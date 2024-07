Izrael se údajně připravuje na možnost války. Aerolinky kvůli obavám z konfliktu ruší lety

Izrael chce zasáhnout libanonské militantní hnutí Hizballáh, ale zároveň se snaží zabránit tomu, aby region upadl do totální války. Dnes to uvedl nejmenovaný vysoce postavený zdroj z izraelského ministerstva obrany. Další dva představitelé však uvedli, že Izrael se připravuje na možnost několika dnů bojů. Uvedla to agentura Reuters s tím, že aerolinky kvůli obavám z války ruší lety.