Petr Pavel plánuje v týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny vystoupit s projevem, který by měl být vysílán v hlavním vysílacím čase. Hlavním cílem jeho poselství je uklidnit veřejnost a vyzvat voliče k účasti ve volbách. Zároveň hodlá zdůraznit důvěryhodnost českého volebního systému.

včera

Robert Redford

Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times. 

včera

včera

Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)

USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem

Izraelský úder na vedoucí představitele Hamásu v katarském Dauhá, při kterém zemřel i katarský důstojník, otřásl celým arabským světem. Tento bezprecedentní útok zpochybnil základy, na nichž byla po tři desetiletí postavena katarská zahraniční politika. Dohodou bylo, že pokud bude Katar prospěšný Spojeným státům, Washington ho ochrání. To se ale tentokrát nestalo.

včera

Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat

Rozhodování voličů se v éře silných emocí sdílených na sociálních sítích stále více vzdaluje reálným programům a ideologiím. Kdo dokáže vyvolat strach, hněv či nadšení, má náskok. Opozice toho využívá naplno, zatímco vládní komunikace zůstává sice korektní, ale sterilní. V době, kdy lidé hledají příběhy a identifikaci, nestačí vládnout, ale je třeba umět své úspěchy přesvědčivě a srozumitelně vyprávět.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy