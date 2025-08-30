Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině

S přibývajícím počtem ruských útoků na Ukrajinu pomocí sebevražedných dronů Šáhid se objevují informace o nových ruských letištích, která jsou speciálně navržena pro jejich hromadné vypouštění. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků identifikoval tato místa a odhalil tak novou strategii ruské armády.
Drony Šáhid-136 (Rusy nazývané „Geran-2“), které jsou vyráběny v Íránu, jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. S délkou 3,5 metru a rozpětím křídel 2,5 metru jsou lehce přenosné a dají se vypouštět z jednoduchých ramp, nákladních automobilů nebo dokonce z osobních vozů.
Jejich maximální rychlost je 180 km/h a dosahují doletu až 2 500 kilometrů. Vzhledem k jejich nízké ceně, která se pohybuje mezi 20 000 a 50 000 dolary, si Rusko může dovolit masovou výrobu, která podle amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia vzrostla z 200 kusů týdně v roce 2024 na více než tisíc v roce 2025.
Rusko používá drony Šáhid ve velkých vlnách, aby přetížilo ukrajinské protiraketové obranné systémy. Tuto taktiku popsal jeden z analytiků z investigativní skupiny Ukraine control map. Podle něj Rusové pomocí těchto dronů mapují ukrajinské protiletadlové systémy, aby je později mohli zasáhnout raketami. Drony Šáhid slouží také jako „návnada“, kdy odvrací pozornost protivzdušné obrany, aby mohly ruské rakety snadněji zasáhnout své cíle.
Kvůli velkému objemu vypouštěných dronů začalo Rusko budovat novou specializovanou infrastrukturu. Podle ruské investigativní skupiny Oko Gora existuje na ruském území nejméně 11 těchto míst. Hlavním centrem pro vypouštění dronů je základna Tsimbulova u města Orjol, 170 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Tato základna, kterou Ukrajinci přezdívají „letiště“, disponuje osmi odpalovacími rampami a úsekem silnice o délce 2,8 kilometru. To umožňuje odpálení 14 dronů najednou, což představuje téměř stovku za noc.
Ukrajinské síly si jsou vědomy existence těchto základen a snaží se je ničit. V lednu 2025 zasáhly letiště Tsimbulova raketami Storm Shadow. Analýza satelitních snímků, kterou provedla skupina Cyber Boroshno, ukázala následky úderů na bunkry, kde byly drony uskladněny. Navzdory tomu Rusko pokračuje ve stavbě nových míst pro odpalování dronů, přičemž jedno z nich bylo identifikováno poblíž obce Asovitsa v Brjanské oblasti, pouhých 35 kilometrů od hranic s Ukrajinou.
Daniele Barbera, dobrovolník z investigativní skupiny Tochnyi, vysvětluje, že i když se stavba těchto letišť může zdát zvláštní, vzhledem k tomu, že je snadné je odhalit na satelitních snímcích, je to z logistického hlediska nezbytné. Vypouštění stovek dronů vyžaduje složitou koordinaci, včetně jejich dopravy, instalace výbušnin, programování a spuštění. To je mnohem jednodušší provádět na specializovaných místech.
Nová letiště jsou chráněna protiraketovými bateriemi, které mají zachytit nepřátelské rakety. Navíc koncentrace dronů na jednom místě usnadňuje jejich ochranu. Další výhodou je, že se odpalovací stanice nacházejí poblíž ukrajinského území, což zkracuje dobu odezvy ukrajinské protivzdušné obrany.
Navzdory pokračujícím diplomatickým rozhovorům mezi Ruskem a Ukrajinou, drony Šáhid neustále dopadají na ukrajinská města a terorizují civilní obyvatelstvo. Ukrajinské velení proto považuje zničení těchto základen a ruských továren na výrobu dronů za svou prioritu.
