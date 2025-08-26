Historický krok: Trump coby první prezident vyhodil šéfku Fedu. Ta odstoupit odmítá

Libor Novák

26. srpna 2025 8:28

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Donald Trump oznámil, že odvolal guvernérku Federálního rezervního systému Lisu Cookovou. Podle dopisu, který zveřejnil na sociálních médiích, je to vůbec poprvé ve 111leté historii, kdy prezident odvolal guvernéra centrální banky.

Cooková však uvedla, že se svých povinností nehodlá vzdát a bude je i nadále vykonávat. Tento bezprecedentní krok zvyšuje napětí mezi Trumpem a Fedem. Prezident centrální banku dlouhodobě kritizuje za to, že příliš pomalu snižuje úrokové sazby.

V poslední době se Cooková dostala do centra pozornosti kvůli obviněním z podvodu s hypotékami, která jako první veřejně vznesl ředitel Federální agentury pro financování bydlení Bill Pulte.

Cooková ale zatím nebyla obviněna ze žádného trestného činu. V prohlášení, které CNN poskytli její právníci, uvedla, že Trumpovo odvolání považuje za protiprávní. Dodala, že nemá v úmyslu rezignovat a že bude nadále plnit své povinnosti, tak jak to dělala od roku 2022.

Zatím není jasné, zda má Trump pravomoc Cookovou odvolat. Zákon sice umožňuje prezidentovi odvolat člena Rady guvernérů z "opodstatněných důvodů", nicméně přesná definice těchto důvodů není specifikována.

V dopise však Trump uvádí, že podle jeho názoru existují dostatečné důvody pro její odvolání. V dopise také píše, že má pochybnosti o její bezúhonnosti, protože podle něj se dopustila klamavého a potenciálně trestného jednání.

Cooková, kterou v roce 2022 do Rady guvernérů jmenoval prezident Joe Biden, je první Afroameričankou na této pozici. I když by se spor mohl dostat až k Nejvyššímu soudu, Trumpovo rozhodnutí přivedlo centrální banku USA do neprobádaných vod.

Zůstává tak nejasné, zda bude muset Cooková okamžitě opustit svou funkci a zda bude moct Trump na její místo navrhnout nového kandidáta. Právní zástupce Cookové prohlásil, že podniknou veškeré kroky, aby zabránili tomuto nelegálnímu pokusu o odvolání.

S blížícím se dalším zasedáním Fedu, které je naplánováno na 16. a 17. září, je situace napjatá. Nezávislost Fedu je pro fungování americké ekonomiky klíčová, protože umožňuje bance soustředit se na hospodářská data, a nikoliv na politické tlaky.

Politici často upřednostňují nízké úrokové sazby, které povzbudí spotřebitele, ale zároveň hrozí nárůstem inflace. Pokud by Spojené státy ztratily ekonomickou důvěryhodnost, mohlo by dojít k poklesu hodnoty amerických aktiv, včetně akcií a dolaru.

Senátorka Elizabeth Warrenová, která je přední demokratkou v bankovním výboru Senátu, označila Trumpův pokus o odvolání za "autoritativní převrat", který flagrantně porušuje zákon o Federálním rezervním systému.

V důsledku Trumpova oznámení poklesl americký dolar o 0,3 % a futures na americké akcie se propadly. Ceny zlata, které je považováno za bezpečné útočiště v době nejistoty, vzrostly o 0,45 %. 

včera

Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce

Související

Credit Suisse Group AG

Fed schválil spojení švýcarských bank Credit Suisse a UBS v USA

Rada guvernérů americké centrální banky (Fed) v pátek schválila největší švýcarské bance UBS záměr převzít dceřiné společnosti, které má ve Spojených státech švýcarská banka Credit Suisse. Schválení znamená, že zmizela další významná překážka na cestě k dokončení záchranné transakce, kterou zprostředkovala švýcarská vláda.

Více souvisejících

Fed (Americká centrální banka) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 20 minutami

před 1 hodinou

včera

François Bayrou

Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.

včera

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří

I přes to, že Hamás přijal návrh na příměří, Izrael zatím nereagoval. Premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že nařídil „okamžitá jednání“ o propuštění rukojmích a ukončení války za podmínek, které jsou pro Izrael přijatelné. Toto ticho a posun ve strategii vyvolávají zmatek u zprostředkovatelů i rodin rukojmích.

včera

Charkov po raketovém ostřelování

Nezlomný Charkov: Město, kde noční život bují navzdory ruským útokům

Z pohledu vojenského stratéga je jasné, že Charkov, dříve centrum vojenské výroby a akademického života, se proměnil ve válkou zasažené město, kde je válka neustále přítomná a cítit ji na každém kroku. Na rozdíl od relativně bezpečné a bohaté metropole Kyjeva, východoukrajinská města a samotný Charkov ztratily velkou část své populace.

včera

včera

Gaza

Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC

Útok izraelských sil na nemocnici Al-Nasser v jižní Gaze si vyžádal životy nejméně dvaceti lidí, z nichž čtyři byli novináři. Během incidentu, který se odehrál v pondělí, zahynuli Hussam al-Masri, který pracoval pro agenturu Reuters, Mariam Abu Dagga z Associated Press, Mohammed Salam z Al-Džazíry a Moaz Abu Taha z NBC. Další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled, byl při stejném útoku zraněn.

včera

USS Truxtun (DDG-103)

Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce

Boj proti drogovým organizacím v Latinské Americe dostává nový rozměr. Začátkem srpna americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které otevírá cestu k použití americké armády proti konkrétním latinskoamerickým zločineckým skupinám. Tento krok se rychle proměnil v realitu, když Spojené státy vyslaly tři torpédoborce s řízenými střelami do vod u pobřeží Venezuely. Jejich úkolem je zastavovat lodě s drogami.

včera

Armáda Velké Británie

Garance Ukrajině podobné jako článku 5: Jak by mohly vypadat v praxi?

Jedním z klíčových bodů pro budoucí mírovou dohodu na Ukrajině jsou takzvané bezpečnostní záruky. Tyto garance by měly mít podobný charakter jako článek 5 Severoatlantické smlouvy, který stanovuje, že ozbrojený útok proti jednomu členovi NATO je považován za útok na celou Alianci. Podle italské premiérky Giorgie Meloniové by se mohlo jednat o „model článku 5“, který by Ukrajině zajistil obranu v případě budoucí ruské agrese.

včera

Ilustrační foto

"A co Čína a EU?" Indie se ruské ropy nevzdá, prstem ukazuje na jiné

Indie bude i nadále nakupovat ropu od kohokoli, kdo jí nabídne „nejlepší podmínky“. Uvedl to indický velvyslanec v Rusku Vinay Kumar s tím, že priorita jeho země je ochrana zájmů 1,4 miliardy obyvatel. Toto prohlášení přišlo jen několik dní předtím, než má americký prezident Donald Trump uvalit 50% cla na Indii, včetně 25% penalizace za nákup ruské ropy a zbraní.

včera

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Dny bez proudu, nedostatek vody, ulice plné odpadků. Kuba se zmítá v ekonomickém kolapsu

Kuba se v posledním roce potýká s velkým ekonomickým a energetickým kolapsem. Zemi trápí dlouhé, až 20hodinové výpadky proudu, ale také nedostatek pitné vody a přetékající ulice plné odpadků, které nikdo nesváží. Podle oficiálních údajů se ekonomika propadla o 1,1 % v roce 2024 a podle latinskoamerické Komise OSN pro ekonomiku se letos propadne dokonce o 1,5 %.

včera

Wagnerovci

Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat

Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.

včera

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)

EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil

Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová nedávno uvedla, že by na tom evropská ekonomika byla bez zahraničních pracovníků mnohem hůř. Během sympozia Federálního rezervního systému ve Wyomingu zdůraznila, že příchod zahraniční pracovní síly pomohl eurozóně absorbovat šoky, jako byly rostoucí náklady na energie a rekordní inflace, a přitom udržel růst a zaměstnanost.

včera

včera

Izraelská armáda

Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

včera

24. srpna 2025 21:55

Fotbal, ilustrační fotografie

Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat

Evropský fotbal má za sebou další pohárový týden, ve kterém opět i čeští zástupci hráli o postup do hlavní fáze některé z evropských klubových soutěží. Hned dva české kluby bojují o účast v Konferenční lize, přičemž jedním z nich je pražská Sparta. Jako jediná úvodní duel 4. předkola dokázala vyhrát, když před domácím publikem vyhrála nad FC Riga díky brankám Kuchty a Rrahmaniho, jenž pojišťovací branku vstřelil až v závěru zápasu. Další adept Baník Ostrava svůj duel ve slovinském Celje prohrál 0:1 s tím, že měl štěstí, že se nejednalo o prohru s větším rozdílem. Poprvé se pak v rámci předkol představila Olomouc, která však poznala tvrdou realitu, když na hřišti švédského Malmö prohrála vysoko 0:3.

Aktualizováno 24. srpna 2025 21:07

24. srpna 2025 20:11

Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě

Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy