Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická

Libor Novák

22. října 2025 17:05

Škody způsobené nedělní loupeží napoleonských šperků z pařížského muzea Louvre byly odhadnuty na přibližně 88 milionů eur (asi 2,17 miliardy Kč). Toto číslo v úterý potvrdila pařížská prokurátorka Laure Beccuau. Zloději si odnesli několik nevyčíslitelných královských klenotů během odvážného denního přepadení, které se odehrálo 19. října 2025.

Podle prokurátorky Beccuau kurátor muzea odhadl ztráty na uvedenou částku. Nicméně zloději by stejnou sumu nezískali, pokud by měli „velmi špatný nápad tyto šperky roztavit“. Z místa činu zmizelo celkem osm cenných kusů, včetně smaragdového a diamantového náhrdelníku, který Napoleon I. daroval své manželce císařovně Marii-Louise, a diadému, který kdysi patřil císařovně Evženii a je osázen téměř 2 000 diamanty. Během útěku však zlodějům vypadla korunka posetá diamanty, která byla nalezena poblíž.

Případem se zabývá zhruba 60 vyšetřovatelů, kteří pracují s teorií, že se jednalo o organizovanou zločineckou skupinu. Beccuau potvrdila, že do nedělní loupeže byli zapojeni čtyři lidé. Detektivové v současné době analyzují otisky prstů nalezené na místě a také pročesávají záběry z bezpečnostních kamer v okolí Louvru a na hlavních dálnicích z Paříže, protože pachatelé uprchli na skútrech.

Loupež znovu vyvolala spory o nedostatečné zabezpečení francouzských muzeí, jelikož v posledních měsících byly napadeny i další dvě instituce. Zpráva francouzského Účetního dvora, která pokrývá léta 2019 až 2024, poukazuje na „přetrvávající“ zpoždění v modernizaci bezpečnostních opatření v Louvru. Video dohledem byla pokryta jen čtvrtina jednoho křídla muzea. Prezidentka Louvru Laurence des Cars již v lednu varovala ministryni kultury Rachidu Dati před „znepokojivou úrovní zastaralosti“ systémů.

Zloději zaparkovali u muzea nákladní automobil s výsuvným žebříkem, podobným těm, které používají stěhováci, krátce po otevření. Vylezli nahoru, pomocí řezného zařízení se dostali oknem dovnitř a otevřeli vitríny, aby šperky ukradli. Muzeum nicméně v úterý odmítlo kritiku, že by vitríny chránící klenoty byly křehké. Uvedlo, že byly instalovány v roce 2019 a představovaly „značné zlepšení z hlediska bezpečnosti“.

Loupeže cenných předmětů z francouzských muzeí v poslední době přibývají. Minulý měsíc byly z jiného pařížského muzea odcizeny zlaté nugety v hodnotě přes milion dolarů. Podle Centrálního úřadu pro boj proti obchodu s kulturními památkami jsou muzea „stále častěji cílem kvůli cenným dílům, která uchovávají“.

Odbory zaměstnanců Louvru si navíc stěžují, že došlo k propouštění bezpečnostního personálu, a to navzdory rostoucí návštěvnosti světově proslulého muzea. Louvre byl po loupeži uzavřen v neděli a pondělí, v úterý měl zavřeno v rámci běžného provozu.

