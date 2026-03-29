Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Libor Novák

29. března 2026 8:24

Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

Teherán se nyní snaží proměnit tento strategický bod ve svůj nejmocnější nástroj tlaku. Průliv by se mohl stát zdrojem miliardových ročních příjmů a zároveň pákou na světové hospodářství. Ačkoliv Írán v minulosti často hrozil uzavřením této cesty v případě útoku, málokdo očekával, že k tomu skutečně dojde. Ukázalo se však, že narušení obchodních toků je velmi efektivní.

Rozsah dopadů na světový obchod zřejmě povzbudil ambice Teheránu, který chce svůj vliv proměnit v něco trvalejšího. Lodní doprava v této oblasti se kvůli íránským útokům téměř zastavila. To vyvolalo zmatek na energetických trzích a donutilo i vzdálené země přijímat nouzová opatření k zajištění paliv. Íránská strategie se ukázala jako překvapivě úspěšná a levná.

Podle analytiků z Bloomberg Economics je Írán zaskočen tím, jak snadno lze držet globální ekonomiku jako rukojmí. Jedním z ponaučení z probíhajícího konfliktu je objev této nové páky, kterou bude země pravděpodobně využívat i v budoucnu. Součástí tohoto plánu je snaha o monetizaci kontroly nad průlivem. Washington si je tohoto rizika velmi dobře vědom a varuje před ním.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že jednou z hlavních výzev po válce bude snaha Teheránu zavést systém poplatků. Označil to za nelegální, nepřijatelné a nebezpečné pro celý svět. Ministři zahraničí zemí G7 na setkání ve Francii zdůraznili, že je naprosto nezbytné obnovit bezpečnou a bezplatnou svobodu plavby. Strategická váha průlivu v íránské politice stále roste.

Modžtaba Chameneí ve svém prvním projevu v roli nového nejvyššího vůdce prohlásil, že možnost blokování vodní cesty musí být využívána i nadále. V předchozích jednáních se USA se Írán soustředil hlavně na zrušení sankcí a právo na jaderné technologie. Nyní však dává najevo, že svou kontrolu nad Hormuzem hodlá formalizovat. Íránští zákonodárci už zvažují zákon o zavedení mýtného.

Tento nový režim by Teheránu umožnil uvalit námořní omezení na své protivníky. Přístup k jedné z nejdůležitějších tras světa by tak byl přímo vázán na geopolitické spory. Odborníci na mezinárodní právo však upozorňují, že vybírání tranzitních poplatků je porušením pravidel. Pro takové kroky v mezinárodním průlivu, jako je Hormuz, neexistuje podle nich žádný právní základ.

Hormuzským průlivem procházejí územní vody Íránu i Ománu, ale jako mezinárodní cesta podléhá právu tranzitního průjezdu. To umožňuje nerušenou hladinovou i leteckou dopravu všem státům. Tato pravidla definuje Úmluva OSN o mořském právu. Přestože Írán ani USA nejsou jejími smluvními stranami, většina principů je považována za obecně uznávané mezinárodní zvykové právo.

V historii existuje jen málo příkladů, kdy stát úspěšně zpoplatnil průjezd mezinárodním průlivem. V 19. století se o to pokusilo Dánsko, ale po protestech ostatních států od těchto poplatků navždy upustilo. To však Íránu nebrání v prozkoumávání toho, jak lukrativní by takový systém mohl být. Podle výpočtů by příjmy z průlivu mohly konkurovat výdělkům z Suezského průplavu.

Denně průlivem běžně projde asi 20 milionů barelů ropy, což odpovídá deseti velkým tankerům. Pokud by se za každý tanker platil poplatek 2 miliony dolarů, měsíční příjem z ropy by činil 600 milionů dolarů. Po započtení zásilek zkapalněného plynu by se částka mohla vyšplhat přes 800 milionů dolarů. To představuje významnou část íránských příjmů z exportu ropy.

Snaha o zpeněžení průlivu je poháněna také ekonomickým tlakem a sankcemi, kterým Írán čelí. Teherán vidí v poplatcích za průjezd snadný způsob, jak kompenzovat omezený přístup na světové trhy. Oficiálně Írán tvrdí, že průliv zůstává otevřený, ale pouze pro nehostilná plavidla. Ta se však musí koordinovat s íránskými úřady, jak bylo sděleno Radě bezpečnosti OSN.

V praxi už Teherán zřejmě testuje kontrolovaný systém průjezdu. Data o pohybu lodí ukazují, že některé tankery využívají trasu blíže k íránskému pobřeží. Objevují se zprávy, že někteří operátoři za bezpečný průjezd již zaplatili. Podle informací Lloyd’s List využilo nový koridor více než 20 plavidel a u některých se předpokládá uhrazení poplatku.

Íránské revoluční gardy již zavedly registrační systém pro schválená plavidla. Některé vlády dokonce jednají přímo s Teheránem, aby zajistily bezpečný tranzit pro své tankery. 

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.
Volker Türk

Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Lotyšsko, ilustrační fotografie.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda" už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

Tak zaúřadovalo zimní počasí. Na východě napadly desítky centimetrů sněhu

Je to návrat zimy se vším všudy. Až 30 centimetrů sněhu napadlo na horách na východě území, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli větru se dokonce tvořily sněhové jazyky a závěje. 

