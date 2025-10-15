FT: USA tajně pomáhají Ukrajině při útocích v Rusku

Spojené státy již několik měsíců pomáhají Ukrajině s prováděním úderů dlouhého doletu na ruská energetická zařízení. Podle amerických a ukrajinských činitelů jde o koordinované úsilí, jehož cílem je oslabit ekonomiku Vladimira Putina a přinutit ho k jednacímu stolu. Americké zpravodajské informace sdílené s Kyjevem umožnily úrazy na důležité ruské ropné rafinerie a další energetické cíle hluboko za frontovou linií. Uvedl to serve Financial Times.

Tato nepřiznaná podpora zesílila od poloviny léta a ukázala se jako klíčová pro útoky, od kterých se Bílý dům Joea Bidena dříve distancoval. Údery Kyjeva zvýšily ceny energií v Rusku a donutily Moskvu omezit export nafty a dovážet palivo. Posun v podpoře je dalším signálem, že prezident Donald Trump prohloubil svou podporu Ukrajině, jelikož jeho frustrace Ruskem roste.

 Změna přišla po červencovém telefonátu mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským, kdy se americký prezident dotazoval, zda by Ukrajina mohla zasáhnout Moskvu, pokud by jí Washington poskytl zbraně dlouhého doletu. Dva zdroje obeznámené s hovorem uvedly, že Trump signalizoval podporu strategii „přimět je (Rusy) pocítit bolest“ a donutit Kreml k jednání. Bílý dům později vysvětlil, že se Trump pouze „ptal, nikoli povzbuzoval k dalšímu zabíjení“.

Americké zpravodajské informace pomáhají Kyjevu s plánováním trasy, nadmořskou výškou, načasováním a rozhodováním o misích. To umožňuje jednosměrným útočným dronům dlouhého doletu vyhnout se ruské protivzdušné obraně. Tři zdroje obeznámené s operací uvedly, že Washington je úzce zapojen do všech fází plánování. Jeden americký činitel upřesnil, že Ukrajina sice vybírá cíle pro údery dlouhého doletu, ale Washington následně poskytuje zpravodajské informace o jejich zranitelnosti.

Jiní činitelé obeznámení s operacemi uvedli, že USA stanovují pro Ukrajince priority cílů. Jeden z nich popsal ukrajinské dronové síly jako „nástroj“ Washingtonu k podkopání ruské ekonomiky a dotlačení Putina k urovnání konfliktu. Trump svou frustraci Putinem projevil již dříve, a to po summitu na Aljašce, který nepřinesl žádný hmatatelný pokrok. To byl faktor, který ovlivnil Trumpův posun k podpoře hlubších úderů.

Washington již dříve sdílel zpravodajské informace s Kyjevem, aby pomohl s útoky na ruské vojenské cíle v okupovaných oblastech Ukrajiny. Také poskytoval včasné varování před ruskými raketovými a dronovými útoky. Nicméně přímou roli v ukrajinských úderech na ruskou energetiku USA nepřiznaly. Washington dlouho zůstával opatrný ohledně akcí, které by mohly eskalovat válku a vtáhnout jej do přímého konfliktu s Moskvou.

Tato rostoucí operační podpora ze strany Trumpovy administrativy kontrastuje s obdobím na začátku jeho druhého funkčního období. Tehdy prezident nakrátko zastavil sdílení zpravodajských informací a vojenskou pomoc Kyjevu, aby ho dotlačil k mírovým rozhovorům s Moskvou. Zelenskyj se ve středu v Kyjevě odmítl vyjádřit k roli amerických tajných služeb při útocích, ale potvrdil, že Ukrajina „spolupracuje s americkými tajnými službami, primárně kvůli obraně“, s odkazem na systémy Patriot, Nasams a Iris-T.

Podle ukrajinského prezidenta je nedávný úspěch hlubokých úderů způsoben hlavně technologickým vylepšením dronů a zvýšenou domácí výrobou. To umožnilo Kyjevu vypouštět více dronů najednou. Většinu úderů provádí ukrajinská bezpečnostní služba SBU a Síly bezpilotních systémů ukrajinských ozbrojených sil. V útocích ale hrají roli i další zpravodajské a vojenské jednotky.

Zelenskyj uvedl, že v rojových útocích vedou drony Fire Point a Liutyi, kterých je někdy v jedné operaci až 300. Ukrajinské síly nedávno také odpálily domácí rakety Neptun a Flamingo na cíle v Rusku. SBU v sobotu oznámila, že drony její elitní jednotky Alpha úspěšně zasáhly rafinerii Bashneft-UNPZ v Ufě, asi 1 400 kilometrů od Ukrajiny.

Rafinerie v Ufě je jedním z největších závodů v Rusku, který dodává paliva a maziva ruské armádě. Jednalo se o třetí útok na energetická zařízení v Baškortostánské oblasti za poslední měsíc. SBU uvedla, že její „údery dlouhého doletu jsou zaměřeny na zničení nepřátelského vojenského potenciálu – včetně jeho ekonomických kapacit“. Kyjev bude pracovat na zvýšení počtu a rozsahu úderů uvnitř Ruska.

V neděli večer Trump prohlásil, že by USA mohly poslat Ukrajině střely Tomahawk dlouhého doletu, pokud Putin neuzavře dohodu. „Mohu říct, ‚Podívejte se: pokud se tato válka neukončí, pošlu jim Tomahawky‘,“ řekl Trump. „Tomahawk je neuvěřitelná zbraň, velmi útočná zbraň. A upřímně, Rusko ji nepotřebuje.“ Zelenskyj ve středu potvrdil, že o možnosti Tomahawku se uvažuje a že by to „mohlo Ukrajinu posílit a Rusy trochu vystřízlivět“.

Tempo ukrajinských útoků na ruské ropné a plynové zařízení dramaticky eskalovalo v srpnu a září. Poškození přinutilo Moskvu omezit export nafty a zvýšit závislost na dováženém palivu. Podle výzkumné skupiny Energy Aspects bylo zasaženo nejméně 16 z 38 ruských ropných rafinérií, některé opakovaně. Tím došlo k narušení více než 1 milionu barelů rafinérské kapacity denně. Zelenskyj uvedl, že Moskva nyní dováží benzín – „zejména z Běloruska a Číny“ – a ztratila až 20 % výrobní kapacity paliva.  

