Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi

Slovenský premiér Robert Fico se o uplynulém víkendu dočkal přijetí u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nezavítal nicméně do Bílého domu, jeho současný nájemník ho přijal ve vlastní rezidenci na Floridě. Politici si notovali například v kritice Evropské unie.
Fico se s Trumpem setkal v sobotu v soukromé rezidenci amerického prezidenta Mar-a-Lago na Floridě během návštěvy Spojených států. Již o den dříve podepsal ve Washingtonu důležitou mezivládní dohodu o spolupráci obou zemí v oblasti civilního jaderného programu.
"Pokud se chováme sebevědomě a konstruktivně a projevujeme zájem o mírovou spolupráci s každým, kdo má zájem, nikdo námi nepohrdá. Pokud svobodně vyjadřujeme názory, jsme vítáni jako rovnocenní partneři," řekl předseda Smeru po jednání. Přijetí v Mar-a-Lagu označil za projev vysoké úcty, rozhovor s Trumpem popsal jako neformální a otevřený.
Předmětem diskuze bylo podle Fica několik mezinárodních témat. Američany prý zajímal především slovenský postoj k Ukrajině. "Protože věděli, že nejsme bruselští papoušci a na válku na Ukrajině dlouhodobě vyjadřujeme vlastní suverénní názory opírající se o naše poznání," podotkl slovenský premiér.
Fico jasně deklaroval mírový postoj Bratislavy a její názor, že diplomacie má přednost před vojenským řešením konfliktů. "Nevyhnuli jsme se ani hodnocení EU, její konkurenceschopnosti, energetické a migrační politice, přičemž byla úplná shoda v pohledu na EU jako na instituci v hluboké krizi," napsal na facebooku.
Předseda slovenské vlády se krátce vyjádřil i k podpisu dohody o jaderném programu. "Obě země si plně uvědomujeme, že řešení vážných energetických výzev není možné přes větrné turbíny či fotovoltaiku, ale že základem do budoucnosti je prudký rozvoj jaderné energetiky," dodal Fico.
