Fiala po jednání vlád zdůraznil potřebu jednoty EU a NATO, Heger doporučil Česku uzavřít obrannou dohodu s USA

"Důležitým faktorem je i pokračování v cíleném tlaku na Ruskou federaci v podobě důkladného dodržování sankcí ze strany EU a jejích partnerů, bránění jejich obcházení a vytváření mechanismů vyvozovaní odpovědnosti za zločiny spojené s touto agresí," píše se v prohlášení, které ČTK poskytl tiskový odbor úřadu slovenské vlády.

Podle Fialy a Hegera je v životním zájmu Česka a Slovenska pokračovat v obraně klíčových hodnot jako jsou svoboda, demokracie, lidská práva či spravedlnost, ačkoli válka na Ukrajině negativně ovlivňuje občany bývalého Československa.

Oba premiéři se vyslovili pro hledání způsobů, jak účinněji spolupracovat v boji proti hybridním hrozbám, ale i proti kybernetickým útoků a různým formám zastrašování. "Pod vlivem hybridního působení Ruské federace jsou podkopávány právě základy demokracie či právního státu a je ohrožována vnitřní soudržnost a společenský smír," uvedli v dokumentu předsedové vlád.

Fiala a Heger rovněž poukázali na přetrvávající blízké vztahy mezi Českem a Slovenskem, mimo jiné na zvyšující se obchodní výměnu a posílení přeshraniční spolupráce. Za potřebné označili investice do inovací, lidí a vývoje zelených technologií, jakož i posilování energetické bezpečnosti, přičemž oběma zemím se podle premiérů daří snižovat závislost na energetických dodávkách z Ruska.

Slovenský premiér doporučil Česku uzavřít obrannou dohodu s USA

Slovenský premiér Eduard Heger po dnešním jednání slovenské a české vlády doporučil Česku podepsat obrannou smlouvu DCA se Sppojenými státy. Česká vláda by měla tuto dohodu s Američany projednat v dubnu, podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se nyní čeká na závěrečné jazykové odsouhlasení americkou stranou. Po podpisu ministry obrany dostanou smlouvu k ratifikaci obě komory Parlamentu a k podpisu prezident. Kabinety ČR a SR dnes v Trenčíně jednaly mimo jiné o obranné spolupráci či dezinformacích.

Čeští a slovenští ministři si dnes vyměňovali zkušenosti s některými otázkami včetně obrany či energetiky. Hegera potěšilo, že slovenští členové vlády mohli svým protějškům poskytnout rady ohledně dohody DCA. "Před rokem jsme si sami tou cestou prošli a chceme vás povzbudit, abyste to udělali. Je důležité, abyste se nenechali odradit jakýmikoli zpochybňujícími hlasy," uvedl.

Na Slovensku schvalování provázela ostrá vnitropolitická diskuse. Podle Hegera zaznívaly hlasy, že po podpisu budou na slovenském území američtí vojáci znásilňovat ženy a rozmístí se zde jaderné zbraně. "Dnes je rok poté a ukázalo se, že to byly čisté lži," řekl Heger.

Čeští a američtí vyjednávači dokončili pracovní návrh smlouvy v únoru. Dokument má podle Černochové 40 stran, zabývá se například možnou přítomností amerických vojáků v ČR nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Ministryně zdůraznila, že nepovede ke zřízení americké vojenské základny v Česku, přítomnost amerických vojáků nadále budou schvalovat obě komory Parlamentu. Vyloučila i rozmístění jaderných zbraní v Česku.

Vlády v Trenčíně spolu konzultovaly pomoc při vojenských nákupech či společné výcviky. Čeští ministři dostali od slovenských i tipy ohledně nákupu obrněnců. "Máme zájem o zapojení slovenského obranného průmyslu do projektů, které mají potenciál být úspěšné při exportu na další trhy. Konkrétně jsme diskutovali o nabídce českých cvičných letounů L-39 pro ozbrojené síly SR," uvedl Fiala.

Nabídka se podle Fialy projednává, nechtěl proto jít do detailů. "Mohou do toho být úzce zapojeny slovenské firmy a slovenský obranný průmysl," řekl. Vidí předpoklady pro to, aby vyjednávání byla úspěšná. Podle Fialy se celkově nabízí přirozený prostor pro úzkou spolupráci českého a slovenského obranného průmyslu, který může vyústit i v další podporu Ukrajiny proti Rusku.

Podle Hegera se v Trenčíně hovořilo i o dezinformacích, ekonomice či konkurenceschopnosti. Oba státy se shodují i v odmítavém postoji k unijní emisní normě Euro 7. Na programu byla i diskuse o energetice či vzdělávání. Politici označili vzájemné vztahy za skvělé a ocenili, že se po covidové pauze podařilo obnovit tradici společných vládních jednání.