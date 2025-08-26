Historický krok: Trump coby první prezident vyhodil šéfku Fedu. Ta odstoupit odmítá

Donald Trump oznámil, že odvolal guvernérku Federálního rezervního systému Lisu Cookovou. Podle dopisu, který zveřejnil na sociálních médiích, je to vůbec poprvé ve 111leté historii, kdy prezident odvolal guvernéra centrální banky.
Cooková však uvedla, že se svých povinností nehodlá vzdát a bude je i nadále vykonávat. Tento bezprecedentní krok zvyšuje napětí mezi Trumpem a Fedem. Prezident centrální banku dlouhodobě kritizuje za to, že příliš pomalu snižuje úrokové sazby.
V poslední době se Cooková dostala do centra pozornosti kvůli obviněním z podvodu s hypotékami, která jako první veřejně vznesl ředitel Federální agentury pro financování bydlení Bill Pulte.
Cooková ale zatím nebyla obviněna ze žádného trestného činu. V prohlášení, které CNN poskytli její právníci, uvedla, že Trumpovo odvolání považuje za protiprávní. Dodala, že nemá v úmyslu rezignovat a že bude nadále plnit své povinnosti, tak jak to dělala od roku 2022.
Zatím není jasné, zda má Trump pravomoc Cookovou odvolat. Zákon sice umožňuje prezidentovi odvolat člena Rady guvernérů z "opodstatněných důvodů", nicméně přesná definice těchto důvodů není specifikována.
V dopise však Trump uvádí, že podle jeho názoru existují dostatečné důvody pro její odvolání. V dopise také píše, že má pochybnosti o její bezúhonnosti, protože podle něj se dopustila klamavého a potenciálně trestného jednání.
Cooková, kterou v roce 2022 do Rady guvernérů jmenoval prezident Joe Biden, je první Afroameričankou na této pozici. I když by se spor mohl dostat až k Nejvyššímu soudu, Trumpovo rozhodnutí přivedlo centrální banku USA do neprobádaných vod.
Zůstává tak nejasné, zda bude muset Cooková okamžitě opustit svou funkci a zda bude moct Trump na její místo navrhnout nového kandidáta. Právní zástupce Cookové prohlásil, že podniknou veškeré kroky, aby zabránili tomuto nelegálnímu pokusu o odvolání.
S blížícím se dalším zasedáním Fedu, které je naplánováno na 16. a 17. září, je situace napjatá. Nezávislost Fedu je pro fungování americké ekonomiky klíčová, protože umožňuje bance soustředit se na hospodářská data, a nikoliv na politické tlaky.
Politici často upřednostňují nízké úrokové sazby, které povzbudí spotřebitele, ale zároveň hrozí nárůstem inflace. Pokud by Spojené státy ztratily ekonomickou důvěryhodnost, mohlo by dojít k poklesu hodnoty amerických aktiv, včetně akcií a dolaru.
Senátorka Elizabeth Warrenová, která je přední demokratkou v bankovním výboru Senátu, označila Trumpův pokus o odvolání za "autoritativní převrat", který flagrantně porušuje zákon o Federálním rezervním systému.
V důsledku Trumpova oznámení poklesl americký dolar o 0,3 % a futures na americké akcie se propadly. Ceny zlata, které je považováno za bezpečné útočiště v době nejistoty, vzrostly o 0,45 %.
