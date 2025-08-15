"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti.
Tento summit je prvním osobním setkáním amerického prezidenta s Putinem od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Cílem jednání je vytvořit podmínky pro příměří, ale podle organizátorů protestů je volba Aljašky jako místa setkání symbolicky problematická. Aljaška byla totiž až do roku 1867 součástí Ruska.
Podle místních organizátorů „Aljaška stojí proti tyranii“ a setkání s „mezinárodním válečným zločincem“ považují za zradu historie a morálních hodnot, které by měly být s ohledem na utrpení Ukrajiny a dalších okupovaných národů samozřejmostí. Lidé, kteří se na protestu sešli, vyzvali Donalda Trumpa, aby s Putinem neuzavíral žádnou dohodu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebyl na summit, který se koná na vojenské základně, pozván. Ukrajina a její evropští spojenci projevili před summitem opatrný optimismus, a to zejména poté, co Trump zpřísnil svou kritiku Putina. Trump také navrhl, že by se Spojené státy mohly podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, což dříve odmítal.
Přesto se Trump nechal slyšet, že plánuje zorganizovat třístranné setkání, na které by pozval i Zelenského. Jedním z míst by prý mohla být i Aljaška.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že pro dosažení míru bude nutné jednat o bezpečnostních zárukách. Trump sice původně navrhoval, aby Ukrajina „vyměnila půdu za mír“, ale později slíbil evropským lídrům, že o této záležitosti nebude s Putinem bez Zelenského jednat.
Bílý dům se snažil mírnit očekávání z jednání a označil je za „naslouchací cvičení“. Přesto ale Trump pohrozil, že pokud Putin neudělá kroky k ukončení války, bude to mít „velmi vážné důsledky“.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že se neočekává, že by po schůzce na Aljašce byly podepsány jakékoli dokumenty. Zahraniční experti jsou toho názoru, že Putinovým cílem je především získat legitimitu v očích mnoha Američanů a ukázat, že není mezinárodně izolovaný. Očekávají také, že Putin se pokusí vyjednat územní ústupky a omezení vojenských schopností Ukrajiny, což by bylo pro Kyjev nepřijatelné.
Ruský prezident Vladimir Putin pochválil energické úsilí Trumpovy administrativy o ukončení války na Ukrajině a naznačil, že by obě země mohly uzavřít novou dohodu o kontrole jaderných zbraní. Putin se tak vyjádřil ve svých prvních veřejných komentářích od chvíle, kdy americký prezident Donald Trump oznámil konání summitu na Aljašce.
Zdroj: Libor Novák