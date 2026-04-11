Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje

Libor Novák

11. dubna 2026 16:08

Summit NATO 2024 ve Washingtonu Foto: NATO

Navzdory ostré rétorice Donalda Trumpa a narůstajícímu napětí mezi Washingtonem a Bruselem zůstává Severoatlantická aliance (NATO) i nadále pevnějším svazkem, než by se mohlo na první pohled zdát. Současná krize, vyvolaná americkým vojenským angažmá v Íránu a následným uzavřením Hormuzského průlivu, sice otřásá základy transatlantické důvěry, experti se však shodují, že k faktickému rozpadu spojenectví je ještě daleko.

Donald Trump v poslední době stupňuje své výpady proti spojencům, které obviňuje z neloajality a neschopnosti pomoci USA při zajištění strategických námořních cest. Ve svých příspěvcích na síti Truth Social nešetří urážkami a velkými písmeny připomíná, že Evropa „nebyla u toho, když ji Amerika potřebovala“. Napětí vyvrcholilo středeční schůzkou s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě, která podle diplomatických zdrojů skončila katastrofálně a byla plná vzájemného napadání.

Právě Rutte se však snaží situaci uklidnit a ve svých projevech volí taktiku sebemrskačství i uznání Trumpova postoje. Připouští, že evropští členové byli „přinejmenším pomalí“ v podpoře americké kampaně v Íránu, o které s nimi mimochodem Washington příliš nediskutoval. Rutte paradoxně tvrdí, že Trumpovy výpady jsou pro alianci užitečné, protože donutily Evropu uvědomit si, že hodnoty musí být podloženy tvrdou vojenskou silou. To se odráží i v novém závazku členů vynakládat do roku 2035 na obranu 5 % HDP.

Kritici a analytici oslovení webem The Guardian, jako například historik Francis Fukuyama, však varují, že Trumpova rétorika poškozuje samotnou podstatu NATO – vzájemnou důvěru. Pokud prezident zpochybňuje ochotu USA přijít spojencům na pomoc, oslabuje tím odstrašující účinek aliance. Navíc Trumpovy brutální hrozby o „vymazání íránské civilizace“ jsou v přímém rozporu s hodnotami, na kterých bylo NATO v roce 1949 založeno.

Dalším jablkem sváru zůstává Trumpův absurdní požadavek na Dánsko, aby Spojeným státům postoupilo Grónsko. Podobné excesy vedou evropské diplomaty k úvahám, zda se USA neproměnily v mocnost hrající čistou realpolitiku po vzoru Ruska nebo Číny. Charles Kupchan z Rady pro mezinárodní vztahy upozorňuje, že spojenci jsou nyní nuceni pochybovat o spolehlivosti Spojených států, které procházejí obdobím hluboké politické nepředvídatelnosti.

I přes tyto morální rány je však odchod USA z NATO považován za nepravděpodobný. Spojené státy mají v Evropě rozmístěno 80 000 vojáků a provozují zde četné základny, které jsou klíčové pro projekci americké globální moci. Pro Trumpovu administrativu je evropský prostor strategicky příliš cenný na to, aby jej zcela opustila, a to i přes neustálé stížnosti na „černé pasažéry“ v oblasti financování obrany.

Bezpečnostní experti navíc varují západoevropské země před příliš hlasitým odporem vůči Trumpovi. Kristine Berzina z German Marshall Fund připomíná, že Evropa se bez Spojených států neobejde, zejména tváří v tvář revanšistickému Rusku na východních hranicích aliance. Země jako Polsko nebo pobaltské státy by v případě amerického odchodu byly vystaveny přímému ohrožení, které evropské armády samy o sobě nedokážou eliminovat.

NATO se tak nachází v paradoxní situaci. Vojenská spolupráce mezi armádami je na historickém maximu a koordinace je velmi úzká, zatímco politická úroveň aliance prochází nejhlubší krizí za posledních 77 let. Ačkoliv se tedy nyní píší „nekrology NATO“, spojenectví je stále příliš funkční a pro obě strany nepostradatelné na to, aby jej jeden muž, byť sedící v Oválné pracovně, dokázal definitivně zrušit. Aliance možná utrží hluboké šrámy, ale její fyzické přežití je v zájmu bezpečnosti celého západního světa.

Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku

Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident

Americký prezident Donald Trump vyvolal na politické scéně i sociálních sítích nebývalý rozruch, když se v ostrém příspěvku na své platformě Truth Social pustil do řady dříve loajálních konzervativních komentátorů a influencerů. Předmětem sporu se stala válka v Íránu, kterou Trump zahájil a kterou část jeho dosavadních spojenců začala otevřeně kritizovat. Prezident na tyto výtky reagoval salvou urážek, v nichž své oponenty označil za „hloupé lidi" s nízkým IQ a neúspěšné mediální osobnosti.

V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA

V pákistánském Islámábádu se právě píší dějiny moderní diplomacie. Zdroje z britské BBC potvrdily, že v přísně střežené diplomatické „červené zóně“ byla zahájena očekávaná jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Ačkoliv jsou rozhovory zatím nepřímé a probíhají prostřednictvím pákistánských prostředníků, samotný fakt, že obě strany zasedly k jednacímu stolu, vzbuzuje ve světě opatrný optimismus.

Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku

Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.

Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána

Maďarsko stojí na prahu historického okamžiku. V neděli 12. dubna 2026 se otevřou volební místnosti v hlasování, které může po dlouhých šestnácti letech ukončit éru premiéra Viktora Orbána. Tato volba není sledována pouze v Budapešti, ale s napětím ji vyhlížejí i v Bruselu, Moskvě a Washingtonu. Orbán si totiž za léta u moci vybudoval pozici klíčového evropského spojence Donalda Trumpa i Vladimira Putina, což z něj činí postavu s vlivem, který dalece přesahuje hranice desetimilionového Maďarska.

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

StarDance představila letošní porotu. Prohlédněte si galerii

Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček. 

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.

Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Spojené státy jsou připraveny nabídnout Íránu „otevřenou náruč“, pokud bude při nadcházejících diplomatických jednáních postupovat v dobré víře. Před svým odletem do Pákistánu to prohlásil americký viceprezident JD Vance. Zároveň však Teherán varoval, že pokud se pokusí s Washingtonem manipulovat, Spojené státy na takové jednání nebudou reagovat vstřícně. Vance zdůraznil, že od prezidenta Donalda Trumpa obdržel jasné pokyny pro diskusi, která má za cíl ukončit aktuální konflikt.

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend

Ministerstvo financí přistoupilo k další aktualizaci cenových stropů pro pohonné hmoty, které budou platit na celém území České republiky od soboty 11. dubna až do pondělní půlnoci. Toto opatření vychází z vládního rozhodnutí, jehož hlavním cílem je ochránit řidiče před extrémními cenovými výkyvy na trhu. Stát se tímto krokem snaží tlumit dopady celosvětového růstu cen ropy a zajistit stabilitu u tuzemských čerpacích stanic.

Zdroj: Libor Novák

