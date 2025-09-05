Jak se Trump zbavuje odpovědnosti: Evropu obviňuje, že financuje Rusku válku proti Ukrajině

Libor Novák

5. září 2025 13:36

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Bílý dům se snaží přenést část zodpovědnosti za ukončení války na Ukrajině na evropské spojence. Prezident Donald Trump na schůzce se světovými lídry prohlásil, že Evropa musí přestat nakupovat ruskou ropu a vyvíjet ekonomický tlak na Čínu, aby se tak pokusila dosáhnout míru na Ukrajině. 

Během hovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími evropskými lídry na setkání takzvané „Koalice ochotných“ Trump zdůraznil, že nákupy ropy financují válku. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron po hovoru s Trumpem oznámil, že 26 zemí přislíbilo přispět k potenciálním mírovým silám, pokud bude uzavřena dohoda o příměří. Podpora ze strany Spojených států je však považována za klíčovou pro důvěryhodnost evropských akcí.

Macron potvrdil, že třetí složkou bezpečnostních záruk Ukrajiny by měla být „americká záchranná síť“. V nadcházejících dnech bude americká podpora pro tyto bezpečnostní záruky finalizována.

Bílý dům sdělil, že Macron a evropští lídři přizvali Trumpa do setkání koalice, kde Trump zdůraznil, že Evropa musí přestat kupovat ruskou ropu, která válku financuje. Rusko podle jeho slov získalo od EU za jeden rok 1,1 miliardy eur z prodeje paliv.

Kromě toho také zdůraznil, že evropští lídři musí vyvinout ekonomický tlak na Čínu, jelikož ta financuje válečné úsilí Ruska. Po summitu na Aljašce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem je Trump čím dál více frustrovaný, že v mírových jednáních není žádný pokrok. Přemýšlí, jak se osobně více zapojit do zprostředkování schůzky mezi lídry.

Zelenskyj zase naznačil, že on sám se snaží vyvinout tlak na Moskvu a na všechny země, které obchodují s Ruskem. Odmítl také Putinův návrh na schůzku v Moskvě, který podle něj naznačuje, že Putin vlastně nechce, aby se schůzka uskutečnila.

Trump už dříve pohrozil „vážnými důsledky“, pokud Putin neukončí válku, ale obává se, že by to mohlo narušit jednání. Místo toho se zaměřil na země, které nakupují ruské zboží a ropu. Už dříve uvalil 50% cla na Indii za dovoz ruské ropy, čímž potrestal zemi za obchodování s Ruskem.

před 6 hodinami

Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí

Donald Trump válka na Ukrajině

