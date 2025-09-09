Italové se rozloučili s Armanim. Panovala přísná opatření

Svět módy zasáhla v minulém týdnu smutná zpráva. Ve věku 91 let zemřel legendární italský módní návrhář Giorgio Armani. V pondělí se s ním blízcí rozloučili v obci nedaleko Piacenzy na severu Itálie.
Striktně soukromého smutečního obřadu v kostele zasvěceném svatému Martinovi se podle italských médií zúčastnilo přibližně 60 lidí. Během víkendu se ale lidé mohli přijít poklonit k rakvi s ostatky návrháře. Dorazilo přibližně 15 tisíc lidí.
V pondělí odpoledne se zavřely butiky společnosti Giorgio Armani na znamení respektu. Oblast kolem kostela v Rivaltě byla z bezpečnostních důvodů uzavřena. Armani byl po obřadu pochován ve zdejší rodinné kapli, kde už leží jeho matka, otec a bratr.
Firma v prohlášení po Armaniho skonu uvedla, že neúnavně pracoval do posledních dnů svého života, byl oddaný vlastní společnosti, kolekcím a řadě probíhajících projektů. Podle spolupracovníků jej poháněla neustálá zvědavost i to, že neustále věnoval pozornost trendům a lidem.
Rodák z Piacenzy je považován za jednoho z nejznámějších světových módních návrhářů, jehož největší přínos vidí odborníci v oblasti pánské módy. Právě v této oblasti začala v polovině 60. let jeho návrhářská kariéra u Nina Cerrutiho. O dva roky později došlo k jeho osudovému setkání s architektem Sergiem Galeottim.
Právě s jeho pomocí založil v roce 1970 vlastní studio, ze kterého se o čtyři roky později vyvinula firma nesoucí jeho jméno. Hned v prvním roce fungování představila první saka pro muže, o rok později následovaly ty samé oděvy pro ženy. Oboje slavilo úspěch, zejména u nejbohatší klientely.
Další zlomový okamžik přišel v roce 1980. Slavný americký herec Richard Gere, respektive jím hraná postava, si oblékl Armaniho sako ve filmu Americký gigolo. Tři roky nato se otevřela pobočka v Hollywoodu. V polovině 80. let však postihla návrhářův podnik tragédie, když Galeotti zemřel na AIDS. Do firmy následně vstoupila Giorgiova sestra Rosanna.
