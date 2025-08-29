Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

Ukrajina v poslední době výrazně zintenzivnila útoky na ruská energetická zařízení, což je taktika, která se jí podle expertů vyplácí. Ukrajinské síly se soustředí na rafinerie, vlaky s palivem a čerpací stanice s cílem narušit nejen ruskou válečnou mašinérii, ale i každodenní život v Rusku. V důsledku těchto útoků vzrostly ceny benzinu na rekordní hodnoty, a to i přes vládní zákaz vývozu pohonných hmot.
V několika regionech Ruska a na anektovaném Krymu byl hlášen nedostatek paliva. Jen v srpnu bylo zasaženo nejméně deset klíčových energetických zařízení, včetně obří rafinerie Lukoil ve Volgogradu. Podle ukrajinské rozvědky, napadené rafinerie zpracovávají ročně více než 44 milionů tun ropných produktů, což představuje přes 10 % celkové ruské kapacity. Rusko proto muselo začít urgentně nakupovat pohonné hmoty z Běloruska.
Pro útoky na dlouhé vzdálenosti vyvinuly ukrajinské vojenské a zpravodajské služby drony a rakety, které už způsobily škody v hodnotě 74 miliard dolarů. Tyto zbraně navíc zasáhly ropovod Družba, který zásobuje ropou Maďarsko a Slovensko. Obě země si stěžovaly Evropské unii s tím, že útoky nepoškozují primárně Rusko, ale právě je. Dokonce i americký prezident Donald Trump napsal maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, že je „velmi naštvaný“ z narušení dodávek.
Pro Ukrajinu, která je na frontové linii pod silným tlakem, představují útoky na energetický průmysl způsob, jak zvrátit ruský narativ o nevyhnutelnosti vítězství. Země neustále pracuje na rozšiřování svého arzenálu zbraní s dlouhým doletem a nedávno představila novou, doma vyrobenou střelu s plochou dráhou letu s názvem Flamingo, kterou chtějí vyrobit až 200 kusů za měsíc.
Odborníci předpokládají, že nová střela způsobí značné škody na ruských ropných rafineriích. Vojenský expert Mick Ryan uvedl, že ačkoli se nejedná o „zázračnou zbraň“, bude mít zásadní dopad na schopnost Ukrajiny zasahovat Rusko, protože je téměř nemožné obránit všechny rafinerie.
Odborníci neočekávají, že by tisíce čerpacích stanic v Rusku vyschly, ale narušení dodávek zřejmě zhorší už tak vysokou inflaci. Ruská vláda pravděpodobně bude muset prodloužit zákaz vývozu pohonných hmot až do podzimu, aby se pokusila snížit ceny a zajistit dodávky.
Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA
Počet obětí dál roste. Druhý největší útok na Ukrajinu zabil přes 20 lidí
