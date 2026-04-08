Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

Libor Novák

8. dubna 2026 10:22

Péter Magyar
Foto: Facebook Péter Magyar

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

Před nadcházejícími parlamentními volbami, které se konají 12. dubna 2026, si Magyar udržuje v průzkumech dominantní náskok. Podařilo se mu oslovit zklamané voliče napříč politickým spektrem, kteří touží po ukončení šestnáctileté nadvlády strany Fidesz. Jeho vítězství by mohlo zásadně změnit roli Maďarska v Evropě, zmírnit spory s Bruselem o právní stát a omezit vazby Budapešti na Moskvu, čímž by se země stala předvídatelnějším partnerem v EU i NATO.

Navzdory vysoké podpoře zůstává Magyar postavou, která budí silné kontroverze i mezi jeho vlastními spojenci. Přestože slibuje boj proti korupci a obnovu demokratických norem, jeho minulost uvnitř systému Fidesz a názory na migraci či Ukrajinu vyvolávají u části opozice nedůvěru. Péter Márki-Zay, kandidát opozice z roku 2022, ho popsal jako arogantního a sebestředného, ale dodal, že právě tyto vlastnosti mohou být nezbytné k tomu, aby odolal Orbánově mocenské mašinérii.

Magyarův původ je hluboce zakořeněn v maďarské křesťansko-demokratické inteligenci. Jeho otec byl právník a matka vysoce postavená úřednice Nejvyššího soudu. Vyrůstal v prostředí, kde byla politika hlavním tématem u rodinného stolu, což formovalo jeho ambice pro veřejný život. Během studií v Německu navázal úzké vazby s klíčovými postavami dnešního režimu, například s Gergelym Gulyásem, který je nyní Orbánovým šéfem kabinetu.

V roce 2006 se Magyar oženil s Judit Vargou. Zatímco její kariéra ve straně Fidesz strmě stoupala a v roce 2019 se stala ministryní spravedlnosti, Magyar zůstával spíše v ústraní na středních pozicích ve státních institucích. Podle politologů v něm po léta rostla frustrace z toho, že jeho vlastní ambice byly brzděny, zatímco jeho žena byla politickými špičkami protežována. Pár se nakonec v roce 2023 rozvedl, což provázela vzájemná obvinění z neshod i domácího násilí.

Zlom v Magyarově kariéře nastal v únoru 2024 po skandálu s prezidentskou milostí pro komplice pedofila, který donutil Judit Vargu i prezidentku Katalin Novák k rezignaci. Magyar tehdy veřejně obvinil představitele Fideszu, že se „schovávají za ženské sukně“, a začal otevřeně kritizovat korupci v systému, jehož byl donedávna součástí. Jako insider, který promluvil, okamžitě získal obrovskou důvěru veřejnosti frustrované vysokou inflací a krizí životních nákladů.

Budování hnutí Tisza připomínalo start-up, ačkoliv Magyar měl zpočátku problém najít spojence, protože většina jeho známých byla napojena na Fidesz a obávala se vládních represí. Přesto se mu podařilo sestavit tým podnikatelů a veřejně známých osobností. Úspěch se dostavil velmi rychle; v evropských volbách v roce 2024 získala Tisza téměř 30 % hlasů, zatímco Fidesz dosáhl svého historicky nejhoršího výsledku pod 45 %.

Aby Magyar překonal vládní kontrolu nad médii, vsadil na osobní kontakt s voliči a agresivní strategii na sociálních sítích. V květnu 2025 dokonce ušel pěšky 250 kilometrů z Budapešti do rumunského Oradea, aby získal podporu etnických Maďarů v zahraničí, kteří tradičně volí Fidesz. Jeho schopnost rychle reagovat na události prostřednictvím Facebooku a zakládat lokální buňky, tzv. „ostrovy Tisza“, mu umožnila proniknout i do vládních bašt.

Uvnitř strany však panuje přísná disciplína, kterou někteří odcházející členové popisují jako toxickou a podobnou systému, proti němuž Magyar bojuje. Hnutí je vnímáno jako „show jednoho muže“; Magyar je prakticky jediným, kdo smí poskytovat rozhovory médiím. Podporovatelé však tvrdí, že tato kontrola je nezbytná k udržení jednotného poselství a k ochraně před útoky provládních médií, která se snaží stranu zdiskreditovat.

Magyar sám sebe stylizuje do role tvrdého a maskulinního bojovníka, který je připraven jít s Orbánem do přímého střetu. Přiznává, že má „obtížnou povahu“, ale pro mnoho voličů jsou jeho osobní chyby druhořadé. Stal se pro ně symbolem naděje a první reálnou šancí na změnu po mnoha letech. Jak poznamenala jedna z poslankyň, Maďaři by v tuto chvíli volili i kozu, kdyby kandidovala proti Orbánovi.

Pokud by však Magyar ve volbách 12. dubna zvítězil, čeká ho nelehký úkol splnit svá očekávání. Slíbil nejen obnovu demokracie a právního státu, ale i vyvození odpovědnosti vůči současným špičkám režimu. Tlak ze strany veřejnosti je obrovský a jak varují i jeho kritici, stejná vlna, která ho nyní nese k moci, by ho mohla velmi rychle smést, pokud nedokáže své sliby o transformaci země skutečně naplnit.

včera

„Jsem vám k službám." Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Péter Magyar

Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné

I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí“, které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Péter Szijjártó navštívil Česko

Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady

Tři týdny před klíčovými maďarskými volbami, které se uskuteční 12. dubna, otřásá tamní politickou scénou skandál nevídaných rozměrů. Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza a v současnosti favorit předvolebních průzkumů, obvinil vládu Viktora Orbána z vlastizrady. Reagoval tak na zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl pravidelně vynášet důvěrné informace z jednání Evropské unie přímo do Moskvy.

Péter Magyar

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

„Jsem vám k službám." Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Zdroj: Libor Novák

