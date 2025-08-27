Izraelská armáda: Pásmo Gazy dobudeme, evakuace města je nevyhnutelná

Izraelská armáda upozornila obyvatele Pásma Gazy, že evakuace města je „nevyhnutelná“, protože se chystá na jeho dobytí. V prohlášení na sociální síti X mluvčí armády Avichay Adraee napsal, že rodiny, které se přesunou na jih, „obdrží tu nejštědřejší humanitární pomoc“.
Podle svědků izraelské tanky vtrhly do nové oblasti města Gazy, což donutilo další obyvatele k útěku. Většina z nich se ale přesunula do jiných částí města, kde stále žije asi milion Palestinců. Organizace OSN a neziskové organizace varují, že ofenzíva v Gaze by měla „strašlivé humanitární důsledky“.
Izraelská armáda uvedla, že její jednotky vstoupily do bojů v oblasti Džabalíja a na okraji města Gazy, kde eliminovaly „teroristickou buňku“ a objevily sklad zbraní. Premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil úmysl dobýt celé Pásmo Gazy po ztroskotání nepřímých rozhovorů s Hamásem o příměří a propuštění rukojmích.
Netanjahu čelí nejen mezinárodnímu, ale i domácímu tlaku. V úterý se v Tel Avivu sešly desítky tisíc protestujících, kteří požadovali dohodu o příměří, která by přivedla domů zbývající izraelské rukojmí, které drží Hamás. Podle odhadů je naživu už pouze 20 z 50 rukojmích.
Americký prezident Donald Trump bude ve středu předsedat schůzce v Bílém domě, která má řešit vizi Pásma Gazy po skončení války. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff uvedl, že se pracuje na „velmi komplexním plánu“ a očekává, že konflikt bude vyřešen „tím či oním způsobem, určitě do konce letošního roku“.
Izraelská vojenská kampaň v Gaze byla zahájena v reakci na útok Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito přibližně 1 200 lidí a 251 jich bylo uneseno. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od té doby zabito téměř 62 900 lidí.
Většina obyvatel Gazy byla opakovaně vysídlena. Odhaduje se, že více než 90 % domů je poškozeno nebo zcela zničeno. Systémy zdravotní péče, hygieny a zásobování vodou se zcela zhroutily a odborníci OSN potvrdili, že v oblasti města Gazy panuje hladomor.
