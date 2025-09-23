Gaza se proměnila v nejhorší místo na světě, míní lékař. Nemocím hrozí, že za pár dní zkolabují

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které je řízeno Hamásem, varuje, že kritický nedostatek paliva by mohl v nadcházejících dnech vyřadit z provozu zbývající fungující nemocnice. Vyzvalo proto „všechny zúčastněné strany“, aby urychleně zasáhly a zajistily dodávky paliva a předešly tak katastrofě.

Tato situace přichází v době, kdy humanitární krize dosahuje nepředstavitelných rozměrů. Nemocnice jsou přetížené, chybí v nich základní léky, jako jsou antibiotika a léky proti bolesti, a mnoho zdravotnického vybavení je na pokraji sil. Nemocniční personál se snaží poskytovat péči v podmínkách, které jsou podle svědectví hrozivé a neúnosné.

Podle britského lékaře profesora Martina Griffithse, který v Gaze působí, se tato oblast nedá srovnávat s žádnou jinou válečnou zónou, ve které byl. Griffiths řekl, že nic ho nemohlo připravit na tak rozsáhlou devastaci a ztrátu infrastruktury, jakou v Gaze vidí. Jeho ráno začíná ve čtyři hodiny, kdy ho probudí bombardování, a zbytek dne je plný pohledů na podvyživené, nemocné a vystrašené lidi, kteří potřebují naléhavou pomoc.

Do jeho zařízení, které se nachází jižně od Gazy, neustále přichází obrovské množství pacientů z obléhaného města. Mezi nimi je i mnoho dětí, které jsou zoufalé a velmi vystrašené. Griffiths zdůrazňuje, že se setkává se zraněními, o která nebylo postaráno po celé dny, ne-li týdny. To vše ještě více zatěžuje už tak kriticky přetížený zdravotnický systém.

Reakcí na tuto katastrofu je, že desítky zemí, včetně Kanady, Francie a Německa, vyzvaly Izrael, aby znovu otevřel lékařský koridor mezi Gazou a Izraelem okupovaným Západním břehem Jordánu. Cílem je umožnit pacientům z Gazy cestovat za léčbou na okupované území, kde by se jim dostalo potřebné péče.

Skupina zemí, která toto prohlášení vydala, je připravena poskytnout finanční pomoc, zdravotnický personál a vybavení, aby celý proces usnadnila. V prohlášení, které Kanada zveřejnila, se také naléhavě vyzývá Izrael, aby zrušil omezení pro dodávky léků a zdravotnického vybavení do Gazy. Signatáři zároveň žádají, aby byl respektován a chráněn zdravotnický personál v této oblasti.

Mezi signatáři je celkem 24 zemí a evropský komisař pro rovnost. Naopak Spojené státy a Spojené království se k tomuto prohlášení nepřipojily. Vyzývá se také OSN a další humanitární organizace, aby jim bylo umožněno provádět svou život zachraňující práci v Gaze.

Podle zpráv z Anadolu Ajansı bylo z důvodu nedostatku paliva uzavřeno již šest zdravotnických zařízení, což zhoršilo již tak špatnou situaci v Gaze. Celá situace naznačuje, že zdravotnický systém v Gaze je na pokraji úplného kolapsu, a naléhavě potřebuje mezinárodní pomoc. 

