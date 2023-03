Hrdina Hotelu Rwanda, Paul Rusesabagina přiletěl do USA

Seznámit se s aktuálními trendy v zahradnictví či interiérovém a exteriérovém designu mohou zájemci ode dneška na veletrzích For Garden, For Interior a Design Shaker, které v letňanském areálu PVA Expo Praha potrvají do neděle. Návštěvníkům nabídnou také přednášky nebo možnost konzultace s odborníky. Organizátoři o tom informovali v tiskové zprávě.