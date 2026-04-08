Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.
Před nadcházejícími parlamentními volbami, které se konají 12. dubna 2026, si Magyar udržuje v průzkumech dominantní náskok. Podařilo se mu oslovit zklamané voliče napříč politickým spektrem, kteří touží po ukončení šestnáctileté nadvlády strany Fidesz. Jeho vítězství by mohlo zásadně změnit roli Maďarska v Evropě, zmírnit spory s Bruselem o právní stát a omezit vazby Budapešti na Moskvu, čímž by se země stala předvídatelnějším partnerem v EU i NATO.
Navzdory vysoké podpoře zůstává Magyar postavou, která budí silné kontroverze i mezi jeho vlastními spojenci. Přestože slibuje boj proti korupci a obnovu demokratických norem, jeho minulost uvnitř systému Fidesz a názory na migraci či Ukrajinu vyvolávají u části opozice nedůvěru. Péter Márki-Zay, kandidát opozice z roku 2022, ho popsal jako arogantního a sebestředného, ale dodal, že právě tyto vlastnosti mohou být nezbytné k tomu, aby odolal Orbánově mocenské mašinérii.
Magyarův původ je hluboce zakořeněn v maďarské křesťansko-demokratické inteligenci. Jeho otec byl právník a matka vysoce postavená úřednice Nejvyššího soudu. Vyrůstal v prostředí, kde byla politika hlavním tématem u rodinného stolu, což formovalo jeho ambice pro veřejný život. Během studií v Německu navázal úzké vazby s klíčovými postavami dnešního režimu, například s Gergelym Gulyásem, který je nyní Orbánovým šéfem kabinetu.
V roce 2006 se Magyar oženil s Judit Vargou. Zatímco její kariéra ve straně Fidesz strmě stoupala a v roce 2019 se stala ministryní spravedlnosti, Magyar zůstával spíše v ústraní na středních pozicích ve státních institucích. Podle politologů v něm po léta rostla frustrace z toho, že jeho vlastní ambice byly brzděny, zatímco jeho žena byla politickými špičkami protežována. Pár se nakonec v roce 2023 rozvedl, což provázela vzájemná obvinění z neshod i domácího násilí.
Zlom v Magyarově kariéře nastal v únoru 2024 po skandálu s prezidentskou milostí pro komplice pedofila, který donutil Judit Vargu i prezidentku Katalin Novák k rezignaci. Magyar tehdy veřejně obvinil představitele Fideszu, že se „schovávají za ženské sukně“, a začal otevřeně kritizovat korupci v systému, jehož byl donedávna součástí. Jako insider, který promluvil, okamžitě získal obrovskou důvěru veřejnosti frustrované vysokou inflací a krizí životních nákladů.
Budování hnutí Tisza připomínalo start-up, ačkoliv Magyar měl zpočátku problém najít spojence, protože většina jeho známých byla napojena na Fidesz a obávala se vládních represí. Přesto se mu podařilo sestavit tým podnikatelů a veřejně známých osobností. Úspěch se dostavil velmi rychle; v evropských volbách v roce 2024 získala Tisza téměř 30 % hlasů, zatímco Fidesz dosáhl svého historicky nejhoršího výsledku pod 45 %.
Aby Magyar překonal vládní kontrolu nad médii, vsadil na osobní kontakt s voliči a agresivní strategii na sociálních sítích. V květnu 2025 dokonce ušel pěšky 250 kilometrů z Budapešti do rumunského Oradea, aby získal podporu etnických Maďarů v zahraničí, kteří tradičně volí Fidesz. Jeho schopnost rychle reagovat na události prostřednictvím Facebooku a zakládat lokální buňky, tzv. „ostrovy Tisza“, mu umožnila proniknout i do vládních bašt.
Uvnitř strany však panuje přísná disciplína, kterou někteří odcházející členové popisují jako toxickou a podobnou systému, proti němuž Magyar bojuje. Hnutí je vnímáno jako „show jednoho muže“; Magyar je prakticky jediným, kdo smí poskytovat rozhovory médiím. Podporovatelé však tvrdí, že tato kontrola je nezbytná k udržení jednotného poselství a k ochraně před útoky provládních médií, která se snaží stranu zdiskreditovat.
Magyar sám sebe stylizuje do role tvrdého a maskulinního bojovníka, který je připraven jít s Orbánem do přímého střetu. Přiznává, že má „obtížnou povahu“, ale pro mnoho voličů jsou jeho osobní chyby druhořadé. Stal se pro ně symbolem naděje a první reálnou šancí na změnu po mnoha letech. Jak poznamenala jedna z poslankyň, Maďaři by v tuto chvíli volili i kozu, kdyby kandidovala proti Orbánovi.
Pokud by však Magyar ve volbách 12. dubna zvítězil, čeká ho nelehký úkol splnit svá očekávání. Slíbil nejen obnovu demokracie a právního státu, ale i vyvození odpovědnosti vůči současným špičkám režimu. Tlak ze strany veřejnosti je obrovský a jak varují i jeho kritici, stejná vlna, která ho nyní nese k moci, by ho mohla velmi rychle smést, pokud nedokáže své sliby o transformaci země skutečně naplnit.
Související
Aktuálně se děje
před 10 minutami
The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.
Zdroj: Libor Novák