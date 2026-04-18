Hormuzský průliv můžeme znovu uzavřít, varoval Írán

Hormuzský průliv nemusí zůstat otevřený, varoval Teherán ústy předsedy parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa. Amerického prezidenta zároveň obvinil z několika lživých tvrzení, která podle Ghalibafa nepřinesou úspěch v diplomatických jednáních.
Ghalibaf prohlásil, že americký prezident Trump za pouhou hodinu pronesl sedm lživých tvrzení. "S těmito lžemi neuspěli ve válce a ani v jednáních nikam nedojdou," vzkázal do Washingtonu prostřednictvím příspěvku na sociální síti X.
"Pokud bude blokáda pokračovat, Hormuzský průliv nezůstane otevřený," konstatoval předseda íránského parlamentu. Lodě budou podle jeho slov nadále potřebovat povolení od Teheránu a budou muset dodržovat určenou trasu.
Ghalibaf zároveň poznamenal, že rozhodující budou předpisy, nikoliv sociální sítě. "Mediální válka a inženýrství veřejného mínění je důležitou součástí války a íránský národ se nenechá ovlivnit těmito triky," dodal.
Otevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu oznámil ministr zahraničí Abbás Aráqčí, jenž na síti X prohlásil, že průliv má zůstat otevřen, dokud bude platit příměří. Trump nicméně nepřerušil americkou námořní blokádu íránských přístavů, která byla zahájena v pondělí 13. dubna.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Související
Hormuzský průliv , Írán , USA (Spojené státy americké) , lodní doprava
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Českou hereckou obec zasáhla před víkendem velmi smutná zpráva. Ve věku 60 let zemřel herec Jan Potměšil, který byl od svých 23 let na invalidním vozíku.
Zdroj: Jan Hrabě