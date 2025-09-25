Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA

Libor Novák

25. září 2025 13:49

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Odborníci varují, že Izrael využívá archeologii jako nástroj k prosazování svých politických cílů a získávání podpory ve Spojených státech. Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě byla zaměřena především na archeologické lokality. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal Rubia do podzemních vykopávek u Západní zdi a na inauguraci tunelu pod palestinskou čtvrtí, který je součástí archeologického parku „Město Davidovo“.

Obě akce měly zdůraznit židovské kořeny Jeruzaléma a jeho status jako „věčného a nerozděleného hlavního města“. Netanjahua a Rubia na prohlídce doprovázel i Mike Huckabee, současný velvyslanec USA v Izraeli a otevřený zastánce izraelské územní expanze. Huckabee popírá existenci Palestinců a místo pojmu Západní břeh Jordánu používá biblické názvy Judea a Samaří.

Netanjahu a Huckabee se snažili podpořit historické opodstatnění pro plnou izraelskou kontrolu nad Jeruzalémem, a ne nad rozděleným městem, které by vzniklo v rámci jakékoliv mírové dohody s Palestinci. Izrael se pokouší vybudovat historii zbavenou všech složitostí, které jsou pro zemi, o kterou se po tisíce let vedly spory, typické.

Tunel, který Rubio označil za „možná jednu z nejdůležitějších archeologických lokalit na planetě“, se nachází na území, které je OSN považováno za nelegální, protože bylo vyvlastněno palestinské rodině. Podle nezávislé skupiny archeologů Emek Šaveh, je provozování tohoto parku v rozporu s mezinárodním právem. Komise OSN pro vyšetřování odsoudila využívání archeologie pro politické účely s tím, že park prezentuje pouze židovskou historii, zatímco opomíjí ostatní období a kultury.

Alon Arad, vedoucí archeologické skupiny Emek Šaveh, kritizoval tento projekt, který je podle něj „špatnou archeologií“. Archeologové přestali s výkopy v tunelech už na počátku 20. století. Dále dodal, že vykopávky v tunelech pod domy lidí bez jejich svolení zpochybňují celý projekt. „Branding Poutní cesty je pokusem o judaizaci celého dědictví tohoto regionu. Je to nejlepší příklad pojmu ‚tunelové vidění‘,“ řekl Arad.

Emek Šaveh rovněž odsoudila nedávné izraelské bombardování archeologického skladiště v Gaze. Skupina uvedla, že Izrael od začátku války poškodil nebo zničil stovky chráněných kulturních památek a artefaktů. Skladiště obsahovalo výsledky třicetileté archeologické práce a desítky tisíc předmětů, z nichž mnoho bylo zničeno.

Izraelská armáda dala palestinským archeologům pouze tři dny na vyklizení skladiště, takže se podařilo odvézt jen část artefaktů. Některé z nich se poškodily při přepravě v otevřených nákladních vozech, které byly jediné povolené izraelskou armádou.

Izraelské vojenské oddělení se však bránilo, že usnadnilo záchrannou misi, kterou popsalo jako „přesun vzácných archeologických artefaktů, mozaik a keramiky křesťanské komunity v Gaze“. Arad nicméně poukázal na to, že artefakty pocházely z různých období a kultur. Dále dodal, že to pravděpodobně souvisí s tím, že se Izrael stále snaží udržet své zahraniční vztahy s křesťanskou evangelickou církví ve Spojených státech.

