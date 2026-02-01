Izrael zakáže Lékařům bez hranic působit v Pásmu Gazy

Izraelská vláda oznámila, že zakáže mezinárodní zdravotnické organizaci Lékaři bez hranic (MSF) působit v Pásmu Gazy. Rozhodnutí přichází poté, co charitativní organizace odmítla předat úřadům kompletní seznam svých místních i mezinárodních zaměstnanců. Podle Izraele je tento požadavek nezbytný k prověření, zda pracovníci nemají vazby na ozbrojené skupiny Hamás nebo Islámský džihád, což však organizace důrazně popírá.
Lékaři bez hranic své rozhodnutí nesdílet jmenné seznamy odůvodnili obavami o bezpečnost svých kolegů. V prohlášení uvedli, že od izraelských úřadů neobdrželi dostatečné záruky, že citlivé osobní údaje nebudou zneužity a nepovedou k dalšímu ohrožení personálu. Organizace připomněla, že za poslední dva roky bylo v Gaze zabito již 1 700 zdravotníků, včetně 15 jejich vlastních zaměstnanců.
Izraelské ministerstvo pro záležitosti diaspory na tento postoj reagovalo prohlášením, že přistupuje k ukončení aktivit MSF na celém území Gazy i Západního břehu. Podle úřadů jde o standardní požadavek platný pro všech 37 humanitárních organizací, které musely do konce února splnit nové registrační podmínky. Izrael tvrdí, že opatření má zabránit infiltraci teroristických operativců do humanitárních struktur.
Zástupci mezinárodních institucí, včetně agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), varují před ničivými dopady tohoto kroku. MSF v současnosti zajišťuje přibližně 20 % všech nemocničních lůžek v Gaze a provozuje na dvě desítky zdravotnických středisek. Jen za minulý rok provedly jejich týmy přes 800 000 lékařských konzultací a asistovaly u tisíců porodů.
Omezení činnosti humanitárních skupin odsoudilo již dříve deset zemí včetně Velké Británie, Francie a Kanady. Tyto státy upozorňují, že přísná pravidla registrace drasticky omezí přístup civilistů k základním službám v regionu, kde je zdravotnický systém po dlouhém konfliktu v troskách. Podle dostupných údajů bylo od začátku války v říjnu 2023 v Gaze zabito přes 71 600 lidí a humanitární situace zůstává i přes křehké příměří katastrofální.
Izrael , Pásmo Gazy , Lékaři bez hranic
