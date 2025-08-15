"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Libor Novák

15. srpna 2025 14:11

Demonstranti v Anchorage
Demonstranti v Anchorage

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti. 

Tento summit je prvním osobním setkáním amerického prezidenta s Putinem od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Cílem jednání je vytvořit podmínky pro příměří, ale podle organizátorů protestů je volba Aljašky jako místa setkání symbolicky problematická. Aljaška byla totiž až do roku 1867 součástí Ruska.

Podle místních organizátorů „Aljaška stojí proti tyranii“ a setkání s „mezinárodním válečným zločincem“ považují za zradu historie a morálních hodnot, které by měly být s ohledem na utrpení Ukrajiny a dalších okupovaných národů samozřejmostí. Lidé, kteří se na protestu sešli, vyzvali Donalda Trumpa, aby s Putinem neuzavíral žádnou dohodu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebyl na summit, který se koná na vojenské základně, pozván. Ukrajina a její evropští spojenci projevili před summitem opatrný optimismus, a to zejména poté, co Trump zpřísnil svou kritiku Putina. Trump také navrhl, že by se Spojené státy mohly podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, což dříve odmítal.

Přesto se Trump nechal slyšet, že plánuje zorganizovat třístranné setkání, na které by pozval i Zelenského. Jedním z míst by prý mohla být i Aljaška.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že pro dosažení míru bude nutné jednat o bezpečnostních zárukách. Trump sice původně navrhoval, aby Ukrajina „vyměnila půdu za mír“, ale později slíbil evropským lídrům, že o této záležitosti nebude s Putinem bez Zelenského jednat.

Bílý dům se snažil mírnit očekávání z jednání a označil je za „naslouchací cvičení“. Přesto ale Trump pohrozil, že pokud Putin neudělá kroky k ukončení války, bude to mít „velmi vážné důsledky“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že se neočekává, že by po schůzce na Aljašce byly podepsány jakékoli dokumenty. Zahraniční experti jsou toho názoru, že Putinovým cílem je především získat legitimitu v očích mnoha Američanů a ukázat, že není mezinárodně izolovaný. Očekávají také, že Putin se pokusí vyjednat územní ústupky a omezení vojenských schopností Ukrajiny, což by bylo pro Kyjev nepřijatelné. 

před 2 hodinami

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Aljaška Vladimír Putin

Donald Trump

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

Bouřka, ilustrační fotografie.

Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry

Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Prezident Trump

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.

Vladimír Putin a Donald Trump

Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání

Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce představuje zásadní událost v současné světové politice. Tento moment navazuje na sérii jejich předchozích setkání, která pokaždé přinesla důležitá novinová témata a odhalila detaily o jejich zajímavém a často nepředvídatelném osobním vztahu.

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Jižní Korea řeší zásadní problém: Nemá kdo bránit zemi před Kim Čong-unem

Jižní Korea se již dlouho potýká s klesající porodností, což má nyní přímý dopad na její armádu. Nová zpráva Ministerstva obrany odhalila, že počet vojáků se za posledních šest let snížil o 20 %. Důvodem je stále menší počet mladých mužů, kteří jsou k dispozici pro povinnou vojenskou službu, což je odrazem stárnoucí populace a zmenšující se pracovní síly.

prodejna Alza

Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz zavede výkupní bonus na mobilní telefony i pro firemní zákazníky. V reakci na článek serveru EuroZprávy.cz, který informoval o nemožnosti využít tuto službu, ačkoliv ji e-shop aktivně nabízí, to uvedla zástupkyně PR oddělení.

Čínský prezident Si Ťin-pching

Čína bedlivě sleduje summit Trumpa s Putinem. Co si od něj slibuje?

Peking by si přál, aby konflikt na Ukrajině zamrzl a Moskva se zbavila břemena sankcí. Proto bedlivě sleduje jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce, které se má zabývat ukončením války. Číně nejde ani tak o mír samotný, ale spíše o to, jak se nově nastaví globální řád. Její strategické ambice totiž stojí na rovnováze moci v Eurasii.

Prezident Trump

Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ

Americký prezident Donald Trump se v pátek na Aljašce sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a sázky už nemohou být vyšší. Na stole leží osud Ukrajiny a možná i celé Evropy. „Je zřejmé, že bez nějakých územních ústupků ze strany Ukrajiny to nepůjde. Rusko je pevně etablované v celé řadě oblastí a na ukrajinské straně není síla jej odtamtud vytlačit, řekl pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity.

Ruský útok na ukrajinskou Oděsu

Je to genocida. Rusko musí čelit důsledkům, jinak hrozí opakování extrémní brutality, varuje americká expertka

Expertka na management konfliktů Kristina Hooková exkluzivně pro EuroZprávy.cz označila ruské zločiny na Ukrajině za jedny z nejlépe zdokumentovaných v dějinách válčení a varuje před jejich beztrestností. Deportace dětí, mučení civilistů či bombardování škol podle ní zřetelně naplňují znaky genocidy. Zatímco západní politici zvažují kompromisní mír, Hooková upozornila, že ruská zvěrstva nejsou jen zločiny proti Ukrajincům, ale proti celému světu. Odpovědní pachatelé tak podle ní musí čelit mezinárodní spravedlnosti.

Putin chce s Trumpem jednat o jaderných zbraních

Ruský prezident Vladimir Putin pochválil energické úsilí Trumpovy administrativy o ukončení války na Ukrajině a naznačil, že by obě země mohly uzavřít novou dohodu o kontrole jaderných zbraní. Putin se tak vyjádřil ve svých prvních veřejných komentářích od chvíle, kdy americký prezident Donald Trump oznámil konání summitu na Aljašce.

