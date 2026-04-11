Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje

Navzdory ostré rétorice Donalda Trumpa a narůstajícímu napětí mezi Washingtonem a Bruselem zůstává Severoatlantická aliance (NATO) i nadále pevnějším svazkem, než by se mohlo na první pohled zdát. Současná krize, vyvolaná americkým vojenským angažmá v Íránu a následným uzavřením Hormuzského průlivu, sice otřásá základy transatlantické důvěry, experti se však shodují, že k faktickému rozpadu spojenectví je ještě daleko.
Donald Trump v poslední době stupňuje své výpady proti spojencům, které obviňuje z neloajality a neschopnosti pomoci USA při zajištění strategických námořních cest. Ve svých příspěvcích na síti Truth Social nešetří urážkami a velkými písmeny připomíná, že Evropa „nebyla u toho, když ji Amerika potřebovala“. Napětí vyvrcholilo středeční schůzkou s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě, která podle diplomatických zdrojů skončila katastrofálně a byla plná vzájemného napadání.
Právě Rutte se však snaží situaci uklidnit a ve svých projevech volí taktiku sebemrskačství i uznání Trumpova postoje. Připouští, že evropští členové byli „přinejmenším pomalí“ v podpoře americké kampaně v Íránu, o které s nimi mimochodem Washington příliš nediskutoval. Rutte paradoxně tvrdí, že Trumpovy výpady jsou pro alianci užitečné, protože donutily Evropu uvědomit si, že hodnoty musí být podloženy tvrdou vojenskou silou. To se odráží i v novém závazku členů vynakládat do roku 2035 na obranu 5 % HDP.
Kritici a analytici oslovení webem The Guardian, jako například historik Francis Fukuyama, však varují, že Trumpova rétorika poškozuje samotnou podstatu NATO – vzájemnou důvěru. Pokud prezident zpochybňuje ochotu USA přijít spojencům na pomoc, oslabuje tím odstrašující účinek aliance. Navíc Trumpovy brutální hrozby o „vymazání íránské civilizace“ jsou v přímém rozporu s hodnotami, na kterých bylo NATO v roce 1949 založeno.
Dalším jablkem sváru zůstává Trumpův absurdní požadavek na Dánsko, aby Spojeným státům postoupilo Grónsko. Podobné excesy vedou evropské diplomaty k úvahám, zda se USA neproměnily v mocnost hrající čistou realpolitiku po vzoru Ruska nebo Číny. Charles Kupchan z Rady pro mezinárodní vztahy upozorňuje, že spojenci jsou nyní nuceni pochybovat o spolehlivosti Spojených států, které procházejí obdobím hluboké politické nepředvídatelnosti.
I přes tyto morální rány je však odchod USA z NATO považován za nepravděpodobný. Spojené státy mají v Evropě rozmístěno 80 000 vojáků a provozují zde četné základny, které jsou klíčové pro projekci americké globální moci. Pro Trumpovu administrativu je evropský prostor strategicky příliš cenný na to, aby jej zcela opustila, a to i přes neustálé stížnosti na „černé pasažéry“ v oblasti financování obrany.
Bezpečnostní experti navíc varují západoevropské země před příliš hlasitým odporem vůči Trumpovi. Kristine Berzina z German Marshall Fund připomíná, že Evropa se bez Spojených států neobejde, zejména tváří v tvář revanšistickému Rusku na východních hranicích aliance. Země jako Polsko nebo pobaltské státy by v případě amerického odchodu byly vystaveny přímému ohrožení, které evropské armády samy o sobě nedokážou eliminovat.
NATO se tak nachází v paradoxní situaci. Vojenská spolupráce mezi armádami je na historickém maximu a koordinace je velmi úzká, zatímco politická úroveň aliance prochází nejhlubší krizí za posledních 77 let. Ačkoliv se tedy nyní píší „nekrology NATO“, spojenectví je stále příliš funkční a pro obě strany nepostradatelné na to, aby jej jeden muž, byť sedící v Oválné pracovně, dokázal definitivně zrušit. Aliance možná utrží hluboké šrámy, ale její fyzické přežití je v zájmu bezpečnosti celého západního světa.
Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje
před 2 hodinami
V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA
před 2 hodinami
Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku
před 3 hodinami
Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident
před 5 hodinami
Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána
před 6 hodinami
Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028
před 7 hodinami
Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den
před 8 hodinami
Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi
před 10 hodinami
Počasí bude o víkendu stabilní. Oproti pátku se změní k lepšímu
včera
Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty
včera
Praha prozradila, jak Dvorecký most změní hromadnou dopravu
včera
Důchody ovlivní i další svátky. V květnu budou dva výplatní termíny jiné
včera
Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko
včera
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
včera
Pavel Novotný je zpátky v ODS. Označil se za ztraceného syna
včera
Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Problém by měl jeden z jeho partnerů
včera
Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla
včera
Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá
včera
Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní
včera
Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend
