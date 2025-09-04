Zemřel legendární italský módní návrhář Giorgio Armani (†91)

Světovou módu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 91 let zemřel legendární italský módní návrhář a miliardář Giorgio Armani. Na sociálních sítích o tom informovala firma nesoucí jeho jméno.
Firma v prohlášení uvedla, že Armani neúnavně pracoval do posledních dnů svého života, byl oddaný vlastní společnosti, kolekcím a řadě probíhajících projektů. Podle spolupracovníků jej poháněla neustálá zvědavost i to, že neustále věnoval pozornost trendům a lidem.
Rodák z Piacenzy je považován za jednoho z nejznámějších světových módních návrhářů, jehož největší přínos vidí odborníci v oblasti pánské módy. Právě v této oblasti začala v polovině 60. let jeho návrhářská kariéra u Nina Cerrutiho. O dva roky později došlo k jeho osudovému setkání s architektem Sergiem Galeottim.
Právě s jeho pomocí založil v roce 1970 vlastní studio, ze kterého se o čtyři roky později vyvinula firma nesoucí jeho jméno. Hned v prvním roce fungování představila první saka pro muže, o rok později následovaly ty samé oděvy pro ženy. Oboje slavilo úspěch, zejména u nejbohatší klientely.
Další zlomový okamžik přišel v roce 1980. Slavný americký herec Richard Gere, respektive jím hraná postava, si oblékl Armaniho sako ve filmu Americký gigolo. Tři roky nato se otevřela pobočka v Hollywoodu. V polovině 80. let však postihla návrhářův podnik tragédie, když Galeotti zemřel na AIDS. Do firmy následně vstoupila Giorgiova sestra Rosanna.
Armani se stal nejen slavným návrhářem, ale také veleúspěšným podnikatelem. Firma mu ročně vynášela desítky miliard korun.
Giorgio Armani doplatil v daňovém sporu v přepočtu přes 7,4 miliardy korun
Giorgio Armani , úmrtí , Móda
