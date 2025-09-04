Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.
Zatímco se Izrael připravuje na ofenzívu, v Jeruzalémě se sešly stovky Izraelců, aby protestovaly za příměří a propuštění rukojmích. Jedná se o třídenní akci, která má vyvrcholit v pátek, což je přesně 700. den od chvíle, kdy palestinská skupina Hamás zaútočila na Izrael.
Matka zajatého vojáka Matana Angresta se na tiskové konferenci obrátila přímo na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Už 700 dní čekám, až dostanete mé dítě z pekla, a je to ve vašich rukou. Matana bych mohla vidět už zítra, jediným rozhodnutím z vaší strany,“ prohlásila. Z 251 rukojmích unesených Hamásem jich 47 stále zůstává v Gaze, 25 z nich je podle armády po smrti.
Netanjahu trvá na tom, že válka skončí pouze za izraelských podmínek, a pokračuje s plánováním ofenzívy. Podle něj vojenský tlak ohrožuje životy rukojmích a znemožňuje pohřbení mrtvých. Na protestech v Jeruzalémě se demonstrující střetli s policií, když zapálili popelnici, od které chytlo auto patřící jednomu ze záložníků. Ministr spravedlnosti to odsoudil jako „teror ze strany demonstrantů“.
V Gaze mezitím pokračují smrtící útoky. Místní úřady pro civilní obranu uvedly, že izraelské síly ve středu zabily nejméně 62 lidí. Podle zástupce izraelského ministerstva obrany, které dohlíží na civilní záležitosti na palestinských územích, už z Gazy uprchlo přibližně 70 000 Palestinců. Izrael očekává, že celkem se jich na jih přesune milion.
Většina z více než dvou milionů obyvatel Gazy už byla během války vysídlena nejméně jednou. Nedávné odhady OSN uvádějí, že v Gaze a jejím okolí žije asi milion lidí, kde byl vyhlášen hladomor. Červený kříž už dříve varoval, že by jakýkoli izraelský pokus o evakuaci byl nemožný bezpečně a důstojně provést.
Izrael plánuje zřídit „humanitární zónu“, která se bude rozkládat od uprchlických táborů ve střední Gaze až po jižní oblast Al-Mawasi. V minulosti už Izrael tuto oblast označil za humanitární zónu, ale opakovaně na ni zaútočil. Zástupce Úřadu OSN pro lidská práva Thameen al-Kheetan uvedl, že Palestinci v Al-Mawasi mají jen malý nebo žádný přístup k základním službám, jako je voda, jídlo nebo stany.
Podle odhadů zemřelo během útoku Hamásu 1 219 lidí, převážně civilistů. Izraelská odvetná ofenzíva si vyžádala už nejméně 63 746 obětí, z nichž většina byli civilisté.
