Fico je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí slovenský politik

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí předseda opoziční SaS Branislav Gröhling. Případem se podle jeho slov zabývá policie na základě rozsáhlého trestního oznámení, které politik podal.
Gröhling ve čtvrtek uvedl, že premiéra začala vyšetřovat policie. "Před měsícem jsem podal na Fica trestní oznámení pro vlastizradu a další trestné činy. K tomuto trestnímu oznámení se kromě mých kolegů z SaS přidalo více než 13 tisíc lidí. Šlo tak o největší trestní oznámení v historii," napsal politik na facebooku.
Podle Gröhlinga šlo oznámení z generální na krajskou prokuraturu. Aktuálně se jím má zabývat policie. "Jsem přesvědčený, že Robert Fico je podezřelý ze závažných trestných činů, proto oceňuji, že prokuratura i policie v této věci konají," dodal poslanec.
Trestní oznámení bylo podáno koncem února v souvislosti s Ficovými výroky a kroky ohledně zastavení dodávek elektřiny na sousední Ukrajinu. Premiér by měl být podezřelý ze zneužití pravomoci, vlastizrady či porušování povinností při správě cizího majetku.
Bratislava a Kyjev jsou ve sporu již několik týdnů, protože jsou zastavené ropné dodávky na Slovensko a do Maďarska. Ještě větší napětí panuje mezi Kyjevem a Budapeští. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána se Zelenskyj snaží znemožnit jeho znovuzvolení v blížících se parlamentních volbách.
