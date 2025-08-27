Izraelská armáda: Pásmo Gazy dobudeme, evakuace města je nevyhnutelná

Libor Novák

27. srpna 2025 19:35

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda upozornila obyvatele Pásma Gazy, že evakuace města je „nevyhnutelná“, protože se chystá na jeho dobytí. V prohlášení na sociální síti X mluvčí armády Avichay Adraee napsal, že rodiny, které se přesunou na jih, „obdrží tu nejštědřejší humanitární pomoc“.

Podle svědků izraelské tanky vtrhly do nové oblasti města Gazy, což donutilo další obyvatele k útěku. Většina z nich se ale přesunula do jiných částí města, kde stále žije asi milion Palestinců. Organizace OSN a neziskové organizace varují, že ofenzíva v Gaze by měla „strašlivé humanitární důsledky“.

Izraelská armáda uvedla, že její jednotky vstoupily do bojů v oblasti Džabalíja a na okraji města Gazy, kde eliminovaly „teroristickou buňku“ a objevily sklad zbraní. Premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil úmysl dobýt celé Pásmo Gazy po ztroskotání nepřímých rozhovorů s Hamásem o příměří a propuštění rukojmích.

Netanjahu čelí nejen mezinárodnímu, ale i domácímu tlaku. V úterý se v Tel Avivu sešly desítky tisíc protestujících, kteří požadovali dohodu o příměří, která by přivedla domů zbývající izraelské rukojmí, které drží Hamás. Podle odhadů je naživu už pouze 20 z 50 rukojmích.

Americký prezident Donald Trump bude ve středu předsedat schůzce v Bílém domě, která má řešit vizi Pásma Gazy po skončení války. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff uvedl, že se pracuje na „velmi komplexním plánu“ a očekává, že konflikt bude vyřešen „tím či oním způsobem, určitě do konce letošního roku“.

Izraelská vojenská kampaň v Gaze byla zahájena v reakci na útok Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito přibližně 1 200 lidí a 251 jich bylo uneseno. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od té doby zabito téměř 62 900 lidí.

Většina obyvatel Gazy byla opakovaně vysídlena. Odhaduje se, že více než 90 % domů je poškozeno nebo zcela zničeno. Systémy zdravotní péče, hygieny a zásobování vodou se zcela zhroutily a odborníci OSN potvrdili, že v oblasti města Gazy panuje hladomor. 

před 1 hodinou

Zasahujeme proti Hamásu, tvrdí Izraelci. Statistiky zraněných dětí v Gaze ale ukazují něco jiného

Související

Izraelská armáda

Izraelská armáda provedla razii na severu okupovaného Západního břehu Jordánu

Izraelská armáda ve středu provedla razii ve staré části města Nábulus na severu okupovaného Západního břehu Jordánu. Do operace, která začala kolem třetí hodiny ranní, se zapojily desítky vojáků a obrněných vozidel. Izraelská armáda potvrdila, že operaci provádí, ale neuvedla její účel. Podle informací od guvernéra Nábulusu Ghassana Daghlase armáda oznámila, že razie potrvá do odpoledne.
OSN

OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.

Více souvisejících

Izrael Izraelská armáda Pásmo Gazy

Aktuálně se děje

před 27 minutami

Izraelská armáda

Izraelská armáda: Pásmo Gazy dobudeme, evakuace města je nevyhnutelná

Izraelská armáda upozornila obyvatele Pásma Gazy, že evakuace města je „nevyhnutelná“, protože se chystá na jeho dobytí. V prohlášení na sociální síti X mluvčí armády Avichay Adraee napsal, že rodiny, které se přesunou na jih, „obdrží tu nejštědřejší humanitární pomoc“.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Dánsko, ilustrační foto

Tajné operace podporující odtržení Grónska od Dánska? Kodaň si předvolala nejvyššího amerického diplomata

Dánsko si předvolalo nejvyššího amerického diplomata v Kodani kvůli zprávám o tom, že američtí občané provádějí na autonomním území Grónska tajné operace s cílem ovlivnit tamní společnost a podpořit odtržení Grónska od Dánska. Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen uvedl, že „jakýkoliv pokus o vměšování do vnitřních záležitostí Dánského království je nepřijatelný.“

před 4 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Zabití pěti reportérů v Gaze je jeden z nejbrutálnějších pokusů o umlčení novinářů v historii

Během izraelských útoků na nemocnici Nasser v Pásmu Gazy bylo 25. srpna zabito pět novinářů, čímž se celkový počet zabitých novinářů v tomto konfliktu vyšplhal na 192. Ačkoli kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tvrdí, že Izrael si „váží práce novinářů“, realita naznačuje jiný příběh. Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) se jedná o jeden z nejbrutálnějších a nejzáměrnějších pokusů o umlčení novinářů v historii.

před 5 hodinami

Izraelská armáda

Izraelská armáda provedla razii na severu okupovaného Západního břehu Jordánu

Izraelská armáda ve středu provedla razii ve staré části města Nábulus na severu okupovaného Západního břehu Jordánu. Do operace, která začala kolem třetí hodiny ranní, se zapojily desítky vojáků a obrněných vozidel. Izraelská armáda potvrdila, že operaci provádí, ale neuvedla její účel. Podle informací od guvernéra Nábulusu Ghassana Daghlase armáda oznámila, že razie potrvá do odpoledne.

před 6 hodinami

Iljušin Il-18

Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky

Ruští vojenští piloti opakovaně narušují americkou identifikační zónu protivzdušné obrany (ADIZ) u pobřeží Aljašky, což vede k okamžitým reakcím Severoamerického velitelství vzdušné obrany (NORAD). Ačkoli tyto lety NORAD nepovažuje za hrozbu, jsou součástí širšího kontextu mezinárodního napětí a plní několik strategických cílů.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Ilustrační foto

Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?

Íránská věznice Evin, která leží na severním okraji Teheránu, se stala terčem nejkrvavějšího izraelského útoku na íránské půdě z hlediska obětí z řad civilistů. Podle exkluzivního rozhovoru BBC s bývalou politickou vězeňkyní Motahareh Goonei se uvnitř věznice odehrávaly scény, které vypovídají o hrůzách, ale i o lidskosti v krizové situaci. Věznice byla napadena během cíleného útoku Izraele 23. června, v posledních hodinách války mezi oběma zeměmi.

před 8 hodinami

Amazonský prales, ilustrační fotografie

Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí

Mýcení lesů v tropických oblastech, jako jsou Amazonie, Kongo a jihovýchodní Asie, vedlo za posledních dvacet let k úmrtí více než půl milionu lidí. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Climate Change je příčinou zejména lokální zvyšování teploty, které je přímým důsledkem odlesňování. Odlesňování totiž snižuje stín, omezuje srážky a zvyšuje riziko lesních požárů.

před 8 hodinami

Rusko, Kreml

Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky

Po konci studené války se Evropa ocitla v mimořádné pozici: mohla se stát prostorem skutečné spolupráce, sdíleného růstu a dlouhodobého míru. Západ nabízel svobodu a stabilitu, Východ energii znovunabyté svobody, Rusko možnost strategického partnerství. Namísto společné budoucnosti však nastoupilo mocenské soupeření a nedůvěra. Dnes sledujeme důsledky této zmeškané šance v podobě nových konfliktů, rozdělení a zlikvidované bezpečnostní architektury.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Mléčná dráha

Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství

Astronomové zaznamenali doposud nejjasnější rychlý rádiový záblesk (FRB) pocházející z nedaleké galaxie. Tento silný puls rádiových vln trvající jen milisekundu, označený jako FRB 20250316A a přezdívaný RBFLOAT, by mohl pomoci rozluštit záhadu vesmírných signálů, které vědce pletou od jejich objevení v roce 2007. I přes jejich vysokou energetickou intenzitu se dosud nevědělo, co je přesně způsobuje. 

před 10 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?

Jednostranné obchodní dohody, vynucené silnějšími mocnostmi, nejsou v dějinách nic nového. Po porážce v první opiové válce musela čínská dynastie Čching podepsat nerovnou dohodu z roku 1842, která odsoudila Čínu ke století zahraniční nadvlády. Dnes se Evropská unie ocitá v podobné situaci. Jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vedla k dohodě, kterou mnozí kritici označují za prohru a kapitulaci pro EU. 

před 11 hodinami

Indie, ilustrační foto

Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat

Ameriku by měly kroky Indie znepokojovat, protože se Nové Dillí snaží o diplomatické sbližování s Čínou. Tato snaha je reakcí na ekonomický tlak ze strany Spojených států, především kvůli clům zavedeným bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Indický premiér Naréndra Módí tak plánuje po sedmi letech navštívit Čínu, aby se setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). 

před 13 hodinami

včera

včera

včera

včera

Drama na řece. Muž napadl lidi a zmocnil se lodi, policistům neuprchl

Neobvyklý případ řešili policisté v neděli večer v Praze a jejím okolí. Muž u Vraného nad Vltavou napadl několik osob na lodi, které se zmocnil a odjel s ní na Berounku v Radotíně, kde uvízl. Tam byl nakonec zadržen, informoval webnovinky.cz. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy