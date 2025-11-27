Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo

27. listopadu 2025 16:54

Rusko, ilustrační foto
Rusko, ilustrační foto Foto: Pixabay

Americká občanská skupina Dekleptocracy, která se zabývá výzkumem ruské válečné ekonomiky, identifikovala několik méně nápadných, avšak potenciálně klíčových sankcí. Tvrdí, že tato opatření by mohla významně narušit válečné úsilí Ruska na Ukrajině, a to i po nedávném zaměření se na největší ropné společnosti Kremlu. Dosavadní sankční balíčky se soustředily na ruské banky, energetické giganty, vojenské dodavatele a takzvanou „stínovou flotilu“ pro přepravu ropy.

Skupina ovšem upozorňuje, že slabým místem, které by měly Spojené státy, Evropská unie a Spojené království využít, jsou chemikálie potřebné k výrobě mechanických maziv a vojenských pneumatik. Prezident Dekleptocracy a bývalý expert ministerstva zahraničí USA pro Rusko, Kristofer Harrison, popsal tyto cíle jako „specifické a nenápadné“, na rozdíl od ropných společností a mikročipů, které bývají středem pozornosti. Tyto látky jsou pro Moskvu nezbytné k udržení bojeschopnosti tanků a jsou zároveň obtížně nahraditelné.

Dekleptocracy ve své poslední zprávě uvádí, že nedostatek maziv by vážně poškodil ruskou válečnou mašinérii. Chemické přísady pro mechanická maziva, jako jsou motorové oleje pro automobily a tanky, vyrábí po celém světě jen hrstka společností. Většina z nich přestala prodávat tyto chemikálie do Ruska hned na počátku plnohodnotné invaze, což vyústilo v rozšířený nedostatek. Skupina zjistila, že velkou část ruské poptávky nyní pokrývá čínská firma Xinxiang Richful. Tato společnost dodává až osm milionů kilogramů ročně a nedávno si dokonce založila kancelář ve Virginii. Dekleptocracy naznačuje, že zablokování této společnosti a několika dalších menších dodavatelů by vyvolalo v Rusku akutní nedostatek mechanických maziv.

Dalším zjištěným slabým místem je fakt, že Rusko má jen omezené domácí kapacity na výrobu vulkanizačních urychlovačů a dalších látek potřebných pro produkci vojenských pneumatik. Americký ministr zahraničí Marco Rubio sice na nedávném zasedání skupiny G7 řekl, že většina hlavních sankčních možností byla již využita, ale analytici s tím nesouhlasí. Tom Keatinge, ředitel Centra pro finance a bezpečnost britského think-tanku Royal United Services Institute, označil zjištění Dekleptocracy za cennou práci a důkaz, že sankční cíle stále existují.

Keatinge uvedl, že dokud Rusko úspěšně získává potřebné komponenty pro své ozbrojené síly a prodává ropu, zůstává sankční prostředí cílově bohaté. Rusko má sice silný ropný průmysl, ale postrádá domácí výrobce mnoha méně známých, avšak důležitých chemikálií, které se používají i při výrobě pneumatik, šamponů nebo léčiv. Podle Kristofera Harrisona se Dekleptocracy zaměřila právě na kritické záležitosti, které Rusko nemůže vyrábět samo a které jsou nezbytné pro chod jeho válečné mašinérie. Keatinge nicméně upozornil, že je také nutné zajistit důsledné prosazování již existujících sankcí proti ropným společnostem, jako jsou Lukoil a Rosněfť, a přijmout opatření proti těm, kteří se podílejí na jejich obcházení. 

před 4 hodinami

Může Evropa zabránit nespravedlivému míru na Ukrajině? Pokud selže, v sázce je toho hodně

Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?

Devatenáctiletá Olena a o tři roky starší Bohdan se usmívají při vstupu do místnosti, kde je doprovázejí ozbrojení agenti Bezpečnostní služby Ukrajiny, SBU. Dvojice, která je držena ve vazební věznici až do soudního procesu kvůli obvinění z velezrady, se vidí poprvé po měsíci. Olena s jemnými, dětinskými rysy a atletický Bohdan přiznávají, že spolupracovali s Ruskem, v naději, že si vyslouží patnáctiletý trest namísto doživotí za mřížemi. Jejich příjmení nebyla webem Politico zveřejněna.
Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023.

Kreml se zastal Witkoffa. Peskov únik rozhovorů bagatelizuje

Kreml trvá na tom, že na uniklém telefonickém rozhovoru mezi ruským ministrem Jurijem Ušakovem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem „není nic strašného“. Mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že ti, kteří volají po odstoupení Witkoffa, se snaží vykolejit „skromný impuls“ směřující k mírové dohodě.

Rusko

před 41 minutami

Rusko, ilustrační foto

před 1 hodinou

Johann Wadephul

Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v úterý upozornil, že nové zpravodajské hodnocení naznačuje, že se Moskva připravuje na možnost budoucího útoku proti některému z členů NATO. To znamená, že během tohoto měsíce jde již o třetí případ, kdy vrcholní němečtí představitelé varovali před potenciální konfrontací s Ruskem v následujících čtyřech letech. Na oficiálním účtu německého ministerstva zahraničí na síti X bylo uvedeno, že hrozba, kterou pro naši zemi představuje Rusko, již není vzdálenou obavou, ale realitou.

před 3 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

"Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh." Babiš chystá na jednání o střetu zájmů obstrukce

Opoziční strany vyjádřily obavy, že mimořádné jednání Poslanecké sněmovny, svolané kvůli střetu zájmů pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše, se ve čtvrtek nemusí věnovat vůbec danému tématu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se totiž jako první přihlásil do rozpravy, ačkoliv zvyklosti obvykle velí, že by měl přednost navrhovatel schůze. V tomto případě šlo o zástupce končící vládní koalice, tedy bývalé pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, a také Pirátů.

před 4 hodinami

Kaja Kallasová a Alexander Stubb

Může Evropa zabránit nespravedlivému míru na Ukrajině? Pokud selže, v sázce je toho hodně

Zatímco se budoucnost Ukrajiny znovu ocitla na geopolitickém rýsovacím prkně, Evropa čelí svému okamžiku pravdy. Je připravena bránit Kyjev proti vnucení nevyváženého „míru“, který odmění Vladimira Putina a podkopává bezpečnost celého kontinentu? Již poněkolikáté zůstaly evropské vlády v nevědomosti o tajných amerických návrzích na ukončení ruské války. Nejnovější, zneklidňující 28bodový plán unikl do médií minulý týden a byl tak nakloněný ve prospěch Ruska, že se objevilo podezření, že byl částečně sepsán v Kremlu a to i s kostrbatě přeloženou ruskou syntaxí.

před 4 hodinami

Tomáš Řepa

Trump doma potřebuje ukázat rychlé vítězství. Části jeho mírového plánu působily jako překlad z ruštiny, říká Řepa

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil „mírový“ plán Donalda Trumpa, který se v posledních dnech zřejmě podařilo zkorigovat méně v neprospěch Ukrajiny. Promluvil také o možné ruské agresi proti pobaltským státům, která se podle zpravodajských informací nezadržitelně blíží. „Ignorovat ruské výhrůžky úplně nejde, ale nelze ani přijmout, že Moskva má právo vetovat, kdo bude patřit do evropského bezpečnostního prostoru,“ říká.

před 5 hodinami

Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?

Devatenáctiletá Olena a o tři roky starší Bohdan se usmívají při vstupu do místnosti, kde je doprovázejí ozbrojení agenti Bezpečnostní služby Ukrajiny, SBU. Dvojice, která je držena ve vazební věznici až do soudního procesu kvůli obvinění z velezrady, se vidí poprvé po měsíci. Olena s jemnými, dětinskými rysy a atletický Bohdan přiznávají, že spolupracovali s Ruskem, v naději, že si vyslouží patnáctiletý trest namísto doživotí za mřížemi. Jejich příjmení nebyla webem Politico zveřejněna.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v hádce s Donaldem Trumpem

"Válka neskončí spravedlivě a Putina neodvlečou do Haagu." Experti pošlapali Trumpův mírový plán

Ukrajina možná nedokáže porazit Rusko na bojišti, ale stále si může zachovat svou nezávislost. Kritici mají podle expertů pravdu, že původní mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa byl špatně navržen, vnitřně rozporný a natolik nakloněný Rusku, že se rovnal pokusu o vynucení kapitulace Ukrajiny. Pokud však má tento návrh nějakou přednost, pak je to ta, že přiměl Ukrajinu a její podporovatele, aby opustili rétoriku a soustředili se na to, čeho lze dosáhnout za cenu, kterou jsou Ukrajina, Evropa a Spojené státy ochotny nést.

před 6 hodinami

Japonsko, ilustrační foto

V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě

Jakarta se stala nejlidnatějším městem na světě a předstihla tak Tokio. Vyplývá to ze studie OSN, která využívá nová kritéria pro přesnější vykreslení rychlé urbanizace, jež je motorem růstu megaměst. Indonéské hlavní město je domovem pro 42 milionů lidí, uvádí odhad populační divize ministerstva hospodářských a sociálních věcí OSN ve zprávě World Urbanisation Prospects 2025, publikované tento měsíc.

před 7 hodinami

Maduro, Nicolas

Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?

Venezuelská armáda intenzivně propaguje na sociálních sítích své celonárodní přípravy k obraně proti možnému americkému útoku. K tomu dochází v době, kdy napětí s administrativou prezidenta Trumpa nadále eskaluje. Podle expertů má toto nové a zveličené demonstrace síly, zahrnující nízké průlety stíhaček nad velkými městy a ostré střelby u pobřeží, za cíl znovu upoutat pozornost k venezuelským vojenským schopnostem. 

před 8 hodinami

V Hongkongu hoří několik výškových budov

Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky

Úřady v Hongkongu potvrdily, že počet obětí rozsáhlého požáru v bytovém komplexu Wang Fuk Court stoupl na 55. Zraněno bylo dalších 72 osob. Téměř celý den po vypuknutí požáru hasiči stále s obtížemi pronikali k obyvatelům, kteří by mohli být uvězněni ve vyšších patrech komplexu, a to kvůli intenzivnímu žáru a hustému kouři, který se v budovách šířil od středečního odpoledne.

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku

Prezident USA Donald Trump velmi rychle převedl střelbu, kterou nazval „zlým činem a teroristickým útokem“, na argument pro ještě tvrdší imigrační politiku. Jeho slib přišel poté, co úřady zadržely muže, kterého Trump označil za afghánského státního příslušníka, kvůli střelbě na dva záložníky Národní gardy Západní Virginie ve Washingtonu, D.C. Tito vojáci tam byli nasazeni v rámci kontroverzního Trumpova rozmístění ozbrojených sil na podporu policie a jejich zdravotní stav je nejasný. Podle posledních informací jsou v kritickém stavu.

před 10 hodinami

včera

včera

včera

včera

Sergej Lavrov

Lavrov pochválil Babiše, Fica a Orbána. Proruští ale nejsou, zní z Moskvy

Moskva sice podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova nenaslouchá Evropě ohledně míru na Ukrajině, ale trojice evropských politiků si od věrného spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Putina vysloužila pochvalu. Jedním z nich je Andrej Babiš (ANO). Na Lavrovova slova upozornila ruská státní agentura TASS.

včera

Petr Pavel

Pavel zopakoval Babišovi, že má problém s Turkem, potvrdil Hrad

Prezident Petr Pavel má nadále problém s vládním angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé), uvedla Pavlova kancelář po středečním jednání prezidenta s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Potvrdila se tak předchozí slova samotného Babiše. 

včera

Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023.

Kreml se zastal Witkoffa. Peskov únik rozhovorů bagatelizuje

Kreml trvá na tom, že na uniklém telefonickém rozhovoru mezi ruským ministrem Jurijem Ušakovem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem „není nic strašného“. Mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že ti, kteří volají po odstoupení Witkoffa, se snaží vykolejit „skromný impuls“ směřující k mírové dohodě.

včera

Politico: Evropský parlament požaduje zavedení minimální věkové hranice pro přístup k sociálním sítím

Evropský parlament ve středu vyzval k zavedení celoevropské minimální věkové hranice 16 let pro přístup nezletilých k sociálním médiím bez souhlasu rodičů. Uvedl to server Politico.

