Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?

Libor Novák

10. dubna 2026 12:57

Péter Magyar
Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který v čele své strany Tisza (Respekt a svoboda) aktuálně vede předvolební průzkumy v Maďarsku, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Vzestup strany Tisza je v moderních dějinách Maďarska naprosto unikátní. Podle politologů z budapešťského institutu Policy Solutions se ještě nikdy od přechodu k demokracii nestalo, aby nová opoziční strana vyrostla tak závratnou rychlostí. Magyar dokázal vybudovat masové hnutí v podstatě během několika měsíců, což svědčí o hluboké poptávce po změně ve společnosti, která byla dlouho charakterizována politickou apatií.

Lidé, kteří Magyara znají, o něm mluví s kombinací obdivu i antipatií. Na jedné straně oceňují jeho neuvěřitelnou pracovní disciplínu – během kampaně křižuje zemi a přednáší až šest projevů denně. Na straně druhé je popisován jako člověk s prudkou povahou, jehož styl může být občas drsný až útočný. Pro mnoho Maďarů je však právě tato dravost a autentičnost přesně tím, co země v tuto chvíli potřebuje k prolomení současného stavu.

Zajímavostí Magyarova vzestupu je jeho hluboká provázanost s elitami Orbánovy strany Fidesz. Většinu života se pohyboval v nejbližších kruzích vládní strany, jeho blízkým přítelem byl Orbánův šéf administrativy Gergely Gulyás a jeho bývalou manželkou je exministryně spravedlnosti Judit Varga. Magyar sám působil jako diplomat v Bruselu a zastával vysoké posty ve státních podnicích.

Zlom v jeho životě i v maďarské politice nastal v roce 2024. Vyšlo najevo, že Orbánova vláda udělila milost muži odsouzenému za pomoc při krytí sexuálního zneužívání dětí. Tento skandál otřásl zemí, která si zakládala na ochraně tradiční rodiny. Magyar tehdy ostře vystoupil proti Fideszu a obvinil stranické špičky, že se „schovávají za ženské sukně“, když nechali rezignovat jak jeho exmanželku, tak prezidentku Katalin Novákovou.

Magyar se následně stal prominentním „insiderem“, který začal veřejně odkrývat fungování systému, jejž označil za prohnilý. Podle něj se z Fideszu stal „politický produkt“ sloužící k hromadění moci a bohatství úzké skupiny lidí na úkor běžných občanů. Tento vzkaz silně zarezonoval u populace trápící se vysokými životními náklady a upadajícími veřejnými službami.

Přestože za ním stojí davy, někteří voliči k němu zůstávají skeptičtí. Příkladem je třiatřicetiletá Anita z Kecskemétu, která přiznává, že volba Magyara je sázkou do loterie. Podle ní sice Magyar „není svatý“, ale Fidesz musí odejít kvůli bující korupci, která z Maďarska udělala nejvíce zkorumpovanou zemi EU. Pro mnohé je jakákoli změna lepší než současné pomalé umírání veřejného sektoru.

Sám Magyar těží ze své minulosti v systému – lidé ho vnímají jako člověka, který se dokázal vzdát všech privilegií a výhod plynoucích z loajality k Orbánovi. Režisér Tamás Topolánszky, který o něm natočil dokument, zdůrazňuje, že Magyarovo „procitnutí“ dodává jeho hnutí legitimitu v očích těch, kteří se dříve báli mluvit nahlas.

Program strany Tisza zůstává v některých detailech záměrně vágní, aby nedával munici vládním médiím, která ovládají drtivou většinu trhu. Magyar slibuje obnovu demokratických brzd a protivah, tvrdý boj proti korupci a narovnání vztahů s Evropskou unií. V energetice chce do roku 2035 ukončit závislost na ruských zdrojích, i když vůči Moskvě plánuje zachovat „pragmatické vztahy“.

V otázce Ukrajiny zastává Magyar podobný postoj jako Orbán – odmítá posílání zbraní i zrychlený vstup Kyjeva do EU. Odborníci se však shodují, že i kdyby jen přestal vetovat zásadní rozhodnutí na půdě Evropské rady, znamenalo by to pro Brusel obrovský průlom. V citlivých společenských tématech, jako jsou práva sexuálních menšin, se Magyar nevyjadřuje, což mnozí interpretují jako snahu neodradit konzervativnější voliče.

Nad celou kampaní visí otázka, co by vláda strany Tisza reálně dokázala změnit. Fidesz během 16 let obsadil soudy, média i státní správu svými loajálními lidmi. Navíc pro změnu ústavy a klíčových zákonů je potřeba dvoutřetinová většina, které Tisza nemusí dosáhnout. I přes tyto překážky však maďarská společnost přijala Magyara jako největší naději na demontáž Orbánova systému, a to i s vědomím jeho nedostatků a nejisté budoucnosti.

Rozhodující volby v Maďarsku jsou za dveřmi. Blíží se konec šestnáctileté éry Orbána?

Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.
Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

