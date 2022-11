Francie přijme loď Ocean Viking s 230 migranty, ale pozastaví přijetí jiných žadatelů o azyl

K obdobnému kroku vyzvala i další státy zapojené do unijního solidárního mechanismu. Italský ministr vnitra Matteo Piantedosi označil francouzskou reakci za "naprosto nepochopitelnou".

"Reakce Francie stran žádosti o přijetí 234 migrantů, když Itálie jich jen letos přijala 90.000, je zcela nepochopitelná vzhledem k neustálým výzvám k solidaritě s těmito lidmi. Ukazuje ale také, jak pevný a rozhodný je postoj ostatních zemí k ilegální migraci. To, čemu nerozumíme, je, proč by měla Itálie ochotně akceptovat něco, co ostatní akceptovat ochotni nejsou," uvedl Piantedosi. Rovněž ministr zahraničí Antonio Tajani označil reakci Paříže za "nepřiměřenou". Na lodi bylo ještě ve středu 234 běženců, dnes nechala francouzská vláda na žádost posádky přepravit do nemocnice v Bastii čtyři z nich kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Loď Ocean Viking, plující pod norskou vlajkou a provozovaná organizací SOS Méditerranée se sídlem ve Francii, pluje kolem Korsiky a do Toulonu by měla dorazit v pátek. "Osoby, které nemají právo na azyl či na pobyt na našem území, budou bez odkladu zařazeny do procesu vyhoštění," uvedl Darmanin.

Večer Darmanin oznámil, že dvě třetiny běženců z lodě Ocean Viking převezme celkem devět evropských zemí. Přes 80 jich podle něj převezme Německo, další slíbily převzít Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Malta, Portugalsko, Lucembursko a Irsko. Podle AFP jsou migranti na lodi Bangladéšané, Eritrejci, Syřané, Egypťané, Pákistánci, Malijci, Súdánci a Guinejci. AFP rovněž s odkazem na zdroj z ministerstva uvedla, že "už se navazují kontakty s dotčenými zeměmi, aby bylo možné vyhostit ty, kteří nesplňují podmínky pro udělení azylu".

Zakotvení lodi ve francouzském přístavu označil Darmanin za "výjimečné". "Výjimečně přijmeme tuto loď vzhledem k patnácti dnům, které nechaly italské úřady tuto loď s migranty na moři," řekl. Darmanin také uvedl, že Francie posílí ochranu hranic s Itálií. Večer italská média informovala, že už tam dorazilo 500 francouzských policistů.

O osud lodi se tento týden přely Řím s Paříží. V úterý večer krajně pravicová italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že francouzské úřady otevřou lodi svůj přístav. To ale ve středu ráno dementoval mluvčí francouzské vlády Olivier Véran s tím, že loď by měla zakotvit v Itálii. To zopakovali představitelé centristického kabinetu i dnes. "Evropským pravidlem je, že loď má zakotvit v nejbližším přístavu, což je italský přístav," řekl v ranní vysíláním stanice France 2 ministr financí Bruno Le Maire. Podle něj by výjimky z tohoto pravidla jen snížily efektivitu řízení migračních toků.

Podle deníku La Stampa úterní prohlášení Meloniové způsobilo první diplomatický incident mezi Paříží a Římem od nástupu nové italské vlády k moci na konci října. Premiérka totiž vystoupila s oznámením, i když Francie předtím oficiálně nepotvrdila ochotu loď přijmout. Francouzská vláda trvala na postupu, který Darmanin sdělil Piantedosimu, a sice, že Francie převezme část migrantů, ale Itálie musí loď pustit do svého přístavu. Podle zdrojů agentury ANSA bylo úterní prohlášení premiérky výsledkem "nedorozumění".

Italská vláda tvrdí, že svým postojem k humanitárním lodím jen chrání hranice a dodržuje zákony. Během tohoto týdne vpustila tři humanitární lodě do svých přístavů, u dvou z nich nejprve umožnila vylodění části migrantů, až později nechala vylodit zbývající.

Dál přitom pokračuje příliv běženců na italský ostrůvek Lampedusa, kde je v přijímacím středisku s kapacitu asi 350 osob přes 1300 migrantů. V noci na dnešek tam dorazilo z Afriky na třech malých člunech 118 běženců, ve středu tam doplulo 552 lidí.