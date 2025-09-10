Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena

Libor Novák

10. září 2025 21:04

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Schůze Rady bezpečnosti OSN o úderu na Dauhá byla odložena na zítřek. Podle mluvčího izraelského velvyslance při OSN Dannyho Danona bylo odložení vyžádáno katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al-Thanim, aby se mohl jednání osobně zúčastnit.

Danon k situaci prohlásil, že cílem operace nebylo poškodit Katar, nýbrž zlikvidovat agenty Hamásu, kteří jsou odpovědní za masakry a útoky ze sedmého října. Izrael podle Danona nebude tolerovat lídry Hamásu, ať už se skrývají kdekoli.

Zdroje CNN nicméně uvádějí, že se vysocí izraelští představitelé snaží od útoku distancovat. Ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer a ředitel tajné služby Mosad David Barnea, kteří se podílejí na vyjednávání o příměří, údajně tvrdí, že o konkrétním plánu neměli tušení.

Další izraelské zdroje však pro CNN uvedly, že Barnea o plánech věděl, ale zpochybňoval moudrost provedení úderů v době, kdy se USA snaží restartovat jednání o příměří. Je velmi nepravděpodobné, že by takto vysocí představitelé o takto významné operaci nevěděli.

Izraelští představitelé podle všeho o útoku jednali v pondělí a premiér Benjamin Netanjahu ho definitivně schválil v úterý, několik hodin před jeho provedením.

Izrael se snaží minimalizovat dopad události na vztahy s USA. K tomu byl pověřen právě ministr Dermer, aby informoval Trumpovu administrativu. Podle bývalého izraelského generálního konzula v New Yorku Alona Pinkase testuje Netanjahu svůj vztah s Donaldem Trumpem.

Pinkas pro CNN řekl, že je možné, že Izrael o útoku USA předem informoval, ale zároveň dodal, že pokud USA věděly o plánovaném útoku a nechaly ho proběhnout, nevypadají dobře. Pokud nevěděly, pak to naznačuje, že nemají dostatečný vliv na svého klíčového spojence.

Kromě úderu na Katar Izrael ve středu také podnikl údery na cíle Hútíů v Jemenu. Podle izraelského ministra obrany Israela Katze byla zasažena vojenská zařízení Hútíů v metropoli Saná a na dalších místech.

Útok, který Izrael nazval operací „Ringing Bells“, je součástí eskalujícího konfliktu s Hútíi, kteří se takto solidárně angažují ve prospěch Palestinců v Gaze. Tento útok přichází necelé dva týdny po tom, co byl při izraelském náletu zabit předseda vlády Hútíů Ahmed al-Rahawi.

Mezitím do Dauhá dorazil prezident Spojených arabských emirátů šejk Mohamed bin Zajd Ál Nahján, aby projevil solidaritu po izraelském útoku, který označil za „zrádný“. Spojené arabské emiráty se v roce 2020 staly prvním arabským státem, který uzavřel s Izraelem normalizační dohodu. Vztahy se však od té doby zhoršily kvůli válce v Gaze a izraelským plánům na anexi částí okupovaného Západního břehu Jordánu.

Tato událost vyvolala mezinárodní vlnu odsouzení. V noci na úterý bylo při útoku na vedení Hamásu v Dauhá zabito šest lidí, z toho pět členů hnutí. Útok zcela pohřbil naděje na brzké ukončení války v Gaze. Hamás, který měl v úterý večer reagovat na návrh USA na příměří, v současné době neplánuje o příměří jednat.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil se situací „velkou nespokojenost“. Katar je totiž klíčovým hráčem v jednáních o Gaze a důležitým spojencem USA. Podle Pinkase by tento akt mohl být naopak katalyzátorem pro ukončení války, pokud by byl americký prezident dostatečně rozzlobený, aby situaci vyřešil.

Katarský premiér řekl, že jeho země se nenechá odradit, a naznačil, že současná jednání o Gaze mají nejistou budoucnost. Izraelští představitelé pro CNN uvedli, že se nepodařilo zlikvidovat hlavního vyjednavače Hamásu Khalila al-Hayyu. Tím se vyvolávají další pochybnosti o úspěchu celého útoku.

před 12 hodinami

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Související

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.
Izraelská armáda

Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu

Izrael provedl útok na vedení Hamásu v Dauhá, hlavním městě Kataru. Informaci potvrdil izraelský zdroj pro CNN. Krátce po explozi, která otřásla katarskou metropolí, vydaly Izraelské obranné síly (IDF) společné prohlášení s bezpečnostní agenturou Šin Bet, ve kterém informovaly o „přesném úderu“ zaměřeném na „vyšší vedení“ Hamásu.

Více souvisejících

Izraelská armáda Izrael OSN

Aktuálně se děje

před 48 minutami

před 2 hodinami

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie oznámila, že Komise změní svůj přístup k Izraeli. Během projevu v Evropském parlamentu, který se odehrával v bouřlivé atmosféře, Von der Leyenová řekla, že „to, co se děje v Gaze, je nepřijatelné“. Komise navrhne sankce na „extremistické ministry“ a násilné osadníky a dočasně pozastaví bilaterální platby Izraeli.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Karol Nawrocki

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

MiG-29 polské armády, foto: Radomil – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina

Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.

před 7 hodinami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Donald Tusk

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

před 12 hodinami

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.

před 13 hodinami

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

před 14 hodinami

včera

Karel III. navštíví katolický pohřeb. Britové se rozloučí s vévodkyní Katharine

Smutnou událost v příštím týdnu čeká členy britské královské rodiny. V úterý 16. září se ve Westminsterské katedrále uskuteční pohřeb vévodkyně z Kentu. Zúčastní se ho i král Karel III. a královna Camilla, oznámil Buckinghamský palác. Vévodkyně Katharine zemřela ve čtvrtek ve věku 92 let. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy