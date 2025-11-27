Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo

Americká občanská skupina Dekleptocracy, která se zabývá výzkumem ruské válečné ekonomiky, identifikovala několik méně nápadných, avšak potenciálně klíčových sankcí. Tvrdí, že tato opatření by mohla významně narušit válečné úsilí Ruska na Ukrajině, a to i po nedávném zaměření se na největší ropné společnosti Kremlu. Dosavadní sankční balíčky se soustředily na ruské banky, energetické giganty, vojenské dodavatele a takzvanou „stínovou flotilu“ pro přepravu ropy.
Skupina ovšem upozorňuje, že slabým místem, které by měly Spojené státy, Evropská unie a Spojené království využít, jsou chemikálie potřebné k výrobě mechanických maziv a vojenských pneumatik. Prezident Dekleptocracy a bývalý expert ministerstva zahraničí USA pro Rusko, Kristofer Harrison, popsal tyto cíle jako „specifické a nenápadné“, na rozdíl od ropných společností a mikročipů, které bývají středem pozornosti. Tyto látky jsou pro Moskvu nezbytné k udržení bojeschopnosti tanků a jsou zároveň obtížně nahraditelné.
Dekleptocracy ve své poslední zprávě uvádí, že nedostatek maziv by vážně poškodil ruskou válečnou mašinérii. Chemické přísady pro mechanická maziva, jako jsou motorové oleje pro automobily a tanky, vyrábí po celém světě jen hrstka společností. Většina z nich přestala prodávat tyto chemikálie do Ruska hned na počátku plnohodnotné invaze, což vyústilo v rozšířený nedostatek. Skupina zjistila, že velkou část ruské poptávky nyní pokrývá čínská firma Xinxiang Richful. Tato společnost dodává až osm milionů kilogramů ročně a nedávno si dokonce založila kancelář ve Virginii. Dekleptocracy naznačuje, že zablokování této společnosti a několika dalších menších dodavatelů by vyvolalo v Rusku akutní nedostatek mechanických maziv.
Dalším zjištěným slabým místem je fakt, že Rusko má jen omezené domácí kapacity na výrobu vulkanizačních urychlovačů a dalších látek potřebných pro produkci vojenských pneumatik. Americký ministr zahraničí Marco Rubio sice na nedávném zasedání skupiny G7 řekl, že většina hlavních sankčních možností byla již využita, ale analytici s tím nesouhlasí. Tom Keatinge, ředitel Centra pro finance a bezpečnost britského think-tanku Royal United Services Institute, označil zjištění Dekleptocracy za cennou práci a důkaz, že sankční cíle stále existují.
Keatinge uvedl, že dokud Rusko úspěšně získává potřebné komponenty pro své ozbrojené síly a prodává ropu, zůstává sankční prostředí cílově bohaté. Rusko má sice silný ropný průmysl, ale postrádá domácí výrobce mnoha méně známých, avšak důležitých chemikálií, které se používají i při výrobě pneumatik, šamponů nebo léčiv. Podle Kristofera Harrisona se Dekleptocracy zaměřila právě na kritické záležitosti, které Rusko nemůže vyrábět samo a které jsou nezbytné pro chod jeho válečné mašinérie. Keatinge nicméně upozornil, že je také nutné zajistit důsledné prosazování již existujících sankcí proti ropným společnostem, jako jsou Lukoil a Rosněfť, a přijmout opatření proti těm, kteří se podílejí na jejich obcházení.
Související
PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?
Kreml se zastal Witkoffa. Peskov únik rozhovorů bagatelizuje
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo
před 1 hodinou
Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029
před 3 hodinami
"Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh." Babiš chystá na jednání o střetu zájmů obstrukce
před 4 hodinami
Může Evropa zabránit nespravedlivému míru na Ukrajině? Pokud selže, v sázce je toho hodně
před 4 hodinami
Trump doma potřebuje ukázat rychlé vítězství. Části jeho mírového plánu působily jako překlad z ruštiny, říká Řepa
před 5 hodinami
PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?
před 5 hodinami
Zimní počasí přinese další nebezpečný jev. Dnes začne platit nová výstraha
před 5 hodinami
"Válka neskončí spravedlivě a Putina neodvlečou do Haagu." Experti pošlapali Trumpův mírový plán
před 6 hodinami
V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě
před 7 hodinami
Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?
před 8 hodinami
Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky
před 9 hodinami
Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku
před 10 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové slibují mrazivé noci, přes den bude nad nulou
včera
Metro ochromí další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní
včera
Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů
včera
Nebezpečné projevy zimního počasí. Hrozí náledí, varovali meteorologové
včera
Lavrov pochválil Babiše, Fica a Orbána. Proruští ale nejsou, zní z Moskvy
včera
Pavel zopakoval Babišovi, že má problém s Turkem, potvrdil Hrad
včera
Kreml se zastal Witkoffa. Peskov únik rozhovorů bagatelizuje
včera
Politico: Evropský parlament požaduje zavedení minimální věkové hranice pro přístup k sociálním sítím
Evropský parlament ve středu vyzval k zavedení celoevropské minimální věkové hranice 16 let pro přístup nezletilých k sociálním médiím bez souhlasu rodičů. Uvedl to server Politico.
Zdroj: Libor Novák