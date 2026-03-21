Íránu se snížila schopnost blokovat průliv, tvrdí Američané po posledních útocích

Americká armáda tvrdí, že po posledních útocích se výrazně snížila íránská schopnost blokovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Podle dostupných informací se podařilo zasáhnout sklady důležitých zbraní.
Podle vyjádření admirála Brada Coopera se íránská schopnost ovlivňovat situaci v průlivu zhoršila po amerických útocích na podzemní zařízení, kde Írán skladoval řízené střely a další zbraně. Americká armáda sdělila, že během celé operace zatím zasáhla přes 8000 cílů. Bylo mezi nimi 130 íránských plavidel.
"Nejenže jsme zlikvidovali zařízení, ale také jsme zničili stanoviště zpravodajské podpory a raketové radary, které sloužily ke sledování pohybu lodí," uvedl Cooper ve videu na sociální síti X. "Schopnost Íránu ohrozit svobodu plavby v Hormuzském průlivu a jeho okolí je v důsledku toho omezena," dodal armádní velitel.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Americký prezident Donald Trump v posledním příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Spojené státy americké jsou velmi blízko naplnění cílů probíhající blízkovýchodní operace proti íránskému režimu, který označil za teroristický.
Podle lídra Spojených států se povedlo kompletně zničit íránský raketový arzenál, jeho obranný průmysl a také námořnictvo a letectvo. Zmínil také, že se opět podařilo odvrátit hrozbu, že Teherán získá jadernou zbraň. "Vždy budeme v pozici, kdy USA mohou rychle a silně zareagovat na takovou situaci," konstatoval.
Šéf Bílého domu zároveň konstatoval, že se Američanům podařilo ochránit jejich spojence na Blízkém východě. Konkrétně jmenoval Izrael, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt.
Související
Americká armáda (U.S. ARMY) , Írán , Armáda Írán , USA (Spojené státy americké)
Zdroj: Jan Hrabě