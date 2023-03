Jak obrázek nakreslený dívkou z Ruska vedl k policejnímu vyšetřování

Členka městské rady Olga Podolská ukazuje fotografii, kterou má v mobilním telefonu. Je na ní dětská kresba. Vlevo je ukrajinská vlajka s nápisem "Sláva Ukrajině", vpravo ruská vlajka, na níž stojí "Ne válce, Putinovi". Na obrázku je i žena, která drží za ruku holčičku a dlaní se snaží zastavit rakety letící ze směru Ruska. Obrázek loni v dubnu nakreslila 12letá Maša Moskaljovová. Její otec Alexej, který ji vychovává sám, se na Podolskou obrátil s prosbou o radu. Řekl jí, že když Mašin obrázek viděli ve škole, zavolali policii.

"Policie začala zkoumat, co má Alexej na sociálních médiích," říká Podolská. A upozornila ho, že svoji dceru vychovává špatně. Za protiválečný příspěvek na sociálních sítích dostal Alexej pokutu 32.000 rublů (9210 korun) za diskreditaci ruské armády. Před několika týdny proti němu bylo zahájeno trestí stíhání. I tentokrát je to kvůli protiválečným příspěvkům. Nyní Alexejovi hrozí vězení.

Prozatím má Alexej nařízené domácí vězení v Jefromovu, Maša byla poslána do dětského domova a její otec nemá povoleno s ní telefonovat.

"Mašu od začátku března nikdo neviděl, i když jsme se snažili získat přístup do dětského domova, abychom zjistili, kde je," líčí Podolská. "Ruské úřady chtějí, aby všichni drželi ústa a krok, nikdo nesmí mít vlastní názor. Když nesouhlasíte s něčím, co si někdo myslí, pak nečtěte jeho příspěvky na sociálních sítích. Ale není třeba kvůli tomu někomu nařizovat domácí vězení a jeho dítě posílat do dětského domova," říká o Alexejovu případu Podolská.

Alexej má povoleno komunikovat jedině se svým advokátem, vyšetřovatelem a zástupci vězeňské služby. Jeho právník Vladimir Bilijenko zrovna dorazil k domu, kde bydlí, přináší jídlo a pití, které místní aktivisté pro Alexeje nakoupili. Na otázku, co si advokát myslí o tom, že úřady Mašu odvedli z domova, říká, že o tom měly mluvit s jejím otcem i s ní. "Nic takového se nestalo. Prostě se ji rozhodly poslat do dětského domova," říká. Myslí si, že kdyby Alexej nebyl vyšetřován kvůli diskreditaci ruské armády, nestalo by se to. "Vypadá to tak, jako by oddělení pro péči o děti bylo posedlé jeho rodinou. Myslím, že za tím vším jsou pouze politické důvody. Problémy začaly až tehdy, když Maša nakreslila obrázek," říká Bilijenko.

Sousedka Alexeje, penzistka Angelina Ivanovna, o Maše říká, že je to hodná holka a že ani s jejím tátou nikdy neměla problém. "Ale bojím se cokoliv říct," přiznává. Jistá mladší žena navrhuje, že by se mohly sbírat podpisy na podporu Alexeje. Ale když se má vyjádřit k tomu, co se děje, odpovídá, že nemůže nic říct, že má strach z následků. Škola číslo 9., kam Maša chodila, se k věci nevyjádřila.

Její internetové stránky připomínají zmiňovanou zeď s vlasteneckými motivy. Jsou na ní představováni "hrdinové speciální vojenské operace", objevují se na ní hesla jako "Všechno pro vítězství. Podpořme naše chlapce na frontě!"

Jefremovská komise pro záležitosti dětí a mladistvých podniká právní kroky k tomu, aby byla oficiálně omezena Alexejova rodičovská práva. K prvnímu slyšení, takzvanému pohovoru se soudcem, chtěl Alexej přijít. Nicméně jeho advokát říká, že mu úřady nepovolily opustit domácí vězení, i když je ve hře to, jak se bude moci stýkat se svojí dcerou. V chodbě v budově soudu jistá aktivistka rozbalila plakát s nápisem "Vraťte Mašu k tátovi". Policista jí nařídil, aby ho zase sbalila. Natalja Filatovová, jedna z Alexejových podporovatelek, říká, že příběh rodiny Moskaljovových odráží represe proti disentu v Rusku. "V naší ústavě se hovoří o svobodě slova, svobodě vyznání, svobodě vyjadřování názorů," říká. "Ale teď to máme zakázané," dodává.