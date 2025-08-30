Izraelská armáda při náletu zabila premiéra a ministry jemenské rebelující vlády

Libor Novák

30. srpna 2025 16:26

Válka v Izraeli Mimořádná zpráva
Válka v Izraeli Foto: Israel Defense Forces

Představitelé jemenských Hútíů oznámili, že při čtvrtečním izraelském náletu byl zabit premiér rebelující vlády. Uvedl to server CNN.

Informaci přinesla média kontrolovaná Hútíji, která uvádí, že při útoku zahynul premiér a několik dalších ministrů. K útoku došlo na území ovládaném vzbouřenci. 

Hútíové, oficiálně nazývaní Ansar Alláh, což v překladu znamená „Boží pomocníci“, jsou vojenská skupina zajdíjských šíitů. Původně pocházejí ze severního Jemenu a v současné době ovládají západní část země. Jejich hnutí má kořeny v 90. letech 20. století a je aktivní v probíhající jemenské občanské válce, která začala v roce 2014. Hútíové jsou podporováni Íránem.

Hútíové jsou ideologicky spojeni se šíitským islamismem. Na svém znaku mají hesla jako „Smrt Americe“, „Smrt Izraeli“ nebo „Vítězství pro islám“. Mnoho zemí, včetně Spojených států, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Malajsie, je označuje za teroristickou organizaci.

V posledních letech se Hútíové stali nejvýznamnějším spojencem Íránu na Blízkém východě, a to zejména po oslabení Hamásu a Hizballáhu. V rámci konfliktu v Pásmu Gazy podnikají útoky na lodní dopravu v Rudém moři, čímž chtějí vyjádřit podporu Hamásu a tlumočit svůj postoj k Izraeli. V minulosti také poškodili několik podmořských kabelů, což způsobilo výpadky internetu v řadě zemí světa.

V rámci probíhající jemenské občanské války si Hútíové rozdělili zemi na dvě hlavní sféry vlivu. Hútíové ovládají západní část Jemenu, včetně hlavního města Saná. Vytvořili si tam vlastní vládní struktury, které se označují jako Nejvyšší politická rada. Ta de facto funguje jako vláda v oblastech pod kontrolou Hútíů.

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda, která vznikla po sjednocení Severního a Jižního Jemenu, naopak sídlí ve městě Aden. Má mezinárodní podporu, především od koalice sunnitských států v čele se Saúdskou Arábií.

včera

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Související

Izraelská armáda, ilustrační fotografie.

Izraelci znovu zaútočili. Zasáhli cíle v Jemenu, následovala odveta

Izrael podnikl v regionu další vojenský úder. Konkrétně zaútočil na tři přístavy a elektrárnu v té části Jemenu, kterou ovládají Húsiové. Informovala o tom BBC. Útok potvrdil izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle jeho slov byla jedním z cílů komerční loď Galaxy Leader, které se rebelové zmocnili před dvěma lety. 

Více souvisejících

Jemen Izraelská armáda Husíové

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině

S přibývajícím počtem ruských útoků na Ukrajinu pomocí sebevražedných dronů Šáhid se objevují informace o nových ruských letištích, která jsou speciálně navržena pro jejich hromadné vypouštění. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků identifikoval tato místa a odhalil tak novou strategii ruské armády.

před 2 hodinami

Prezident Trump

"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump je podle představitelů své administrativy stále více nespokojen s pomalým pokrokem v jednáních o ukončení války na Ukrajině, a proto podle CNN zvažuje, jak moc by se měl osobně angažovat v zprostředkování schůzky mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpova frustrace narostla zejména poté, co se setkal s ruským prezidentem na Aljašce a pokrok se výrazně zpomalil.

před 3 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Mahmúd Abbás

USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Spojené státy americké zabránily palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a dalším osmdesáti palestinským představitelům v účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, které se má konat v New Yorku. Podle amerického ministerstva zahraničí byly těmto diplomatům zrušeny víza, což je neobvyklý krok, jelikož se od USA očekává, že jako hostitelská země OSN umožní vstup všem úředníkům, kteří chtějí navštívit sídlo organizace.

před 7 hodinami

před 9 hodinami

Robert Fico

Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

před 10 hodinami

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

Ukrajina v poslední době výrazně zintenzivnila útoky na ruská energetická zařízení, což je taktika, která se jí podle expertů vyplácí. Ukrajinské síly se soustředí na rafinerie, vlaky s palivem a čerpací stanice s cílem narušit nejen ruskou válečnou mašinérii, ale i každodenní život v Rusku. V důsledku těchto útoků vzrostly ceny benzinu na rekordní hodnoty, a to i přes vládní zákaz vývozu pohonných hmot.

včera

včera

včera

včera

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

včera

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

včera

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

včera

včera

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy