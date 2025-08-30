Izraelská armáda při náletu zabila premiéra a ministry jemenské rebelující vlády

Představitelé jemenských Hútíů oznámili, že při čtvrtečním izraelském náletu byl zabit premiér rebelující vlády. Uvedl to server CNN.
Informaci přinesla média kontrolovaná Hútíji, která uvádí, že při útoku zahynul premiér a několik dalších ministrů. K útoku došlo na území ovládaném vzbouřenci.
Hútíové, oficiálně nazývaní Ansar Alláh, což v překladu znamená „Boží pomocníci“, jsou vojenská skupina zajdíjských šíitů. Původně pocházejí ze severního Jemenu a v současné době ovládají západní část země. Jejich hnutí má kořeny v 90. letech 20. století a je aktivní v probíhající jemenské občanské válce, která začala v roce 2014. Hútíové jsou podporováni Íránem.
Hútíové jsou ideologicky spojeni se šíitským islamismem. Na svém znaku mají hesla jako „Smrt Americe“, „Smrt Izraeli“ nebo „Vítězství pro islám“. Mnoho zemí, včetně Spojených států, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Malajsie, je označuje za teroristickou organizaci.
V posledních letech se Hútíové stali nejvýznamnějším spojencem Íránu na Blízkém východě, a to zejména po oslabení Hamásu a Hizballáhu. V rámci konfliktu v Pásmu Gazy podnikají útoky na lodní dopravu v Rudém moři, čímž chtějí vyjádřit podporu Hamásu a tlumočit svůj postoj k Izraeli. V minulosti také poškodili několik podmořských kabelů, což způsobilo výpadky internetu v řadě zemí světa.
V rámci probíhající jemenské občanské války si Hútíové rozdělili zemi na dvě hlavní sféry vlivu. Hútíové ovládají západní část Jemenu, včetně hlavního města Saná. Vytvořili si tam vlastní vládní struktury, které se označují jako Nejvyšší politická rada. Ta de facto funguje jako vláda v oblastech pod kontrolou Hútíů.
Mezinárodně uznávaná jemenská vláda, která vznikla po sjednocení Severního a Jižního Jemenu, naopak sídlí ve městě Aden. Má mezinárodní podporu, především od koalice sunnitských států v čele se Saúdskou Arábií.
