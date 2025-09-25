Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA

Odborníci varují, že Izrael využívá archeologii jako nástroj k prosazování svých politických cílů a získávání podpory ve Spojených státech. Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě byla zaměřena především na archeologické lokality. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal Rubia do podzemních vykopávek u Západní zdi a na inauguraci tunelu pod palestinskou čtvrtí, který je součástí archeologického parku „Město Davidovo“.
Obě akce měly zdůraznit židovské kořeny Jeruzaléma a jeho status jako „věčného a nerozděleného hlavního města“. Netanjahua a Rubia na prohlídce doprovázel i Mike Huckabee, současný velvyslanec USA v Izraeli a otevřený zastánce izraelské územní expanze. Huckabee popírá existenci Palestinců a místo pojmu Západní břeh Jordánu používá biblické názvy Judea a Samaří.
Netanjahu a Huckabee se snažili podpořit historické opodstatnění pro plnou izraelskou kontrolu nad Jeruzalémem, a ne nad rozděleným městem, které by vzniklo v rámci jakékoliv mírové dohody s Palestinci. Izrael se pokouší vybudovat historii zbavenou všech složitostí, které jsou pro zemi, o kterou se po tisíce let vedly spory, typické.
Tunel, který Rubio označil za „možná jednu z nejdůležitějších archeologických lokalit na planetě“, se nachází na území, které je OSN považováno za nelegální, protože bylo vyvlastněno palestinské rodině. Podle nezávislé skupiny archeologů Emek Šaveh, je provozování tohoto parku v rozporu s mezinárodním právem. Komise OSN pro vyšetřování odsoudila využívání archeologie pro politické účely s tím, že park prezentuje pouze židovskou historii, zatímco opomíjí ostatní období a kultury.
Alon Arad, vedoucí archeologické skupiny Emek Šaveh, kritizoval tento projekt, který je podle něj „špatnou archeologií“. Archeologové přestali s výkopy v tunelech už na počátku 20. století. Dále dodal, že vykopávky v tunelech pod domy lidí bez jejich svolení zpochybňují celý projekt. „Branding Poutní cesty je pokusem o judaizaci celého dědictví tohoto regionu. Je to nejlepší příklad pojmu ‚tunelové vidění‘,“ řekl Arad.
Emek Šaveh rovněž odsoudila nedávné izraelské bombardování archeologického skladiště v Gaze. Skupina uvedla, že Izrael od začátku války poškodil nebo zničil stovky chráněných kulturních památek a artefaktů. Skladiště obsahovalo výsledky třicetileté archeologické práce a desítky tisíc předmětů, z nichž mnoho bylo zničeno.
Izraelská armáda dala palestinským archeologům pouze tři dny na vyklizení skladiště, takže se podařilo odvézt jen část artefaktů. Některé z nich se poškodily při přepravě v otevřených nákladních vozech, které byly jediné povolené izraelskou armádou.
Izraelské vojenské oddělení se však bránilo, že usnadnilo záchrannou misi, kterou popsalo jako „přesun vzácných archeologických artefaktů, mozaik a keramiky křesťanské komunity v Gaze“. Arad nicméně poukázal na to, že artefakty pocházely z různých období a kultur. Dále dodal, že to pravděpodobně souvisí s tím, že se Izrael stále snaží udržet své zahraniční vztahy s křesťanskou evangelickou církví ve Spojených státech.
Související
Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA
Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu
Izrael , Benjamin Netanjahu , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA
před 58 minutami
Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur
před 1 hodinou
Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž
před 1 hodinou
Zelenskyj je připraven skončit, až Ukrajina nebude válčit s Ruskem
před 2 hodinami
Trump potupil Bidena. V Bílém domě vyvěsil portréty prezidentů, s jednou výjimkou
před 3 hodinami
První sníh na Sněžce či Pradědu. Na horách spadly teploty pod nulu
před 3 hodinami
Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí
před 4 hodinami
Nad dánskými letišti se objevily neznámé drony. Nejzávažnější útok na infrastrukturu, míní Frederiksenová
před 5 hodinami
USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu
před 7 hodinami
Počasí se o víkendu oteplí. Letní teploty už ale nedorazí
včera
Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA
včera
Klíčová zkouška pro Evropu: Rusko utrácí obrovské částky za ovlivnění voleb v Moldavsku
včera
"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael
včera
Za útok berlí na Babiše hrozí muži i několikaleté vězení, prozradila policie
včera
Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC
včera
Na Evropu se řítí hurikán. Nebezpečí hrozí zejména v Portugalsku
včera
150 let pražské MHD. První tramvaje měly jiný pohon, než známe dnes
včera
V Česku dominuje jedna varianta covidu. Experty zatím situace neznepokojuje
včera
Zelenskyj v OSN: Do nejničivějších závodů ve zbrojení v dějinách se zapojila AI. Existuje na Zemi ještě bezpečí?
včera