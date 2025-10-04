Hamás souhlasí s mírovým plánem. Okamžitě přestaňte bombardovat Gazu, vyzval Trump Izrael

Libor Novák

4. října 2025 11:37

Palestinské hnutí Hamas oznámilo, že souhlasí s okamžitým zahájením jednání o propuštění všech rukojmích podle mírového plánu, který předložil americký prezident Donald Trump. Toto prohlášení přichází po měsících neúspěšných pokusů o ukončení probíhajícího konfliktu v Gaze.

Donald Trump na sociální síti uvedl, že věří, že Hamas je „připraven na trvalý MÍR“. Vyzval proto Izrael, aby okamžitě zastavil bombardování Gazy, čímž by umožnil bezpečné a rychlé propuštění rukojmích. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na prohlášení Hamasu reagoval oznámením, že se jeho vláda připravuje na „okamžitou implementaci“ první fáze plánu na propuštění rukojmích. 

Přes vyjádřenou ochotu obou stran jednat o první fázi Trumpova plánu není dohoda o konečném příměří zdaleka jistá. Hamas totiž nepřijal Trumpův návrh bezpodmínečně. Navíc obyvatelé Gazy a tamní pracovníci hlásili, že bombardování pokračovalo i v noci a dnes ráno, navzdory Trumpově výzvě k okamžitému zastavení palby.

Ředitel největší nemocnice v Gaze Al-Šífa, Mohammad Abu Salmiya, potvrdil, že bombardování trvá od včerejší noci. Jiný obyvatel Gazy sice uvedl, že ostřelování pokračuje, je ale „s mnohem menší intenzitou“ a pomalejší kadencí. Mluvčí úřadu města Gazy Asem Al-Nabih popsal ostřelování před svítáním jako „intenzivní a obtížné“, ale s postupujícím ránem „relativně zesláblo“. Mluvčí Izraelské armády dnes ráno potvrdil, že oblast „severně od Vádí Gazy je stále považována za nebezpečnou bojovou zónu“. 

Kancelář premiéra Netanjahua uvedla, že se Izrael připravuje na „okamžitou implementaci“ první fáze plánu pro propuštění izraelských rukojmích. To by mělo být v souladu s principy stanovenými Izraelem a vizí prezidenta Trumpa. Izraelské prohlášení však nezmiňovalo zastavení bombardování ani Trumpův požadavek na okamžité ukončení palby v Gaze.

Kromě toho Netanjahuova kancelář nekomentovala ani plány na okupaci města Gazy. Svědci navíc potvrdili, že po Trumpově prohlášení dokonce izraelská vojenská letadla bombardování v Gaze zesílila. Prezident Trump vyjádřil přesvědčení, že dohoda by mohla vést k dlouho očekávanému míru na Blízkém východě, který by se netýkal pouze Gazy. 

