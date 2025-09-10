Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena

Schůze Rady bezpečnosti OSN o úderu na Dauhá byla odložena na zítřek. Podle mluvčího izraelského velvyslance při OSN Dannyho Danona bylo odložení vyžádáno katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al-Thanim, aby se mohl jednání osobně zúčastnit.
Danon k situaci prohlásil, že cílem operace nebylo poškodit Katar, nýbrž zlikvidovat agenty Hamásu, kteří jsou odpovědní za masakry a útoky ze sedmého října. Izrael podle Danona nebude tolerovat lídry Hamásu, ať už se skrývají kdekoli.
Zdroje CNN nicméně uvádějí, že se vysocí izraelští představitelé snaží od útoku distancovat. Ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer a ředitel tajné služby Mosad David Barnea, kteří se podílejí na vyjednávání o příměří, údajně tvrdí, že o konkrétním plánu neměli tušení.
Další izraelské zdroje však pro CNN uvedly, že Barnea o plánech věděl, ale zpochybňoval moudrost provedení úderů v době, kdy se USA snaží restartovat jednání o příměří. Je velmi nepravděpodobné, že by takto vysocí představitelé o takto významné operaci nevěděli.
Izraelští představitelé podle všeho o útoku jednali v pondělí a premiér Benjamin Netanjahu ho definitivně schválil v úterý, několik hodin před jeho provedením.
Izrael se snaží minimalizovat dopad události na vztahy s USA. K tomu byl pověřen právě ministr Dermer, aby informoval Trumpovu administrativu. Podle bývalého izraelského generálního konzula v New Yorku Alona Pinkase testuje Netanjahu svůj vztah s Donaldem Trumpem.
Pinkas pro CNN řekl, že je možné, že Izrael o útoku USA předem informoval, ale zároveň dodal, že pokud USA věděly o plánovaném útoku a nechaly ho proběhnout, nevypadají dobře. Pokud nevěděly, pak to naznačuje, že nemají dostatečný vliv na svého klíčového spojence.
Kromě úderu na Katar Izrael ve středu také podnikl údery na cíle Hútíů v Jemenu. Podle izraelského ministra obrany Israela Katze byla zasažena vojenská zařízení Hútíů v metropoli Saná a na dalších místech.
Útok, který Izrael nazval operací „Ringing Bells“, je součástí eskalujícího konfliktu s Hútíi, kteří se takto solidárně angažují ve prospěch Palestinců v Gaze. Tento útok přichází necelé dva týdny po tom, co byl při izraelském náletu zabit předseda vlády Hútíů Ahmed al-Rahawi.
Mezitím do Dauhá dorazil prezident Spojených arabských emirátů šejk Mohamed bin Zajd Ál Nahján, aby projevil solidaritu po izraelském útoku, který označil za „zrádný“. Spojené arabské emiráty se v roce 2020 staly prvním arabským státem, který uzavřel s Izraelem normalizační dohodu. Vztahy se však od té doby zhoršily kvůli válce v Gaze a izraelským plánům na anexi částí okupovaného Západního břehu Jordánu.
Tato událost vyvolala mezinárodní vlnu odsouzení. V noci na úterý bylo při útoku na vedení Hamásu v Dauhá zabito šest lidí, z toho pět členů hnutí. Útok zcela pohřbil naděje na brzké ukončení války v Gaze. Hamás, který měl v úterý večer reagovat na návrh USA na příměří, v současné době neplánuje o příměří jednat.
Americký prezident Donald Trump vyjádřil se situací „velkou nespokojenost“. Katar je totiž klíčovým hráčem v jednáních o Gaze a důležitým spojencem USA. Podle Pinkase by tento akt mohl být naopak katalyzátorem pro ukončení války, pokud by byl americký prezident dostatečně rozzlobený, aby situaci vyřešil.
Katarský premiér řekl, že jeho země se nenechá odradit, a naznačil, že současná jednání o Gaze mají nejistou budoucnost. Izraelští představitelé pro CNN uvedli, že se nepodařilo zlikvidovat hlavního vyjednavače Hamásu Khalila al-Hayyu. Tím se vyvolávají další pochybnosti o úspěchu celého útoku.
