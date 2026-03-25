HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor

Libor Novák

25. března 2026 19:26

F-16 Israel Defense Forces Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda čelí vážným obviněním z opakovaného a nezákonného používání bílého fosforu v obydlených oblastech jižního Libanonu. Organizace Human Rights Watch (HRW) spolu s dalšími výzkumníky zdokumentovala nasazení této kontroverzní látky, která má za následek nejen devastaci krajiny, ale i bezprostřední ohrožení civilistů. Podle expertů Izrael tuto zbraň využívá k taktice „spálené země“, aby odkryl terén a znemožnil bojovníkům Hizballáhu úkryt.

Bílý fosfor je chemická látka, která se při kontaktu s kyslíkem okamžitě vznítí a hoří při teplotě až 800 °C. Vytváří přitom hustý, bílý kouř, který armády legálně využívají k maskování pohybu jednotek nebo k osvětlení terénu. Pokud je však nasazen nad obydlenými oblastmi, stává se hrozivým nástrojem, který způsobuje hluboké popáleniny, vyvolává rozsáhlé požáry a uvolňuje toxické výpary, které mohou být pro člověka smrtelné.

Výzkumníci z HRW dokázali ověřit a geolokalizovat několik snímků, které zachycují exploze munice s bílým fosforem nad rezidenčními čtvrtěmi v jiholibanonském městě Yohmor. Charakteristické chocholy dýmu, které vznikají při rozptylu feltových klínů nasycených fosforem z dělostřeleckých granátů řady M825, jsou pro odborníky jasným důkazem. Od začátku izraelské ofenzívy se objevuje stále více videí, která nasazení této látky potvrzují.

Ahmad Beydoun, architekt a výzkumník z Technické univerzity v Delftu, zmapoval téměř 250 případů použití bílého fosforu izraelskými silami mezi říjnem 2023 a listopadem 2024. Jeho zjištění jsou alarmující: celých 39 % těchto útoků směřovalo do obytných zón a 17 % na zemědělskou půdu. Beydoun se domnívá, že hlavním motivem armády je vypalování vegetace, aby bojovníci Hizballáhu ztratili možnost maskování pod stromy.

Ekologické a hospodářské škody na jihu Libanonu jsou obrovské. Zpráva neziskové organizace Public Works Studio uvádí, že bílý fosfor již zdevastoval více než 2 000 hektarů venkovské krajiny. Oheň pohltil stovky hektarů hustých dubových a borových lesů i cenné gumovníkové porosty. Pro tamní zemědělství jde o ránu, ze které se bude vzpamatovávat desítky let.

Kromě okamžitého zničení úrody představuje fosfor dlouhodobou hrozbu pro vracející se obyvatele. Látka může zůstat skrytá v půdě a znovu se vznítit ve chvíli, kdy ji zemědělci při práci odkryjí. Navíc dochází k chemické kontaminaci země kyselinou fosforečnou a toxickými těžkými kovy, jako jsou kadmium, olovo a zinek. Tato akumulace jedů vyčerpává úrodnost půdy a drasticky snižuje zemědělskou produktivitu regionu.

Izraelské obranné síly (IDF) se k obviněním z nezákonného použití bílého fosforu nad městem Yohmor vyjadřují vyhýbavě. Mluvčí armády varoval před vyvozováním závěrů pouze na základě vizuálních materiálů a tvrdil, že kouřové granáty s fosforem mohou být zaměnitelné s jinými typy munice. Oficiální místa se přímým odpovědím vyhýbají a zdůrazňují, že armáda dělá maximum pro minimalizaci civilních obětí.

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon na dotazy ohledně používání bílého fosforu odpověděl poukazem na to, že Izrael vyzval civilisty z jižního Libanonu k evakuaci na sever. Podle něj je tato výzva důkazem snahy šetřit životy. Kritici však namítají, že nucený odsun obyvatel a následné spalování jejich polí a vesnic spíše naznačuje snahu o vytvoření neobydleného „nárazníkového pásma“ podél hranic.

V posledním týdnu se boje na jihu země vyostřily. Navzdory intenzivnímu bombardování narážejí izraelští vojáci na tvrdý odpor Hizballáhu. Izraelské síly se pokoušejí odříznout jih země od zbytku Libanonu ničením klíčové infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, čerpací stanice a dokonce i zdravotnická centra. Nasazení bílého fosforu v tomto kontextu zapadá do strategie totální izolace a destrukce území.

Pro více než 800 000 vysídlených Libanonců zůstává situace tragická. Mnozí z nich se obávají, že i kdyby válka skončila, jejich domovy a pole budou kvůli chemické kontaminaci a nevybuchlé munici neobyvatelné. Systematické spalování země bílým fosforem tak není jen vojenskou taktikou, ale hlubokým zásahem do budoucnosti celé oblasti, který bude mít dozvuky ještě dlouho po umlknutí zbraní. 

